Miền Bắc chuyển lạnh, bão số 7 chưa cập bờ, bão số 8, số 9 đã "manh nha"

Tổng Cục khí tượng thủy văn đã đưa ra những nhận định mới nhất về tình hình thời tiết, thiên tai trong những ngày tới. Theo đó, ứng phó với bão số 7 và diễn biến thiên tai trong những ngày tới là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai thời điểm hiện tại.

Về tình hình bão số 7, Tổng Cục khí tượng nhận định, cơn bão này có thể mạnh nhất đạt cấp 8-9 trên Vịnh Bắc Bộ. Sau đó có khả năng suy yếu thành ATNĐ trước khi đi vào đất liền Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong chiều và tối 10/10.

Đường đi của bão số 7. Ảnh: VNDMS

Theo đó, vào hồi 4 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đến 10 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão cách Hải Phòng khoảng 100km, cách Nam Định khoảng 130km, cách Thanh Hóa khoảng 180km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to vào ngày 10 và 11/10. Cụ thể:

Từ chiều 09/10 đến ngày 11/10 (cao điểm từ 01h-23h ngày 10/10), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 150-250mm, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 300mm;

Khu vực Hà Nội mưa rất to: 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa 50-100mm, riêng Hòa Bình và phía Nam Sơn La 150-250mm, có nơi trên 250mm;

Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ở Thanh Hóa từ 150-250mm; Nghệ An và Hà Tĩnh 100-150mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng khu vực trũng thấp tại: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 7. Ảnh minh họa.

Về khối không khí lạnh đang hoạt động ở phía Bắc:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh còn duy trì và liên tục được bổ sung yếu, ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi và vùng núi cao có nơi trời rét.

Tại Hà Nội, mưa lớn xuất hiện từ nay đến ngày 11/10. Thời tiết trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, giảm 3-5 độ C so với những ngày trước đó.

Ngoài ra, Tổng Cục khí tượng cũng đưa ra nhận định về khả năng xuất hiện bão số 8.

- Theo đó, sáng 09/10, trên vùng biển Thái Bình Dương có 01 cơn bão khác với tên quốc tế là KOMPASU đang hoạt động. Vị trí lúc 07h00 ở khoảng 13,8N độ Vĩ Bắc, 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 1100km về phía Đông Nam. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khoảng đêm 11/10 đến sáng 12/10, cơn bão này có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021.

Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13-15/10.

Khả năng xuất hiện bão/ATNĐ sau bão số 8:



Các tính toán dự báo tại thời điểm ngày 09/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy, có khả năng ngày 16-17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.