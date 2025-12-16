Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Sau khi kết hôn với ông xã thiếu gia, Midu vẫn làm công việc giảng viên và kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, cô vẫn tham gia hoạt động giải trí. Từ khi làm dâu tập đoàn nhựa, người đẹp sinh năm 1989 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, check-in khắp các địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Trên trang cá nhân có 1 triệu người theo dõi, Midu mới đây chia sẻ khoảnh khắc trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Nữ diễn viên 8x còn để lộ mối quan hệ hôn nhân sau hơn 1 năm về chung một nhà với thiếu gia Minh Đạt.

Dưới phần bình luận, 1 tài khoản để lại lời khen ngợi: "Trời ơi, anh chụp hình lên tay quá rồi". Midu liền nhanh chóng phản hồi: "Ừ anh em dạo này chụp ok lắm". Cư dân mạng cho rằng người làm phó nháy, đứng sau những bức hình sống ảo của Midu chính là ông xã thiếu gia.

Midu chia sẻ hình ảnh đi du lịch ở Nhật trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Bình luận giữa nữ diễn viên sinh năm 1989 và một người bạn nhận được sự quan tâm của netizen (Ảnh: Chụp màn hình)

Cư dân mạng cho rằng Midu đang dành lời khen ngợi cho khả năng làm phó nháy của ông xã (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Midu liên tục vướng tin đồn đang mang thai vì có dấu hiệu tăng cân, để lộ chi tiết lạ khi thường xuyên mặc trang phục rộng rãi. Khi đi sự kiện, nữ diễn viên còn gây xôn xao khi có động tác xoa, che bụng. Tuy nhiên, Midu hiện vẫn giữ im lặng trước nghi vấn đang bầu bí.

Midu vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng (Ảnh: FBNV)

Sau quãng thời gian hẹn hò âm thầm, Midu và thiếu gia Minh Đạt chính thức tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 6/2024. Chuyện tình kín tiếng nhưng viên mãn của cặp đôi được ví như “cổ tích đời thực”, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ từ công chúng. Hơn một năm sau ngày cưới, cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn là đề tài được đông đảo khán giả dõi theo.

Chồng Midu - thiếu gia Minh Đạt là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Nhựa Duy Tân – doanh nghiệp có hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực sản xuất bao bì và nhựa tiêu dùng. Tập đoàn này sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ sang nhiều thị trường quốc tế.

Gia đình chồng của Midu được đánh giá là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trước khi về chung một nhà, Midu đã sớm ghi dấu ấn là mỹ nhân sở hữu đời tư không tì vết. Cô bước ra từ sân chơi Hot V-teen và nhanh chóng trở thành hình mẫu hot girl học đường đình đám của thế hệ 8x, 9x. Nhan sắc trong trẻo, học vấn đáng nể cùng phong thái dịu dàng đã giúp Midu chinh phục khán giả.