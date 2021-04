Mewing có thực sự giúp mặt thon hàm gọn và mũi cao, đây là câu trả lời từ bác sĩ thẩm mỹ

Mewing là gì?

Phương pháp tập mewing là một bài tập cơ chức năng, được sáng tạo bởi Dr. John Mew khi ông mở phòng mạch vào những năm 1966, và đến năm 2012 con trai ông là Dr. Mike Mew up những video đầu tiên lên kênh youtube ra cộng đồng.

Dr. Mike Mew

Khoảng năm 2018 thì phong trào tập mewing (gọi theo tên họ của người sáng lập) trở nên nổi tiếng nhờ các youtuber thực hiện thử thách và đánh giá thay đổi khuôn mặt. Các nhà chuyên môn không phủ nhận sự hữu ích của mewing với tác dụng loại bỏ thói quen xấu như ngủ ngáy hay ngủ há mồm... tuy nhiên thời gian gần đây, phương pháp này dường như được thần thánh hóa có thể cải thiện được mũi thấp hay tạo đường nét khuôn mặt góc cạnh.

Cách tập mewing

Phương pháp này được hướng dẫn như sau:

Xác định vị trí đặt lưỡi: Đầu lưỡi là phần dễ cảm nhận nhất, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với đầu lưỡi. Bạn đặt đầu lưỡi ngay phần nướu phía sau răng cửa, sau đó kéo căng môi, hai hàm không cần chạm vào nhau, tiếp theo, nuốt nước bọt và đảm bảo lúc này toàn bộ lưỡi của bạn dính chặt vào hàm trên, sau đó khép môi lại. Vị trí đặt lưỡi đúng là khi toàn bộ lưỡi nằm áp sát vào hàm trên, không cảm thấy khó thở và mỏi lưỡi khi thực hiện.

Tác động lực: Khi lưỡi đã đặt đúng vị trí, bạn dùng một lực nhỏ ở lưỡi đẩy hàm trên về phía trước, hướng lên trên và giữ nguyên trong vòng vài phút. Lưu ý không đẩy vào răng cửa, có thể khiến răng cửa bị hô, vẩu.

Mewing có thực sự hiệu quả?

Những người ủng hộ mewing đa phần là giới trẻ. Để có được sự thay đổi, các bạn sẽ cần phải thực hiện tập luyện khá là lâu đặc biệt là với người trưởng thành. Nhưng cũng có những bài báo viết rằng nếu như kiên trì tập luyện mewing mỗi ngày thì có thể thấy sự thay đổi chỉ trong vòng 1-2 tháng. Phần khung xương gò má được nâng lên cao hơn, đường jawline rõ nét hơn tạo nên sự quyến rũ cho gương mặt.

Tuy nhiên những người không tin vào Mewing lại cho rằng sự thay đổi đường nét jawline, khuôn mặt là do họ đang ở trong độ tuổi dậy thì, phát triển, mọi sự thay đổi đều hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do tập mewing mà có. Những bức ảnh thể hiện sự thay đổi có thể là do ánh sáng, góc chụp ảnh, trang điểm và thật ra, khuôn mặt của ai cũng sẽ khác theo từng năm tháng. Bên cạnh đó những bức ảnh này sẽ không đủ độ tin cậy do không thông qua bất cứ sự kiểm duyệt nào.

Mewing chưa được chứng minh đủ bởi các bằng chứng khoa học tiêu chuẩn vì vậy mà phương pháp này có thể có hoặc không đem lại kết quả như bạn mong đợi. Và nó không phải là phương pháp có thể thay thế hoàn toàn niềng răng, phẫu thuật xương hàm trong mục tiêu thay đổi kết cấu khuôn mặt.

Bài tập Mewing hoàn toàn không có tác dụng trong những trường hợp sau, nếu cố tình tập có thể dẫn tới hậu quả khó lường:

Bác sĩ Thọ - thẩm mỹ nội khoa công nghệ cao của Vinmec cho biết: "Tôi có tìm hiểu qua về phương pháp này, cơ bản là chưa đủ thông tin (các bằng chứng khoa học, các nghiên cứu, các bài báo...) để khẳng định phương pháp có hiệu quả, còn nhiều tranh cãi. Về hỗ trợ hô hấp, thở miệng, ngủ ngáy, ... thì có thể cải thiện được. Còn điều chỉnh khung xương, thon gọn, đường jawline thì chưa có đủ dữ liệu".

Vậy nên với các bạn có vấn đề về cơ cắn, khung xương hàm hay gặp phải các tình trạng về răng miệng, tốt nhất các nàng nên tới các chuyên khoa thẩm mỹ răng hàm mặt để có được những lời khuyên đầy đủ nhất. Không nên thử các phương pháp thiếu kiểm chứng vì có thể khiến vấn đề của bạn nghiêm trọng hơn.