Mệt mỏi, sợ lạnh, cân nặng tăng vọt, người phụ nữ phải uống thuốc cả đời vì mắc căn bệnh này

Bác sĩ Quách Nhã Văn, khoa nội tiết, bệnh viện Taipei City Hospital, chia sẻ về trường hợp một phụ nữ (35 tuổi) sống tại Đài Bắc, Đài Loan, đến bệnh viện khám trong tình trạng mệt mỏi, sợ lạnh, táo bón, cân nặng tăng vọt, rối loạn kinh nguyệt.



Ảnh minh họa

Kết quả khám phát hiện bệnh nhân không chỉ bị bướu cổ mà xét nghiệm máu cũng cho thấy hormone T4 (Thyroxine) do tuyến giáp tiết ra suy giảm, nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) tăng cao, kháng thể thyroglobulin (anti-Tg) và kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp (anti-TPO) cũng cao hơn mức bình thường. Kết quả hội chẩn bệnh nhân mắc bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto. Sau khi bác sĩ cho bệnh nhân bổ sung hormone T4 (Thyroxine), các triệu chứng của bệnh nhân đã cải thiện.

Bác sĩ Quách giải thích, bệnh xảy ra do tuyến giáp không tiết đủ hormone T4 (Thyroxine) dẫn đến suy giáp, và hầu hết nguyên nhân là do các vấn đề về tuyến giáp hoặc một phần bệnh lý do vùng dưới đồi hoặc tuyến yên gây ra.

Bác sĩ cảnh báo các triệu chứng của bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto bao gồm: Mệt mỏi, suy nhược, sợ lạnh, táo bón, tăng cân, tóc xù dễ rụng, trí nhớ kém, phản ứng chậm, kinh nguyệt không đều, tim đập chậm, v.v. Nói chung, chẩn đoán chức năng tuyến giáp có thể được thực hiện bằng cách xét nghiệm máu.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, bệnh nhân cần bổ sung hormone T4 (Thyroxine), hầu hết bệnh nhân phải dùng thuốc suốt đời, trừ một số trường hợp người bệnh bị suy giáp tạm thời. Khi bạn có biểu hiện sức khỏe liên quan đến chức năng tuyến giáp thì cần đến bệnh viện khám. Nếu bạn đang dùng liệu pháp bổ sung hormone T4 (Thyroxine), bạn phải nhớ uống thuốc đúng giờ và tái khám để xét nghiệm máu thường xuyên.

Viêm tuyến giáp Hashimoto, hay còn gọi là bệnh Hashimoto, là một bệnh tự miễn, do rối loạn hệ miễn dịch làm nó chống lại chính mô của cơ thể. Đối với bệnh Hashimoto, mô chính là tuyến giáp. Nó sẽ dẫn đến bệnh nhược giáp, là một tình trạng mà tuyến giáp không sản xuất được các hormone mà cơ thể cần.

Đối tượng dễ bị nhiễm bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto

Các ghi nhận ở dịch tễ học cho thấy bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto ngày càng trở nên phổ biến, tần suất có chiều hướng gia tăng. Bệnh thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn, lên đến 90%. Có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thông thường là từ 30-60 tuổi, có yếu tố gia đình.

Bệnh có thể xảy ra cùng với một số bệnh tự miễn khác như: Thiếu máu ác tính, đái tháo đường, teo tuyến thượng thận, xơ gan, nhược cơ, viêm khớp dạng thấp, bạc tóc sớm, suy buồng trứng.

Các dấu hiệu của bệnh Viêm tuyến giáp Hashimoto

Bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto có rất nhiều triệu chứng nhưng không có triệu chứng nào là đặc hiệu. Bệnh thường tiến triển âm thầm, qua nhiều năm sẽ dẫn đến suy giáp.

Khi nhận ra các dấu hiệu của bệnh, đa số các bệnh nhân đã đi vào tình trạng suy giáp. Vì thế, các dấu hiệu nhận biết bệnh chủ yếu là từ suy giáp mà ra:

Mệt mỏi ở cường độ mạnh, sợ lạnh, táo bón nặng.

Da khô, tái nhợt, mặt phù tròn, khàn giọng.

Tăng cân không rõ lý do mặc dù chán ăn.

Đau cơ, cứng cơ ở vị trí vai và đùi.

Đối với nữ sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, thường là rong kinh.

Trầm cảm, buồn ngủ.

Đặc biệt, tuyến giáp thường bị to hoặc bị teo nhỏ lại.

Trí nhớ giảm sút, hoạt động chậm chạp lại.

