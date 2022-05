Met Gala 2022: Blake Lively diện váy đổi màu siêu huyền ảo, Dương Tử Quỳnh trẻ đẹp nhưng nhạt

Tiếp nối với phần 1 "In America: A Lexicon of Fashion" nhằm tôn vinh tinh thần độc lập của nước Mỹ, Met Gala 2022 đã quay trở lại với phần 2 "In America: An Anthology of Fashion" (Tạm dịch: "Nước Mỹ: Tuyển Tập Thời Trang").

Dress code năm nay của Met Gala sẽ xoay quanh "Gilded Glamour" (Hào quang mạ vàng), nhằm tái hiện lại thời kỳ vàng son của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 1870 và 1890. Với chủ đề đầy long lanh, lấp lánh như vậy, người yêu thời trang vô cùng mong chờ vào những màn "lồng lộn" của khách mời tham dự. Và không hề khiến giới mộ điệu thất vọng, từ những sự xuất hiện đầu tiên, các ngôi sao tham dự Met Gala 2022 đã đem đến ấn tượng đầy hào nhoáng, lộng lẫy.

Như thường lệ, Blake Lively tiếp tục giữ vững phong độ "nữ thần" tại Met Gala. Cô diện lên mình thiết kế đầm đổi màu đầy huyền ảo của Versace. Cách trang điểm, làm tóc và nhấn nhá trang sức của mỹ nhân Gossip Girl đều toát lên ánh hào quang, nhưng vẫn có gì đó tinh tế, tao nhã.

Dương Tử Quỳnh diện thiết kế của Prabal Gurung. Ngoài bộ trang sức thì có vẻ như, nữ diễn viên kỳ cựu hơi lép vế các khách mời khác về độ long lanh, hào nhoáng. Chưa kể, chiếc váy hơi nhàu đã khiến Dương Tử Quỳnh trông mờ nhạt hẳn đi.

Chloë Grace Moretz mạnh mẽ, cá tính mà vẫn toát lên sự xa hoa khi diện thiết kế của Louis Vuitton.

Năm nay, Tổng biên tập Vogue quyền lực Anna Wintour không còn sai dress code nữa. Bà diện lên mình thiết kế lấp lánh ánh hào quang của Chanel.

Bạn gái Người Nhện Emma Stone nhìn khá đơn giản trong bộ cánh của Louis Vuitton. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp, khí chất hơn người của nữ diễn viên.

Kaia Gerber - con gái của siêu mẫu Cindy Crawford xuất hiện đầy xinh đẹp và lấp lánh với thiết kế của Alexander McQueen.

Vận động viên trượt tuyết Chloe Kim ghi dấu ấn với chiếc đầm Haute Couture của Giambattista Valli.

Vanessa Hudgens quyến rũ và huyền bí khi diện thiết kế của Moschino, đeo trang sức đến từ Messika. Tuy nhiên, người ta ít thấy sự hào nhoáng trong trang phục của nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng.

Mỹ nhân “Trò Chơi Con Mực” Jung Ho Yeon rất cá tính và phong cách với bộ trang phục đến từ Louis Vuitton. Tuy nhiên, cô nàng bị cho là đã sai dress code “hào quang mạ vàng” của Met Gala năm nay.

Không cần trang phục đính kim tuyến, sương sa lấp lánh, cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Hillary Clinton vẫn thu hút sự chú ý khi khoác lên mình chiếc đầm sang trọng, trang nhã của Altuzarra.

Mỹ nhân “Crazy Rich Asians” Gemma Chan cho thấy khí chất thời trang “không phải dạng vừa” khi chinh phục được thiết kế độc đáo của Louis Vuitton.

Không váy vóc điệu đà, tay vợt huyền thoại Venus Williams vẫn đầy sang trọng và quyền lực với thiết kế của Chloé.

Diện thiết kế vàng ánh kim của Ami, Camila Mendes được cho là mặc đồ đúng chủ đề, nhưng lại chẳng cuốn hút cho lắm. Kiểu tóc và cách trang điểm của cô khiến dân tình bày tỏ sự thất vọng.

Nữ ca sĩ Alicia Keys chẳng những đúng chủ đề với trang phục của Ralph Lauren, mà còn khiến người ta phải choáng ngợp vì vẻ quyền lực, sang trọng.

