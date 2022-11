Mẹo giúp mẹ bỉm tiết kiệm chi phí mua sắm quần áo cho con

Mua sắm cho con là sở thích của nhiều bà mẹ, tuy nhiên việc này lại tốn kha khá chi phí vì các bé lớn rất nhanh. Vậy phải làm thế nào để vừa có thể tiết kiệm chi phí mua quần áo cho con mà con lại được diện những bộ cánh mới quanh năm? Dưới đây là 5 mẹo chọn đồ dành cho các mẹ.

1. Lên danh sách các món đồ cần mua trước khi shopping

Có rất nhiều bà mẹ thường hay rơi vào tình trạng "vung tay quá trán" khi mua đồ cho con, bởi khi mua đồ, các bà mẹ rất dễ bị hấp dẫn bởi các món đồ đáng yêu dành cho bé dù những món đồ đó bé đã quá nhiều hoặc ít có điều kiện sử dụng tới. Chính vì vậy, trước khi mua sắm cho bé, mẹ hãy lên danh sách các món đồ cần mua để tránh tình trạng lãng phí xảy ra.

Hãy liệt kê các món đồ cần mua và nhanh chóng lướt qua các món đồ đã có sẵn ở nhà. Bên cạnh đó, các mẹ có thể dự trù số tiền có thể bỏ ra cho việc mua sắm theo đợt và cố gắng chỉ tiêu trong khoản đó để đảm bảo chi phí.

2. Mua quần áo trái mùa

Trong thời điểm giao mùa, tức là thời điểm chuyển giao từ mùa này sang mùa khác, rất nhiều nơi sẽ đồng loạt giảm giá các sản phẩm của mùa trước để chào đón những đợt hàng mới của mùa sắp tới. Do đó, khi mua sắm vào cuối mùa, mẹ có thể tiết kiệm 70-80% chi phí mua đồ cho bé. Điều quan trọng ở đây là bạn phải đoán kích cỡ quần áo con sẽ mặc vừa vào mùa này năm sau.

Đương nhiên, có một nhược điểm nữa là khi mua quần áo trái mùa, bố mẹ sẽ khó để mua cho con những bộ quần áo đang mốt hoặc "bắt trend" vì nó chỉ rẻ đi khi không còn là xu hướng nữa. Thế nên, mẹo này dành cho những người mẹ muốn con mặc đẹp nhưng vẫn tiết kiệm chi phí nhé.

3. Mua sắm trực tuyến

Với sự bùng nổ của các website mua bán trực tuyến như hiện nay, mẹ có thể thỏa sức mua sắm trang phục cho bé mà không mất công đi lại quá nhiều mà lại có nhiều sự chọn lựa hơn. Đồng thời, việc mua sắm online còn mang đến nhiều lợi ích hơn cho mẹ như: giúp mẹ có thời gian suy nghĩ kỹ trước khi mua, có thể hủy đơn hàng nếu thấy đã mua quá nhiều (điều mà việc mua sắm tại các cửa hàng không thể thực hiện).

Đặc biệt, so với các cửa hàng offline, các trang web bán hàng trực tuyến còn thường xuyên tung ra các khuyến mại cực kỳ hấp dẫn dành cho người mua, từ đó giúp mẹ tiết kiệm được một khoản kha khá. Tuy nhiên, cách này cũng có hạn chế là mẹ khó xem được mẫu mã hay kích cỡ này có phù hợp với bé nhà mình không, thế nên hãy lựa chọn thật kỹ nhé.

4. Hãy tận dụng những mùa sale

Vào cuối mỗi mùa thời trang như cuối xuân hè chuyển sang thu đông hay cuối mùa thời trang thu đông chuyển sang mùa xuân hè các cửa hàng thời trang, thương hiệu may mặc cả người lớn và trẻ em lại nhộn nhịp bước vào mùa sale. Canh thời gian mua đồ cho bé vào lúc này giúp mẹ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn mà vẫn mua được cho bé nhiều đồ thậm chí có thể săn được những món đồ đẹp với giá cực hời.

Đầu tiên, mẹ nên nắm bắt nhanh thời gian diễn ra chương trình sale của các cửa hàng thời trang hay những thương hiệu thời trang trẻ em một cách sớm nhất. Bằng cách nắm bắt được thời gian sale sớm nhất mẹ sẽ chọn được cho bé những món đồ có giá trị, đẹp và vừa size với bé hơn.

Có kế hoạch cụ thể cần sắm những món đồ gì cho bé, tiết kiệm được thời gian mà kiểm soát chi phí hiệu quả. Tránh việc giữa các món đồ sale loay hoay không biết nên chọn món đồ nào hay việc vung tay quá trán món nào cũng muốn lấy, vậy nên hãy kiên định với danh sách mà mình đã đề ra.

Mặc dù là đồ sale nhưng mẹ cũng nên chú ý đến chất lượng của sản phẩm, không thể vì giá rẻ mà lựa chọn những đồ kém chất lượng khiến cho bé mặc không thoải mái. Chúng ta đều biết rằng làn da của trẻ rất nhạy cảm nếu mặc những loại quần áo chất lượng vải may kém có thể khiến trẻ dễ bị dị ứng nổi mẩn. Nên chọn những loại quần áo được may từ những chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt mồ hôi, có độ co giãn nhất định để giúp trẻ thoải mái hoạt động và bảo vệ an toàn cho bé.

5. Mua theo combo

Việc chú trọng thời trang khi chọn quần áo cho bé là điều dễ hiểu nhưng đừng quá tập trung vào nó mà quan trọng hơn, quần áo cho bé chỉ cần đảm bảo tính chất thoáng mát, tiện lợi và thoải mái. Chính vì vậy, nếu mẹ đang phân vân việc có nên mua 1 combo với 2, 3 chiếc áo giống nhau cho bé hay không thì hãy đừng lo lắng gì nữa mà tiến hành ngay đi nhé. Những combo quần áo sẽ giúp giảm chi phí đáng kể cho việc mua sắm của mẹ đấy. Bên cạnh đó, những combo quần áo thường sẽ có màu sắc và hình dáng in trên đồ khác nhau nên sẽ không có ai nói con chỉ mặc đi mặc lại 1 bộ đồ đâu các mẹ nhé.