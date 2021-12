Menard x NTK Nguyễn Công Trí: Những mốc son khó quên trên hành trình phát triển đầy âm sắc của tình tri kỷ

"Cục Im Lặng": Cuộc gặp gỡ tại mốc son hai thập kỷ



Hành trình 20 năm lặng thầm, tâm huyết cống hiến cho nền thời trang nước nhà của NTK Công Trí được gói gọn trong triển lãm "Cục Im Lặng". Anh lý giải tên sự kiện qua câu nói: "Khi im lặng, tôi thấy mình đầy sức mạnh". Triển lãm "Cục Im Lặng" với 10 không gian được trải dài trên một lối đi độc nhất, đưa người xem vào những miền kí ức thâm sâu của anh với thời trang. Mỗi không gian là một cột mốc cảm xúc, từ những trăn trở thời chập chững vào nghề, cho đến những dấu ấn đặc sắc xuyên suốt hành trình sáng tạo, những câu hỏi lớn về cuộc đời được thể hiện thông qua sự đan xen, quyện hòa giữa "hơi thở" truyền thống và hiện đại.

Sự kết hợp giao thoa giữa nghệ thuật thị giác cùng trình diễn sắp đặt, trải dài khắp không gian đậm tính duy mỹ. Mối duyên lành của anh và Menard cũng được "đơm hoa kết trái" từ đây. Điểm chạm tạo nên tình Tri kỷ đó là sự say mê tạo tác Nghệ thuật, đặc biệt là Nghệ thuật làm Đẹp cho người phụ nữ. Nếu NTK Công Trí thực hiện lý tưởng thông qua từng đường kéo cắt lả lướt trên những gấm vóc lụa là, thì Menard cũng nỗ lực thực hiện sứ mệnh cùng những phấn và son. Nhưng trên hết, dù ở "địa phận" làm Đẹp nào, mục tiêu chung của hai Tri kỷ là giúp phụ nữ tự tin, tỏa sáng với bản thể đẹp nhất. Hai tâm hồn gặp gỡ tại "Cục Im Lặng", im lặng để thấu hiểu nhau, im lặng để cùng xây nên thế giới Nghệ thuật duy mỹ, tinh tế.

"You See It First": Cùng Tri kỷ đón buổi Bình Minh mới

Khi cuộc sống vẫn đang chạy theo nhịp điệu vốn có của nó, Menard và NTK Công Trí cùng bồi đắp lý tưởng làm đẹp cho đời trong sự im lặng, lặng thầm cống hiến để Nghệ thuật tự mình lên tiếng. Thời gian qua, nhiều xôn xao, biến động, mệt mỏi và áp lực bủa vây tinh thần, hai Tri kỷ vẫn âm thầm sáng tạo ở lĩnh vực làm đẹp của riêng mình. Lúc bình minh ló rạng sau chuỗi ngày tĩnh mịch, tăm tối cũng là lúc hai tâm hồn yêu mến Sài Gòn cùng trăn trở với mong muốn thắp lại giấc mơ về thành phố hào hoa bằng những sự kiện nghệ thuật đậm tính sáng tạo.

"You See It First" được tổ chức như một điểm sáng xua tan màn đêm đen tối, gửi đến những Tri kỷ một nguồn năng lượng tích cực với niềm mong muốn được thấy sức mạnh sáng tạo lại một lần nữa kết nối các tâm hồn vị nghệ thuật. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Continental, nơi đậm tính di sản tượng trưng cho thời đại hoàng kim, một Sài Gòn biết tận hưởng và tôn vinh cái Đẹp. Khái niệm Thảm đỏ được NTK Công Trí mở rộng ra dành cho tất cả mọi người, như một liên tưởng hàm chỉ sự thành công, khoảnh khắc tỏa sáng và nhiều ý nghĩa. "Anh cả của làng mốt Việt" mong muốn thời trang không chỉ là vật "ngoại thân", mà thời trang còn phải len lỏi vào từng hơi thở đời thường.

Sau nhiều năm âm thầm "viễn du" sang những miền đất mới, mang thời trang Việt sánh vai cùng "những gã khổng lồ", lần đầu tiên, NTK Công Trí trình làng bộ sưu tập của mình với giới mộ điệu trong nước trước khi mang ra thị trường quốc tế. Menard tiếp tục đồng hành cùng anh trên mốc son mới với khao khát mang đến bản thể hoàn hảo dành cho người phụ nữ. Cũng như NTK Công Trí, Menard tin rằng trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn một nét quyến rũ chưa được khai phá. Nếu như NTK Công Trí sử dụng thời trang như lời tuyên ngôn mạnh mẽ cho từng cái tôi khoác lên một bộ trang phục tinh mỹ, Menard sẽ là nguồn năng lượng toả rạng từ bên trong lớp áo để phối hợp cùng anh dệt nên giấc mơ Thảm đỏ.

Menard và NTK Công Trí chạm nhau bởi sự say mê cái Đẹp tại "Cục Im Lặng", tình Tri kỷ càng được thắt chặt hơn qua "You See It First". Sau những biến đổi, khó khăn càng lớn, bằng tình yêu với nghệ thuật, hai tâm hồn cùng trưởng thành và vượt qua nghịch cảnh. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng chắc chắn hành trình song hành của Menard và NTK Công Trí sẽ luôn tiếp tục, bởi sự đồng điệu của hai tâm hồn cùng lý tưởng tìm kiếm cái Đẹp thực sự, và bởi nguồn cảm hứng luôn toả ra từ hai trái tim chân thành.