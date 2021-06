Meghan tự tố mình nói dối khi thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi sinh con gái, vô tình giúp chị dâu Kate tỏa sáng

Omid Scobie được biết đến là bạn bè thân thiết của nhà Sussex và thường xuyên là người phát ngôn đại diện cho cặp đôi này. Mới đây, Omid Scobie thông báo trên Twitter cá nhân rằng, Meghan đã nhận trả lời phỏng vấn của phát thanh viên Samantha Balaban trong chương trình radio nổi tiếng NPR Weekend vào cuối tuần này.

Đồng tác giả cuốn sách "Đi tìm tự do" cho biết: "Sau khi cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của Meghan trở thành cuốn sách ảnh bán chạy số 1 được New York Times chứng nhận, Nữ công tước Meghan sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn duy nhất về #The Bench với @samanthabalanban trên @NPRWeekend, vào Chủ Nhật này (20/6), từ 8h đến 10h sáng theo giờ bờ Đông nước Mỹ".

Đây sẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Meghan sau khi sinh con gái hồi đầu tháng 6 vừa qua. Meghan được cho là đã trở lại với nhịp sống thường nhật chỉ 10 ngày sau sinh và đã có thể ra ngoài dắt chó đi dạo. Thông tin về cuộc phỏng vấn được đưa ra một ngày sau khi Meghan viết lời tựa cho tổ chức từ thiện phúc lợi động vật Mayhew mà cô là người bảo trợ.

Meghan chuẩn bị thực hiện cuộc phỏng vấn mới.

Trong đó, Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ những chú chó là nguồn an ủi đối với cô trong suốt một năm đầy "đau buồn" vừa qua. Meghan viết: "Trong năm qua, mỗi người trong chúng ta đều cảm nhận được những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 lên cuộc sống toàn cầu. Đó là sự ra đi của người thân, những thách thức về sức khỏe hay những thay đổi trong cuộc sống đầy bấp bênh mà chúng ta đã phải trải qua. Đó là một quá trình đau buồn nhưng giúp ta trưởng thành với lòng biết ơn.

Tôi đã nghe rất nhiều người trong số các bạn nói về tác dụng của việc nuôi thú cưng tại nhà trong thời gian cách ly. Các bạn đã nhắc đến hiệu quả của việc có một con vật ở bên cạnh và niềm an ủi, sự thoải mái mà bạn có khi ở bên chúng.

Khi tôi nghĩ về năm 2020, tôi luôn thấy tầm quan trọng của cộng đồng và sự kết nối. Chúng ta có thể đã bị buộc phải xa nhau, nhưng chúng ta đã tìm ra những cách thức mới để gần gũi và hỗ trợ nhau vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Đối với nhiều người trong chúng ta, điều này càng dễ hơn khi có thú cưng bên cạnh".

Meghan thăm trung tâm bảo trợ động vật Mayhew hồi tháng 1/2019.

Meghan hiện đang nuôi một chú chó săn tên Guy, được cô nhận nuôi khi còn đóng phim ở Toronto và Pula được cô nhận nuôi cùng với Harry. Thông tin về cuộc phỏng vấn đầu tiên của Meghan sau khi sinh con đã khiến dư luận mỉa mai, chế giễu cô. Họ cho rằng nữ công tước đang tự tố mình nói dối khi trước đó, nhà Sussex tuyên bố họ sẽ nghỉ thai sản 5 tháng để tập trung chăm sóc cho thành viên mới.

Tuy nhiên, kể từ khi sinh con cho đến nay Meghan liên tục làm nhiễu loạn truyền thông bằng những thông báo qua "kênh trung gian" là bạn bè về kế hoạch, dự định của vợ chồng cô trong thời gian sắp tới. Những lời nói phô trương, hào nhoáng của Meghan càng khiến cho nhiều người cảm phục và ngưỡng mộ Công nương Kate hơn.

Bà mẹ 3 con vừa ra mắt trung tâm dành cho tuổi thơ ấu của trẻ em với mục đích nghiên cứu và phát triển các dự án liên quan đến những năm tháng đầu đời của các em. Trung tâm này đã được Kate "thai nghén" suốt 10 năm. Nó mang giá trị thực tiễn hơn là cuốn sách thiếu nhi của Meghan bị chê là sáo rỗng, nặng nề.

Nguồn: Daily Mail