Meghan ra thông báo mới chứa nội dung không hề nể nang hoàng gia, thiếu tôn trọng Nữ hoàng Anh

Vào ngày 9/4, tờ Mirror đưa tin, Meghan Markle đã quyết định sẽ tham gia cùng chồng bay tới Hà Lan để dự Thế vận hội Invictus vào tuần tới. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Meghan kể từ khi cô rời hoàng gia, sang Mỹ sinh sống.

Theo tờ Mirror, Meghan dự định xuất hiện cùng Hoàng tử Harry trên sân khấu trong lễ khai mạc và một nguồn tin tiết lộ rằng đó sẽ là "một bất ngờ lớn trong sự kiện".

"Meghan rất vui mừng khi được tham dự cùng Harry trong sự kiện ở Hà Lan sắp tới. Điều này là sự cổ vũ to lớn đối với Harry", một nguồn tin cho hay.

Nhà Sussex dự kiến sẽ bay tới Hà Lan vào cuối tuần tới và họ cũng sẽ mang theo đoàn làm phim để phục vụ cho việc sản xuất phim tài liệu trên Netflix. Trước đó vào tháng 4 năm ngoái, Archewell Productions đã công bố dự án của Harry về loạt phim tài liệu cho Netflix với chủ đề liên quan đến Thế vận hội Invictus.

Meghan từng tham gia Thế vận hội với Harry trong quá khứ.

Trang web chính thức của họ mô tả dự án này là "một sản phẩm nhiều tập sẽ làm nổi bật các khía cạnh về đội ngũ quân nhân, cựu chiến binh đã phải chống chọi với chấn thương và bệnh tật nhằm thay đổi cuộc sống". Sau khi bị trì hoãn 2 năm vì đại dịch Covid-19, Invictus Games, một cuộc thi thể thao quốc tế dành cho các quân nhân và cựu chiến binh sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/4.

Việc Meghan cùng Harry bay tới Hà Lan trong khi bỏ qua lễ tưởng niệm cố Hoàng tế Philip đã khiến dư luận dậy sóng. Nhiều ý kiến bình luận rằng việc Meghan chưa quay lại hoàng gia sau 2 năm sang Mỹ trong khi quyết định tới Hà Lan để tham dự sự kiện là một hành động coi thường Nữ hoàng cùng gia đình của bà.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, nhà Sussex không về hoàng gia dự lễ tưởng niệm là bởi lý do an ninh. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây chỉ là cái cớ chính đáng để họ từ chối việc quay trở về. Ken Wharfe, người từng là nhân viên bảo vệ cho Công nương Diana, mới đây đã đặt câu hỏi chất vấn cho nhà Sussex về việc họ coi Hà Lan an toàn hơn chính hoàng gia Anh hay sao?

Một số chuyên gia từng khẳng định rằng, vợ chồng Meghan không tham dự lễ tưởng niệm vì họ không được phép mang theo đội ngũ làm phim cho Netflix. Chuyến đi tới hoàng gia sẽ không mang đến cho họ sự nổi tiếng mà cặp đôi luôn khao khát. Ở hoàng gia họ sẽ chẳng là gì cả.

Vợ chồng Meghan đã nhận về nhiều chỉ trích khi coi thường hoàng gia Anh.

Trước quyết định mới nhất của Meghan, hoàng gia không có bất kỳ phản hồi nào. Nhiều người dự đoán rằng chắc chắn trong sự kiện sắp tới, nữ công tước sẽ làm mưa làm gió trên truyền thông.

Nguồn: Daily Mail

https://afamily.vn/meghan-ra-thong-bao-moi-chua-noi-dung-khong-he-ne-nang-hoang-gia-thieu-ton-trong-nu-hoang-anh-20220409084847818.chn