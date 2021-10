Meghan Markle vừa tái xuất đã có động thái ngang ngược, thách thức mọi người

Vào ngày 27/10, Meghan Markle đã bất ngờ tái xuất trong một video ngắn được đăng tải trên Youtube. Đây là lần đầu tiên nữ công tước xuất hiện trên truyền thông kể từ khi cô kết thúc chuyến đi ngắn ngày tới New York từng bị dư luận ném đá dữ dội.

Đoạn clip cho thấy, Meghan mặc áo sơ mi trắng, ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế đặt trong khu vườn thuộc dinh thự gần 15 triệu USD của vợ chồng cô tại Montecito và đọc "The Bench", cuốn sách đầu tay dành cho thiếu nhi của Meghan. Video đọc sách được chia sẻ trên kênh Brightly Storytime của Penguin Random House, nhà xuất bản đã phát hành The Bench và ký hợp đồng mua hồi ký của Hoàng tử Harry.

Meghan xuất hiện trong clip đọc sách.

Trước khi đọc, Meghan giải thích: "Hôm nay, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe cuốn sách của tôi có tên The Bench với họa sĩ minh họa là Christian Robinson... Tôi đã yêu cầu anh ấy làm một điều gì đó đặc biệt cho tôi và sử dụng màu nước. Đó không phải là cách thức làm việc quen thuộc của anh ấy nhưng anh ấy vẫn làm như tôi yêu cầu để cuốn sách trở nên đặc biệt hơn. Tôi đã viết bài thơ này cho chồng tôi và con trai Archie. Sau đó, tôi đã chuyển thể nó thành một cuốn sách để các bạn cũng có thể thưởng thức".

Cuốn sách đầu tay Meghan được phát hành hồi tháng 6 và lấy cảm hứng từ một bài thơ cô viết nhân Ngày của cha đầu tiên của Hoàng tử Harry, một tháng sau khi Archie chào đời. Bài thơ thể hiện "mối quan hệ đặc biệt giữa cha và con" thông qua "đôi mắt của một người mẹ".

Hồi tháng 9, Meghan cũng lên sân khấu của một sự kiện đọc sách ngoài trời ở New York để đọc cuốn The Bench cho một nhóm học sinh lớp hai. The Bench hiện được bán với giá 19 USD (hơn 430 nghìn đồng). Cuốn sách này từng lọt vào danh sách sách bán chạy nhất do New York Times công bố ở hạng mục sách thiếu nhi. Tuy nhiên nó không được giới chuyên môn đánh giá cao vì nội dung hời hợt, thiếu sự sáng tạo và hấp dẫn.

Meghan đọc chính quyển sách thiếu nhi đầu tay của cô.

Meghan từng đọc cuốn sách của mình trong chuyến thăm tới New York.

Điều đáng nói là Meghan lại thu hút sự chú ý khi đeo phụ kiện trang sức xa xỉ trị giá 444.900 USD (hơn 10 tỷ đồng), trong đó nổi bật nhất là chiếc đồng hồ vàng Cartier Tank của Công nương Diana, thường xuyên được Meghan sử dụng trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, trong chuyến đi thăm một ngôi trường có học sinh khó khăn ở New York, Meghan đã bị ném đá dữ dội khi diện trang phục đắt đỏ cùng phụ kiện xa xỉ không phù hợp với hoàn cảnh. Trong lần xuất hiện mới nhất này, Meghan vẫn tiếp tục sử dụng phụ kiện hào nhoáng khi đọc sách cho các em nhỏ.

Meghan tiếp tục sử dụng đồng hồ đắt giá của cố Công nương Diana.

Hành động này của cô chẳng khác nào thách thức dư luận, Meghan vẫn hành động theo ý mình bất chấp nó có phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hay không. Động thái này của Megahn càng khiến dư luận thêm chán ngán và tỏ ra coi thường nữ công tước này. Họ nhận xét rằng Meghan thua xa Công nương Kate trong khoản thanh lịch và tinh tế. Rõ ràng cốt cách và khí chất của một người không phải dùng tiền bạc, trang sức đắp vào là có được.

Nguồn: Daily Mail