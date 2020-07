Meghan Markle "tẩy trắng" quá khứ trước khi làm dâu hoàng gia với lý lịch hoàn hảo nhưng lại khiến ai cũng chán ngán

Theo trang Mirror, vào tháng 6/2016, trang Wikipedia về Meghan Markle đột nhiên sửa nhiều chi tiết. Đặc biệt, phần nghề nghiệp của cô được đổi thành "nữ diễn viên, nhà hoạt động xã hội, nhân đạo", thay vì "nữ diễn viên, người mẫu thời trang và người mẫu đại diện" như trước đây.

Ngoài ra, tài liệu tham khảo về sự tham gia của Meghan trong gameshow Deal or No Deal với vai trò "người mẫu cầm cặp" cũng bị xoá. Đây là chương trình tạo bước đệm để Meghan bước vào sự nghiệp diễn xuất. Một số hình ảnh trong quá khứ của cô cho thấy, Meghan ăn mặc sexy, khoe vòng 1 trong chương trình này.

Meghan trong gameshow Deal or No Deal.

Trước đó, trang web viết: "Meghan Markle (sinh ngày 4/8/1981 tại Los Angles, California) là một người mẫu thời trang, người mẫu đại diện và nữ diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến nhiều nhất với vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình Suits. Cô là người mẫu giữ cặp số 24 trong phiên bản trò chơi truyền hình Deal or No Deal (phần một) và đóng vai đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Amy Jessup trong bộ phim kinh dị Fringe của Fox".

Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa vào lúc 10h18 ngày 9/10/2016, thông tin về vai trò của Meghan trong gameshow đình đám đã bị xoá hoàn toàn. Đồng thời, công việc "nhân đạo" được thêm vào. Bản chỉnh sửa viết: "Markle tích cực tham gia vào lĩnh vực chính trị xã hội và năm 2016, cô trở thành Đại sứ Toàn cầu cho World Vision Canada và công du tới Rwanda cho Chiến dịch Nước sạch.

Cô cũng làm việc với tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc với tư cách người trình bày tại Trụ sở Liên Hợp Quốc cho chiến dịch Bình đẳng giới "He for She" vào tháng 9/2014. Meghan còn là thành viên tham gia hội thảo, nằm trong danh sách các diễn giả đáng kính, của One Young World (Dublin, 2014) và đã tới Afghanistan cùng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 12/2014".

Cột nghề nghiệp của Meghan trước (trái) và sau (phải) ngày 9/10/2016. Ảnh: Wikipedia.

Sau đó, trong lần lưu cuối vào 22h cùng ngày, Meghan còn được gọi là người sáng lập blog về lối sống The Tig. Những thay đổi này được thực hiện bởi một người dùng giấu tên có địa chỉ IP được liên kết với một công ty PR ở Los Angeles. Cuối tháng đó, mối quan hệ của Meghan với Hoàng tử Harry được công khai.

Mặc dù chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa Meghan với công ty PR ở trên nhưng nhiều người tin rằng chính Nữ công tước xứ Sussex đã sử dụng mọi mối quan hệ của mình để "tẩy trắng" quá khứ, tạo ra một lý lịch hoàn hảo và phù hợp với một nàng dâu hoàng gia trong tương lai. Một số khác thì cho rằng chính hoàng gia Anh cùng Meghan thống nhất tạo ra sự thay đổi này trước khi Harry công khai mối quan hệ với nữ diễn viên người Mỹ.

Rõ ràng, khi xuất hiện trước công chúng, Meghan được xây dựng trong hình ảnh nữ quyền, một nhà hoạt động nhân đạo tích cực và có nhiều đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, sự thật về việc chỉnh sửa ở trên đã khiến một bộ phận công chúng tỏ ra ngán ngẩm với Meghan. Nữ công tước xứ Sussex luôn phóng đại mọi thứ về bản thân mình nhưng trên thực tế lại không hề được như những gì cô viết ra.

Nguồn: Daily Mail