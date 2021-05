Meghan Markle dính nghi án đạo nhái cho cuốn sách đầu tay sắp xuất bản, bị chỉ trích vì trục lợi từ tước hiệu hoàng gia

Vào ngày 4/5, Meghan Markle bất ngờ đưa ra thông báo chuẩn bị phát hành cuốn sách thiếu nhi mang tên The Bench vào ngày 8/6 tới đây. Tác phẩm viết về tình cảm cha con, lấy cảm hứng từ chính mối quan hệ giữa Harry với con trai Archie.

The Bench dự kiến trình làng ở Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Nam Phi. Đại diện nhà xuất bản cho biết cuốn sách thiếu nhi của Meghan khơi gợi "cảm giác ấm áp, sự kết nối và lòng trắc ẩn". Tác phẩm được minh họa bằng tranh màu nước của họa sĩ nổi tiếng Christian Robinson, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc cho độc giả.

Tuy nhiên, Meghan đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các chuyên gia lẫn cộng đồng mạng. Cuốn sách thiếu nhi đầu tay của nữ công tước đang dính nghi án đạo nhái một cuốn sách với hình vẽ minh họa đầy màu sắc và chủ đề tương tự nhau.

Cuốn sách The Bench của Meghan (trái) dính nghi án đạo nhái một cuốn sách khác xuất bản năm 2018.

The Bench của Meghan cũng nói về tình cha con và lấy hình ảnh băng ghế dài.

Cuốn "The Boy on The Bench" cũng có màu sắc tương tự và chủ đề giống với cuốn đầu tay của Meghan.

Theo đó, cộng đồng mạng phát hiện, sách của Meghan có nhiều điểm giống với cuốn "The Boy on The Bench" của Corrinne Averiss được phát hành vào năm 2018. Cuốn sách này có hình minh họa đầy màu sắc, nói về tình cảm cha con nhẹ nhàng và cũng dùng hình ảnh băng ghế để làm bối cảnh cho tình phụ tử.

Tác giả Corrinne.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, tác giả Corrinne cho hay: "Đọc phần mô tả và đoạn trích của cuốn sách mới, tôi thấy nó không cùng chủ đề cũng chẳng giống với The Boy on The Bench. Tôi không thấy bất kỳ điểm tương đồng nào ngoài việc sử dụng hình ảnh một băng ghế dài tồn tại trong nhiều câu chuyện khác khi nói về chủ đề công viên hay khu vườn".

Bên cạnh nghi án đạo nhái thì Meghan còn nhận vô số lời chỉ trích từ các chuyên gia và nhà báo khi cô in tước hiệu hoàng gia trên bìa sách trong khi tuyên bố không còn liên quan đến các nhiệm vụ hoàng gia. Piers Morgan, MC từng xin thôi việc khi thẳng thừng chê bai nhà Sussex trong cuộc phỏng vấn bom tấn, cho rằng Meghan cố tình "lợi dụng" tước hiệu hoàng gia để quảng bá cho "đứa con tinh thần" của mình, dù vợ chồng cô đã quyết định rời khỏi Hoàng gia Anh từ lâu.

Piers Morgan nói với tờ Daily Mail: "Meghan cứ tiếp tục sử dụng tước hiệu hoàng gia một cách mập mờ, vì cô ấy biết rõ đó là lý do duy nhất để các nhãn hàng sẵn sàng trả số tiền khổng lồ cho cô ấy".

Meghan in tên tước hiệu trên bìa sách.

Còn theo tác giả hoàng gia Angela Levin, việc sử dụng tước hiệu trong mọi hoàn cảnh đều "thật nực cười". Nữ chuyên gia nhận định: "Sự thật là việc cô ấy muốn bám lấy cái tước hiệu hoàng gia quả là điều nực cười. Cặp vợ chồng đã muốn rời khỏi hoàng gia, họ ghét nó, vì cảm thấy bị mắc kẹt. Harry - Meghan muốn có sự tự do, và giờ đây họ đã có điều đó nhưng vẫn sống dựa vào cái mác hoàng gia".

Theo bà, hầu hết những người có tước hiệu hoàng gia sẽ không sử dụng tước hiệu này khi ký tên bút danh trên sách. "Người ta thường không sử dụng vị trí hoàng gia để tạo ra những lợi nhuận thương mại. Ít khi có ai lấy bút danh cho một cuốn sách bằng tước hiệu của họ, điều đó quá lố bịch. Họ sẽ chỉ viết tên của họ và mọi người sẽ biết họ là ai chứ không cần phải dùng 'nữ Công tước này nọ' đi kèm", bà Levin nói.

Hiện Meghan chưa lên tiếng phản hồi về thông tin trên.

Nguồn: Daily Mail