Meghan không xuất hiện tại lễ trao giải Oscar nhưng vẫn khiến MXH bùng nổ, lý do phía sau khiến nhà Sussex "muối mặt"

Vào tối ngày 27/3 (giờ Mỹ), lễ trao giải Oscar 2022 đã chính thức diễn ra với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Một bộ phận người hâm mộ nhà Sussex đã ngóng trông sự xuất hiện của cặp đôi này trên thảm đỏ danh giá. Trước đó, một số nguồn tin cho hay, vợ chồng Meghan đã được ban tổ chức mời đến trao giải "Hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc".

Tuy nhiên, vợ chồng Meghan đã hoàn toàn vắng bóng trong lễ trao giải danh giá này. Bản thân nhà Sussex cũng không đưa ra bất kỳ thông tin phản hồi nào liên quan đến lễ trao giải. Sự vắng mặt của cặp đôi đã khiến một bộ phận dư luận tỏ ra hụt hẫng nhưng không vì thế mà Meghan ngừng "hot" trên mạng xã hội.

Meghan và Harry xuất hiện trong một lễ trao giải gần đây.

Cụm từ "Meghan Markle Oscar" đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội Twitter. Đa phần các ý kiến đều tỏ châm chọc, chế giễu sự vắng mặt của nhà Sussex trên thảm đỏ, nơi quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng trên thế giới. Một số ý kiến bình luận rằng, ban tổ chức Oscar đã có sai sót khi quên không trao giải thưởng cho màn "diễn kịch" xuất sắc nhất của nhà Sussex với cuộc phỏng vấn bom tấn vào năm ngoái.

Sự vắng mặt của Meghan đã trở thành đề tài bị dân mạng châm chọc.

Một ý kiến bình luận rằng Meghan nên được trao tặng giải Oscar vì màn trình diễn trong cuộc phỏng vấn với Oprah.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah vào tháng 3/2021, vợ chồng Meghan đã nhận về nhiều chỉ trích khi đóng vai là nạn nhân để lên án hoàng gia Anh trong khi họ vẫn được hưởng lợi từ gia đình và không chịu từ bỏ tước hiệu hoàng gia sau khi sang Mỹ sinh sống. Nữ công tước cũng đã bị truyền thông chỉ ra những tuyên bố sai sự thật khiến cô từng phải muối mặt.

Bên cạnh đó, một số người bình luận rằng Meghan sẽ giữ "thể diện" bằng việc giải thích chuyện không góp mặt ở Oscar vì màn đánh nhau của Will Smith và Chris Rock, khoảnh khắc này đã gây chấn động tại lễ trao giải năm nay. Will Smith đã đấm Chris Rock vì người đàn ông này dám lôi cô vợ yêu quý của nam diễn viên phim "King Richard" ra trêu chọc, mỉa mai.

Meghan vốn là người không ưa thích việc bạo lực nên nhiều người dùng mạng châm chọc nữ công tước rằng, màn đánh nhau của Will Smith và Chris Rock là lý do chính đáng để Meghan vắng mặt. Bên cạnh đó, một ý kiến bình luận rằng họ trông chờ Harry sẽ có hành động tương tự giống như Will Smith dành cho nhà báo Piers Morgan, người nổi tiếng với biệt danh "kẻ thù không đội trời chung với Meghan" khi ông này luôn đưa ra những lời nhận xét sâu cay về nữ công tước.

Màn đánh nhau của Will Smith và Chris Rock cũng khiến cho Meghan bị dư luận nhắc đến.

Harry liệu có đánh nhà báo Piers Morgan để bảo vệ Meghan giống như Will Smith che chở cho vợ mình?

Hiện Meghan hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên truyền thông, dường như cô đang tập trung hết sức mình vào sản phảm podcast mới sẽ chính thức ra mắt vào mùa hè này. Trong khi đó, bản thân Hoàng tử Harry cũng không thể tham dự lễ trao giải Oscar vì anh đã từ chối trở về quê hương để dự lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip diễn ra vào ngày 29/3 tới đây. Nếu Harry góp mặt trong lễ trao giải chẳng khác nào là cú đánh giáng mạnh lên Nữ hoàng Anh và gia đình của mình.

Nguồn: Twitter, Daily Mail

https://afamily.vn/meghan-khong-xuat-hien-tai-le-trao-giai-oscar-nhung-van-khien-mxh-bung-no-ly-do-phia-sau-khien-nha-sussex-muoi-mat-20220328143941787.chn