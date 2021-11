Meghan kể 6 chi tiết riêng tư trên truyền hình, có hành động "bôi nhọ" tước hiệu hoàng gia khiến dư luận dậy sóng

Vào tối ngày 18/11, Meghan Markle đã xuất hiện trên Ellen Show và có cuộc trò chuyện dài khoảng một tiếng đồng hồ với người dẫn kiêm diễn viên hài Ellen DeGeneres. Trong chương trình, Ellen (63 tuổi) thừa nhận tước hiệu "Nữ công tước xứ Sussex" của Meghan "khó phát âm" và được cho là chế giễu nó khi đề nghị cô và khán giả ở trường quay đọc thử.

"Hãy xem cách Ellen chế giễu khi liên tục nhắc đến cụm từ Duchess of Sussex (Nữ công tước xứ Sussex) hết lần này đến lần khác suốt chương trình kìa. Có phải Ellen đang chế giễu những người hoàng gia và tước hiệu của họ không vậy?", một người dùng mạng bình luận.

Lúc Ellen đặc biệt nhấn mạnh về tước hiệu trên khi bàn luận về The Bench, cuốn sách thiếu nhi mà Meghan sáng tác, cựu diễn viên được nhìn thấy bật ra một tiếng cười, khiến khán giả ở trường quay cũng như người xem chú ý. Nhiều ý kiến bình luận rằng, đây là hành động phản cảm của Meghan, cố tình coi thường và bôi nhọ tước hiệu hoàng gia mà cô đang được hưởng.

Meghan cười lúc Ellen gặp khó khăn khi đọc tước vị hoàng gia của cô.

Trong chương trình này, Meghan cũng tiết lộ 6 thông tin mang tin riêng tư, chưa từng hé lộ trước đó trên truyền thông thu hút sự chú ý của công chúng.

Bức ảnh mới của bé Archie

Meghan đã hiếm hoi chia sẻ bức ảnh mới về con trai đầu lòng Archie. Trong bức hình, Archie quay lưng với máy ảnh, mái tóc óng mượt đang cầm giỏ đan mây để cho gà ăn. Cậu bé trông chững chạc khi mặc quần jean, áo phồng dài tay màu xám và đi một đôi bốt Peppa Pig Wellington. Dường như Archie rất chăm chút cho đàn gà của gia đình.

Trang phục Halloween của Archie và Lilibet

Trong mùa lễ hội Halloween vừa qua, Meghan chia sẻ rằng, bé Archie hóa thân thành con khủng long còn bé Lilibet Diana mới 5 tháng tuổi làm một con chồn hôi. Ellen Degeners đã gặp cả hai đứa trẻ trong bộ quần áo hóa trang này khi đến thăm dinh thự nhà Sussex.

Meghan kể: "Thật vui khi đón các bạn tới nhà. Chúng tôi muốn làm điều gì đó vui vẻ cho bọn trẻ nhưng chúng chẳng thích thú gì. Archie làm khủng long được năm phút, mà không, thậm chí còn chưa được năm phút".

Trong khi đó, Ellen kể về cách Harry thuyết phục con trai 2 tuổi Archie mặc bộ đồ khủng long. Bà nói: "Cuối cùng thì Harry cũng bảo được thằng bé đội phần đầu khủng long lên. Lili thì đúng là một con chồn hôi rất dễ thương". Meghan tiếp lời: "Con bé giống như Flower trong phim hoạt hình Chú nai Bambi".

Meghan thoải mái nói về 2 con trên truyền hình.

Archie rất vui khi được làm anh

Meghan tiết lộ trong chương trình của Ellen: "Archie thích làm anh trai lắm. Ai đó nói với tôi và Harry rằng khi bạn mới có một đứa con thì còn rất thoải mái, khi có hai đứa thì đó mới là làm cha mẹ. Đột nhiên chúng tôi giống như 'ồ đúng rồi'. Mọi người đều nói về đứa con thứ hai sẽ thế nào nhưng không ai nói cách điều chỉnh cho đứa đầu khi đứa thứ hai ra đời".

Phản ứng của Archie với cuốn sách thiếu nhi của Meghan

Meghan cho hay, con trai cô rất yêu thích cuốn sách và cậu bé nhanh chóng chú ý đến hai con chó được mô phỏng trong cuốn sách giống hai con chó cưng tên Pula và Guy của họ. "Trên trang đầu tiên, khi mở ra và thấy những chú chó của chúng tôi, thằng bé kêu lên 'Đó là Pula! Đó là Guy!'", Meghan vừa cười vừa nói tiếp.

Meghan từng bị bạn trêu về kiểu tóc

Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ rằng cô từng bắt chước kiểu tóc của nữ diễn viên Andie MacDowell nhưng cuối cùng bị các bạn ở trường gọi là chú hề "Krusty the Clown" (nhân vật trong phim Gia đình Simpson). Đó là khi Meghan khoảng 13 tuổi. Cô thần tượng phong cách của Andie sau khi xem bộ phim Four Weddings and a Funeral (1994).

"Tôi bị ám ảnh bởi Andie MacDowell và tất cả những gì tôi khao khát là được làm kiểu tóc xoăn ngắn hoàn hảo đó", Meghan cho biết.

Nhân vật Krusty the Clown.

Meghan thích để kiểu tóc giống Andie MacDowell trong phim Four Weddings and a Funeral.

Chuyến đi chơi bí mật ở Toronto

Meghan cho biết trong chương trình: "Harry tới gặp tôi ở Toronto (Canada). Bạn bè chúng tôi, bao gồm cả em họ anh ấy - Công chúa Eugenie - và chồng cô ấy bây giờ, Jack, cũng đến. Chúng tôi lẻn ra ngoài trong trang phục Halloween để có một đêm vui vẻ trong thành phố, trước khi mọi người biết chúng tôi là một cặp".

Ellen thắc mắc: "Vì vậy, cô và Harry đã dự một bữa tiệc Halloween và ở đó mọi người không biết hai người là ai?". Meghan xác nhận: "Bữa tiệc đó theo chủ đề hậu tận thế. Do đó, chúng tôi mặc các trang phục rất quái lạ và có một đêm vui vẻ cuối cùng".

Nguồn: Daily Mail