Medicube mở Pop-up Store tại TTTM Takashimya, loạt Beauty Influencers đình đám rủ nhau đến trải nghiệm sản phẩm

Mới đây, vào ngày 5/4, sự kiện ra mắt Pop-up Store The Room of Medicube đã được diễn ra tại tầng B1, TTTM Takashimya Saigon Centre, TP.HCM. Sự kiện kéo dài 7 ngày với sự góp mặt của hơn 30 Beauty Influencers như Hot mom Hạt Mít, siêu mẫu TyhD Thùy Dương, Mai Ly (Lythichskincare), Đức Sơn (skincaredungcach by Son)... đến trải nghiệm sản phẩm và mua sắm.

Nhân dịp ra mắt thiết bị làm đẹp BOOSTER PRO 6 trong 1 (4 chức năng chính là Booster đẩy tinh chất, Micro Current tăng sinh collagen, Derma Shot nâng cơ massage, Air Shot tẩy da chết cùng 2 chức năng phụ là rung Sonic Vibration và đèn LED tuỳ chỉnh) đồng thời kỷ niệm sự kiện thiết bị đẩy tinh chất Booster-H đạt giải ELLE VIỆT NAM Editor's Choice hạng mục Best Gadget of The Year, Medicube Hàn Quốc kết hợp với đơn vị phân phối chính thức tại Việt Nam là Công ty TNHH Hansung-E Việt Nam tổ chức Pop-up Store The Room of Medicube theo concept "home care" tại TTTM Takashimaya Saigon Centre.

Hot mom Hạt Mít thích thú với thiết bị làm đẹp BOOSTER PRO 6.



Hot mom Hạt Mít chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình rất may mắn khi là một trong những người dùng máy của Medicube gần như đầu tiên ở Việt Nam và tới hiện tại mình đã sở hữu đủ bộ 5 máy cùng với đầy đủ các sản phẩm dùng kèm. Để một người rất là kỹ về skincare như mình trung thành và mua đủ sản phẩm như vậy thì chỉ có thể là vì chất lượng! Và mình thấy rất vui khi Medicube quyết định về Việt Nam mở Pop-up để các nàng có thể tới trực tiếp trải nghiệm sản phẩm một cách thuận tiện hơn".

Bên cạnh đó, vào ngày 6/4 vừa qua, ELLE Việt Nam tổ chức Workshop Spa tại nhà tại khuôn khổ ELLE Beauty Tour ngay tại Pop-up Store của Medicube, sự kiện với sự góp mặt của Mei Chan và Hà My đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham dự và trải nghiệm.

Tại sự kiện Pop-up lần này, ngoài 350 khách hàng đăng ký sớm may mắn nhận được hũ Zero Pore Pad Full-size, khách hàng tới trải nghiệm sẽ nhận được hơn 10.000 phần quà miễn phí, tham gia trải nghiệm sản phẩm và chụp ảnh Polaroid. Ngoài ra nếu mua hàng, khách hàng sẽ được bốc thăm trúng thưởng với cơ hội trúng là 100%.