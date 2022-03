Mẹ vợ tặng thông gia hũ dưa muối nhưng bị con rể chê thẳng thừng, cô vợ lập tức "nắn chỉnh" anh bằng một việc cực hiệu quả

Có một vài người phụ nữ vì nể chồng, nể cả gia đình chồng mà chấp nhận hạ mình, thậm chí mặc kệ những lời gièm pha. Họ nghĩ để cho êm cửa yên nhà thì im lặng là giải pháp tốt nhất. Song, tính hiệu quả của sự im lặng không kéo dài được lâu. Một cuộc hôn nhân bất cân bằng là khi bạn và chàng luôn ở hai nửa thế giới khác nhau, so đo thiệt hơn. Quan trọng là, khi đã chấp nhận về chung một nhà, hãy coi mọi thứ thật bình đẳng, kể cả trong vấn đề đằng nội - đằng ngoại. Cũng như tuyệt đối không vì sĩ diện mà gây tổn thương đến cho người khác. Câu chuyện hôn nhân của C. dưới đây sẽ giúp chị em hiểu ra nhiều điều.

Mẹ vợ tặng thông gia hũ dưa muối nhưng bị con rể chê thẳng thừng

Mặc dù gia đình C. và nhà chồng khá môn đăng hộ đối song nếp sống của hai nhà khác nhau. Bố mẹ C. sống rất đơn giản, nề nếp, tiết kiệm. Mặc dù họ cũng làm ra tiền, có của ăn của để song họ suy nghĩ lâu dài, muốn tốt cho các con, dành hết sự hi sinh cho đời sau nên mới lựa chọn cách sống như vậy. Ngược lại, nhà chồng C. thì theo lối khá "sang chảnh", cái gì ăn cũng phải ngon, cái gì dùng cũng phải chọn đồ tốt nhất trong khả năng.

Ảnh minh họa.

Ngày trước, C. và chồng lựa chọn lấy nhau vì cả hai tương xứng ở nhiều mặt. Bên cạnh gia đình, họ còn làm ở lĩnh vực có thể bổ trợ cho công việc của nhau. Tới giờ, sau gần 2 năm kết hôn, hai người đã có với nhau một em bé kháu khỉnh, bụ bẫm.

Thời gian đầu mới lấy nhau, hai vợ chồng được nội ngoại đôi bên hỗ trợ ra ở riêng. Vào dịp cuối tuần, C. rất muốn cùng chồng và con cùng về hai bên nội ngoại với tần suất chia đều nhau. Với cô, nội ngoại bình đẳng, không giữ tư tưởng bên trọng bên khinh. Tuy vậy, chồng C. lại chỉ thích về nhà bố mẹ đẻ. Anh cho rằng khi về nhà ngoại thì buồn, chẳng được thoải mái làm những gì bản thân muốn. Song suy nghĩ này mang đầy định kiến, bởi vốn dĩ bố mẹ C. rất hiền lành. Cô muốn khuyên bảo chồng nhiều lần, hãy quan tâm tới bố mẹ cô nhiều hơn, thế mà anh cứ dửng dưng.

Đỉnh điểm là một lần, khi hai vợ chồng về ngoại, chồng C. được mẹ vợ đưa cho một hũ dưa muối do tay bà tự làm. Đồng thời, mẹ vợ còn nhắn gửi: "Con đem cái này về cho ông bà thông gia nhé. Ăn luôn cũng được, dưa muối mẹ làm rất ngon". Ấy vậy mà cậu con rể thở dài, chê thẳng thừng: "Thôi mẹ cứ giữ mà ăn chứ bố mẹ con không ăn đâu. Ông bà ấy toàn ăn sơn hào hải vị, nào có biết mấy món này bao giờ?"

C. đứng gần đó nghe mà thấy tức giận thay mẹ đẻ của mình. Cô quyết không thể để tình trạng này kéo dài được nữa.

Cô vợ lập tức "nắn chỉnh" chồng bằng một việc cực hiệu quả

Sau khi C. góp ý, phê bình chồng, anh ấy còn nói lại với lý lẽ cùn: "Anh nói đúng mà, nhà em mang tiếng là cũng giàu mà cứ thế nào ấy. Rõ ràng về nhà nội vui hơn hẳn".

Ảnh minh họa.

C. lặng lẽ đưa chồng vào phòng riêng, cô nói một cách thẳng thắn: "Em bảo anh này, anh là con rể, anh cũng nên có ý tứ chút. Anh nghĩ mẹ em không biết buồn à? Bố mẹ anh không ăn, nhưng anh cứ nhận cho mẹ em vui thì đã sao? Thế lúc em bầu bí, em sinh con, ai là người chăm sóc em đỡ việc cho anh? Là mẹ em. Lúc ấy thì mẹ em có kêu ca gì không?

Em không muốn nói nhiều. Em đối xử tốt với bố mẹ anh, là vì mong mỏi được ông bà yêu quý, cũng là vì muốn anh đối xử với bố mẹ em tương tự như vậy. Nếu anh không tôn trọng mẹ em, cũng là anh đang coi thường em. Như thế em với con cũng chẳng có lý do gì để gắn bó với anh nữa".

Trước lời nói rõ ràng của vợ, chồng C. như chết lặng. Anh dần nhận ra lỗi sai của bản thân. Sau đó, anh đã chấp thuận mang hũ dưa muối về cho bố mẹ đẻ. Như vậy, người phụ nữ làm vợ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa và hòa khí của cuộc hôn nhân. Hãy "nắn chỉnh" chồng đúng lúc, kịp thời, để không xảy ra thêm mâu thuẫn nào khác.

https://afamily.vn/me-vo-tang-thong-gia-hu-dua-muoi-nhung-bi-con-re-che-thang-thung-co-vo-lap-tuc-nan-chinh-anh-bang-mot-viec-cuc-hieu-qua-20220307174531016.chn