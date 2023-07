Mê vẻ đẹp phương Tây, chớ bỏ qua 4 gợi ý sản phẩm thuần chay này

Là một quốc đảo, nước Anh cũng có một mùa hè "khó chiều" với nắng gắt và những cơn mưa trái chiều. Hãy cùng khám phá 4 sản phẩm thuần chay chăm da từ đầu đến chân của giới làm đẹp tại Anh quốc, giúp làn da luôn khỏe mạnh và được yêu thương trong mùa hè này.

Tinh chất dưỡng sáng da The Body Shop Vitamin C Glow Revealing Serum

Với nồng độ 10% Vitamin C có nguồn gốc tự nhiên, đây là nồng độ Vitamin C cao nhất từng có tại The Body Shop, đảm bảo công dụng tăng mức độ chống oxy hóa. Kết hợp cùng thành phần đang hot – bakuchiol (hoạt động giảm oxy hóa tương tự retinol mà lành tính hơn), Vitamin C Glow-Revealing Serum hỗ trợ dưỡng da, cung cấp độ ẩm cho da. Vì vậy, đây là sản phẩm được các tín đồ làm đẹp lựa chọn phải thêm vào chu trình chăm da mùa hè.

Sữa chua dưỡng thể The Body Shop Body Yogurt British Rose

Các sản phẩm dưỡng thể của thương hiệu từ Anh Quốc The Body Shop luôn được những tín đồ làm đẹp yêu thích bởi công dụng dưỡng ẩm hiệu quả, công thức thuần chay lành tính và hương thơm đa dạng từ các nguồn nguyên liệu đầu vào.

Với kết cấu dạng gel "sữa chua", The Body Shop Body Yogurt là sản phẩm bán chạy mỗi dịp nắng nóng nhờ công dụng dưỡng ẩm đến 48 tiếng và nhanh chóng thấm sâu vào làn da, không hề để lại cảm giác nhờn rít, nặng nề. Sản phẩm cũng giúp lưu lại hương thơm tự nhiên để các nàng và các chàng luôn tự tin khi ra ngoài.

Bạn có thể lựa chọn hương hoa như chùm ngây Moringa, hoa hồng British Rose, hoặc các loại quả như bơ xanh Avocado, bưởi hồng Pink Grapefruit… hoặc sữa hạnh nhân Almond Milk chuyên cho da nhạy cảm.

Dầu gội The Body Shop Ginger Shampoo

Đây là sản phẩm được hang khẳng định cứ mỗi 8 giây sẽ có 1 sản phẩm được bán ra. Chẳng có gì lạ khi đây là dầu gội luôn cháy hàng tại The Body Shop mỗi mùa hè. Gừng đã được khoa học chứng minh có nhiều công dụng tuyệt vời cho cơ thể, một trong những công dụng là làm sạch tóc và da đầu.

Công thức dầu gội Gừng Ginger Shampoo hoàn toàn thuần chay mới, được bổ sung Tơ Thuần Chay, hỗ trợ dưỡng mượt tóc và vẫn cam kết đạo đức với cộng đồng và môi trường.

Mặt nạ làm sạch sâu The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask

Khí hậu thất thường khiến da mặt trở lên ẩm ương và tiết nhiều dầu thừa hơn. Dầu thừa và bụi mịn do ô nhiễm là tác nhân hình thành mụn viêm sưng. Vì vậy, làn da cần được thanh lọc và làm sạch sâu hơn, trước khi các bước dưỡng tiếp theo.

Mặt nạ dạng đất sét Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask có chứa thành phần chính than tre Himalaya, lá trà xanh Nhật Bản và tinh dầu tràm trà hữu cơ Kenya sẽ lấy đi các độc tố, bụi bẩn, cặn trang điểm, dầu thừa,…

Các cô gái Anh sử dụng sản phẩm này ít nhất 1 lần mỗi tuần, trước khi sử dụng mặt nạ dưỡng hoặc các bước cấp ẩm và làm sáng tiếp theo, giúp tinh chất nuôi dưỡng thấm sâu và phát huy công dụng tối đa.

The Body Shop là thương hiệu làm đẹp từ Anh Quốc, được sáng lập bởi Quý Bà Anita Roddick vào năm 1976. Ngày nay, The Body Shop đã trở thành cái tên quen thuộc với giới mộ điệu, với hơn 3.000 cửa hàng trên toàn cầu. Trong suốt quá trình phát triển, thương hiệu này được yêu thích bởi những thương hiệu chăm sóc cơ thể và làn da hiệu quả, với cảm hứng và thành phần thiên nhiên; và đặc biệt, luôn tôn trọng không thử nghiệm trên động và sử dụng nguồn bao bì bền vững.



Từ ngày 27/7/2023 đến ngày 6/8/2023, The Body Shop Việt Nam mở ra chương trình Sale giữa năm – Càng mua càng giảm trên hóa đơn cuối tại toàn hệ thống cửa hàng: Giảm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng – Giảm 300.000 đồng cho hóa đơn từ 2 triệu – Giảm 600.000 đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng. Một cơ hội quá tuyệt vời để bạn mua sắm các sản phẩm cho mùa hè này.

