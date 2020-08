Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nghiêm trọng đe dọa đến cả tính mạng của mẹ lẫn thai nhi, có thể xảy ra khi mang thai hoặc trong giai đoạn chuyển dạ. Vỡ tử cung có thể xảy ra trên thai phụ có sẹo mổ cũ ở tử cung do mổ lấy thai hoặc bóc u xơ tử cung, có thể do lạm dụng thuốc tăng co tử cung trong chuyển dạ hoặc do một số nguyên nhân khác.