1. Tất cả các loại thuốc có đi vào sữa mẹ không?

Hầu hết bất kỳ loại thuốc nào có trong máu sẽ chuyển vào sữa mẹ ở một mức độ nhất định. Thông thường, các loại thuốc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú đều an toàn cho sức khỏe của thai phụ cũng như em bé. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, khi đó thuốc có thể tập trung tiết vào sữa mẹ, gây giảm lượng sữa và để lại tác dụng phụ cho em bé.

Hầu hết bất kỳ loại thuốc nào có trong máu sẽ chuyển vào sữa mẹ ở một mức độ nhất định. (Ảnh: Internet)

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Hàn lâm Nhi Khoa Mỹ, hiện nay vẫn còn nhiều điều chưa được nghiên cứu rõ về tác dụng phụ trước mắt và lâu dài của các loại thuốc sử dụng cho mẹ đang cho con bú. Do đó, trong giai đoạn đang cho con bú, bạn chỉ nên dùng thuốc trong trường hợp thực sự cần thiết. Trước khi dùng, hãy xin tư vấn kỹ lưỡng từ bác sĩ về liều lượng cũng như thời gian sử dụng.

2. Sức khỏe và độ tuổi của bé là một yếu tố ảnh hưởng tới sự tác động của thuốc trong sữa mẹ lên cơ thể bé

Xét theo sức khỏe và độ tuổi: trẻ sinh non, trẻ sơ sinh ít hơn 6 tháng tuổi, trẻ có sức khỏe không ổn định hoặc trẻ có chức năng gan thận kém là những đối tượng có mức độ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thuốc trong sữa mẹ ở mức cao nhất.

Mức độ ảnh hưởng của thuốc trong sữa mẹ lên trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên giảm dần. Nguyên do là những trẻ ở độ tuổi này có thể tự đào thải thuốc ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, những mẹ nuôi con sau hơn 1 năm cũng tiết ra ít sữa hơn, điều này làm giảm lượng thuốc chuyển hóa vào sữa mẹ.

3. Mẹ uống thuốc bao lâu thì cho con bú lại?

Hầu hết các loại thuốc dành cho mẹ đang cho con bú đều an toàn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu bạn dùng một loại thuốc có thể gây hại cho em bé của bạn qua đường sữa, các bác sĩ có thể đổi cho bạn một loại thuốc khác có thành phần an toàn hơn. Hoặc bác sĩ có thể khuyên bạn ngừng cho con bú tạm thời hoặc vĩnh viễn. Thời gian ngừng cho con bú trong bao lâu sẽ tùy thuộc vào thời gian bạn cần dùng thuốc và thời gian đào thải của thuốc ra khỏi cơ thể.

Hầu hết các loại thuốc dành cho mẹ đang cho con bú đều an toàn cho cả mẹ và bé. (Ảnh: Internet)

Đọc thêm:

- Thời điểm vàng cho trẻ ăn váng sữa là khi nào?

- Nên cai sữa cho bé khi nào? Các cách cai sữa cho bé mẹ cần biết

Nếu được chuẩn bị, bạn hãy hút sữa và tích trữ sữa đã vắt đủ cho con dùng trong giai đoạn bạn cần sử dụng thuốc.

Trong trường hợp bạn chỉ cần ngừng cho con bú tạm thời, hãy sử dụng máy hút sữa để hút phần sữa khi bạn đang dùng thuốc, sau đó bỏ phần sữa đó đi. Mục đích của việc này là giúp duy trì nguồn sữa cho đến khi bạn có thể cho con bú trở lại.

Nếu bạn không chắc chắn về loại thuốc bạn đang sử dụng có ảnh hưởng tới việc cho con bú hay không, hãy hút sữa và dán nhãn riêng, sau đó bảo quản ở một khu vực riêng. Sau đó, bạn cần hỏi bác sĩ để biết có thể sử dụng lượng sữa đó cho bé hay không.

Trong trường hợp bạn cần ngừng cho con bú vĩnh viễn. Hãy xin tư vấn của các bác sĩ thật kỹ lưỡng về việc cai sữa và giúp bạn chọn loại sữa công thức phù hợp cho con.

4. Mẹ uống thuốc kháng sinh có bị mất sữa không?

Sử dụng thuốc kháng sinh là một trong những nguyên nhân gây mất sữa sau sinh. Đa số các loại thuốc kháng sinh sau khi đi vào cơ thể người mẹ gây ức chế hormone tuyến sữa và hoạt động của tuyến sữa. Ảnh hưởng của các loại thuốc kháng sinh lên tuyến sữa là khác nhau. Do đó, sau khi sử dụng thuốc kháng sinh, nhiều mẹ thấy ít sữa dần nhưng không mất hẳn; nhưng một số mẹ thì mất sữa hoàn toàn. Tuy nhiên, việc mất sữa hoàn toàn còn có thể do nhiều nguyên nhân khác chứ không chỉ đơn thuần là do thuốc.

5. Một số lưu ý khi sử dụng thuốc trong quá trình cho con bú

- Chỉ dùng thuốc khi thực sự cần thiết, nên dùng với liều lượng nhỏ và dùng trong thời gian ngắn.

- Giãn cách thời gian dùng thuốc với thời gian cho con bú



- Xin tư vấn bác sĩ để sử dụng những loại thuốc an toàn cho mẹ và bé



Vậy mẹ đã hiểu hơn về việc sử dụng thuốc trong quá trình cho con bú và thời gian cho con bú lại sau khi sử dụng thuốc. Hãy thật cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc và thuốc kháng sinh trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ mẹ nhé!



Nguồn tham khảo: Mayoclinic.org, familydoctor.org.