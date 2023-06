Mẹ U50 đứng cạnh con gái 2k1 giống như hai chị em

Doãn Hải My là gương mặt gây ấn tượng khi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bởi cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng vóc dáng cuốn hút. Bên cạnh đó, Doãn Hải My còn được biết đến nhiều hơn với chuyện tình yêu đẹp cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.



Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Từ khi công khai yêu cầu thủ, cuộc sống của Doãn Hải My được nhiều người hâm mộ chú ý. Đặc biệt phải kể đến những khoảnh khắc cô nàng xuất hiện cùng mẹ - cô Mai Đoàn đều khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi. Bởi sắc vóc của mẹ Doãn Hải My nay đã bước sang U50 vẫn trông trẻ trung, sành điệu không kém gì con gái.

Doãn Hải My cùng mẹ khoe sắc vóc cực phẩm

Mới đây, Doãn Hải My và mẹ cùng nhau “đọ dáng”, nhìn vào là biết nét đẹp của người đẹp sinh năm 2001 được thừa hưởng từ ai. Mẹ Doãn Hải My sở hữu vóc dáng thanh mảnh, thon thả đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, cô Mai Đoàn còn có gu thời trang đa dạng, vừa xì-tin nhưng không kém phần sang chảnh.

Trong một số bức ảnh khác, nhiều người còn trầm trồ khen ngợi làn da mịn màng, khuôn mặt với đường nét hài hòa của mẹ Doãn Hải My. Mái tóc ngắn giúp mẹ cô trông thêm phần trẻ trung, cá tính. Cũng vì vậy mà dân tình nhận xét, hai mẹ con khi đứng chung khung hình trông giống như hai chị em.

Mẹ Doãn Hải My được nhận xét trẻ trung, sành điệu không kém con gái

Doãn Hải My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Được biết, mẹ Doãn Hải My cũng rất ủng hộ chuyện tình yêu của con gái và Đoàn Văn Hậu. Mẹ Doãn Hải My nhiều lần có dịp gặp gỡ, thậm chí ra sân bóng để ủng hộ bạn trai của con gái. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Doãn Hải My bởi cô nàng vừa có mẹ “cực phẩm” lại vô cùng tâm lý.