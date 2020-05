Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: '12 năm qua, tôi ở nhà ít hơn đi kêu oan cho con'

Theo Thanh Niên, khoảng 19h ngày 26/4, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Thủ Thừa cùng nhiều điều tra viên, trinh sát hình sự có mặt tại Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ kỳ án tử tù Hồ Duy Hải.

Khoảng 20 người tiến hành đo đạc, kiểm tra nhiều vị trí trong bưu cục, đoạn đường từ nhà Hải đến hiện trường. Sau hơn 4 giờ làm việc tại đây họ mới rời đi.