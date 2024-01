Mẹ trẻ Trà Mi và hành trình nỗ lực làm mẹ, lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng

Hiện đang điều hành kinh doanh một tiệm thực phẩm sạch ở giữa khu đô thị Ecopark, chị Trà Mi (28 tuổi) cho biết, hành trình chị đến với lĩnh vực này rất tình cờ, và cũng nhờ đó mà cuộc đời chị đã trải qua những bước ngoặt quan trọng.

Năm 2019, chị Mi bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng không được may mắn như bao cặp vợ chồng khác. Trong hơn 1 năm, vợ chồng chị lần lượt đón tin vui rồi lại đau đớn khi lần lượt chứng kiến sự ra đi của 3 bạn nhỏ. 3 lần có thai rồi 3 lần nghe bác sĩ thông báo thai lưu, không có tim thai mà không tìm được nguyên nhân.

Chị Trà Mi - chủ tiệm thực phẩm sạch Ngọc Lâm tại khu đô thị Ecopark

Nỗi đau như tăng lên gấp bội khi đi kiểm tra, thăm khám, bác sĩ kết luận chỉ có 50% khả năng mang thai, cộng với việc từng 3 lần sảy thai, cơ thể của chị Mi cũng có dấu hiệu báo động. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, vợ chồng chị quyết định can thiệp hỗ trợ sinh sản.



Bên cạnh đó, vợ chồng chị, đặc biệt là bản thân chị Mi thay đổi lối sống, sinh hoạt, ăn uống xanh lành mạnh. Chị cũng duy trì việc tập thể dục, các thói quen tốt để có đủ sức khỏe và tâm thế tốt nhất cho việc can thiệp được thành công.

Nhớ lại quãng thời gian này, chị Mi kể: "Mình luôn tâm niệm mọi sự thành công của bản thân mình là 99% sự nỗ lực mà mình dồn vào đó. Bỏ qua mọi sự nghi dị, mọi sự mặc cảm và đấu tranh tư tưởng, nín thở qua từng mốc thai kì thì hạnh phúc vỡ òa vào tháng 4/2021 mình hạ sinh thành công một cô công chúa 3,8kg ở tuần thai ngoài 39 tuần. Đến khi đón con mạnh khỏe trên tay mình mới thở phào nhẹ nhõm".

Sau khi em bé đầu tiên chào đời, vợ chồng chị lên kế hoạch sẽ có bé thứ 2 sau 5-7 năm nữa và vẫn nhờ đến can thiệp y tế. Thế nhưng, niềm vui bất ngờ đã đến với gia đình chị khi em bé được 18 tháng, chị Mi phát hiện mình có bầu tự nhiên.

Thời gian đầu mang thai bạn thứ hai, chị Mi cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Thậm chí, nhiều người không hiểu hoàn cảnh của vợ chồng chị còn buông nhiều lời nhận xét "khó nghe". Thế nhưng, nhờ sự động viên, đồng hành của gia đình 2 bên, vợ chồng chị đã cán đích đón em bé ở tuần 39.

Chị Mi ngân ngấn nước mắt khi nhớ lại: "Mang thai lần 2 mình ốm nghén đến gần ngày sinh. Nhiều người còn bảo "hiếm muộn mà đẻ dày thế", nhưng họ đâu biết đó là may mắn, phúc phận của gia đình mình. Đến 38 tuần, thai bắt đầu có dấu hiệu vôi hóa bánh rau mình lại cân bằng chế độ để mẹ khỏe mạnh đón con yêu vào thời điểm 39 tuần và hạ sinh bé 3,5kg. Cả hai bạn mình đều sinh mổ và nhờ có sự chăm chỉ tập luyện và thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống từ trước sinh bạn đầu, đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và tận tâm nên dù mình có sinh hai bạn là sinh mổ nhưng trộm vía sức khỏe mình ổn định phục hồi nhanh chóng".

Công việc kinh doanh bận rộn lại phải đảm bảo chu toàn chăm sóc cho 2 em bé nhưng chị Mi lúc nào cũng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Chị cho rằng phụ nữ không thể vì có con mà quên đi bản thân mình. Bản thân mình phải luôn vui vẻ, nhiệt huyết thì công việc và cuộc sống mới suôn sẻ và thuận lợi.

Chị chọn nuôi con theo phương pháp easy để hiểu được nhu cầu ăn – ngủ của con. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực tham gia các hội nhóm nuôi con khoa học, tìm đến những cá nhân có sức lan tỏa những sự hiểu biết và nuôi con tích cực… do đó, dù 2 vợ chồng tự xoay sở với 2 em bé nhưng chị không gặp nhiều vướng bận trong việc nuôi con.

Nhìn lại hành trình đã qua, đặc biệt là năm 2023, khi công việc kinh doanh của chị có nhiều khởi sắc, chị Mi chia sẻ: "Đến thời điểm hiện tại, thành công nhất đối với bản thân mình có lẽ là niềm vui khi nhà thêm con, hai con khỏe mạnh hạnh phúc. Không chỉ chăm sóc bản thân, con cái và gia đình, mình lan tỏa sức sống xanh mãnh liệt qua công việc kinh doanh tiệm thực phẩm sạch, mình đã ươm những mầm xanh ở nơi xanh thì việc mình ăn sạch, sống xanh xin được lan tỏa để đồng hành cùng cộng đồng như slogan "Ăn an lành, sống an lạc".