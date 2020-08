Mẹ trẻ đi đẻ hí hửng vì không đau như tưởng tượng, đẻ xong bị gãy xương cụt do nguyên nhân không ngờ

Chuyện sinh nở vất vả ra sao thì nhiều người đã biết, nó được miêu tả giống như nỗi đau khi bị gãy 20 cái xương sườn. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, người mẹ khi sinh con còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm khác nữa. Khi đọc những câu chuyện về hành trình sinh nở của những người mẹ này, không ít người sẽ phải thốt lên: "Người mẹ thật vĩ đại".

Mới đây, chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa Cali" đã có cuộc gặp gỡ với chị Brenda Nguyễn, hiện đang sống tại Anaheim, California, hiện là mẹ của một bé gái được 5 tháng 10 ngày tuổi. Tính tình hài hước và nói chuyện có duyên nên Brenda Nguyễn đã khiến MC Kim Hiền, Quỳnh Trâm cũng như khán giả xem chương trình có nhiều tiếng cười thú vị dẫu hành trình mang thai và sinh con của chị khá gian nan.

Suýt phải cắt bỏ tử cung trước khi có con, đi đẻ rặn mạnh quá bị gãy xương cụt

Brenda kể, chị có một khối u ở buồng trứng. Cách đây 3 năm, Brenda bất ngờ đau bụng dữ dội sau đó vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện khối u bị nhiễm trùng và có thể phải cắt buồng trứng. Khi ấy Brenda rất buồn, mặc dù được bạn trai, người sau này là chồng của chị động viên an ủi rằng gia đình anh rất đông con, ông bà sẽ có nhiều đứa cháu khác nên không cần phải lo lắng điều đó. Dẫu vậy, Brenda biết anh rất thích con nít nên chị vẫn suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng may mắn là sau đó, một người bác sĩ biết Brenda chưa có con nên đã quyết định giữ lại buồng trứng cho chị. Sau đó cứ 4 tuần Brenda lại phải đi bác sĩ để kiểm tra 1 lần, liên tục trong vòng 1 năm. Nếu như để bị nhiễm trùng thêm một lần nữa, Brenda sẽ thực sự phải cắt bỏ tử cung, vì vậy nên bác sĩ khuyên Brenda nên sớm có con. Tuy nhiên đến tận 2 năm sau, khi đã kết hôn, Brenda vẫn chưa có tin vui. Chị và ông xã lên mạng tham khảo rất nhiều cách để dễ có em bé nhưng đều không thành công.

Chị Brenda Nguyễn đã có những chia sẻ thú vị về hành trình mang thai và sinh con gian nan của mình.

Và rồi em bé đã bất ngờ xuất hiện qua một câu chuyện thú vị, đó là khi Brenda đi làm thì nghe chị chủ tiệm kể: “Hôm qua chị nằm mơ thấy tiệm mình có ai có bầu đó. Ai mà đang nghi ngờ thì về thử thai xem sao”. Thấy vậy, Brenda cũng “nhột nhột” và quyết định mua que về thử, kết quả là chị đã có em bé. Cầm que thử thai 2 vạch trên tay, bà mẹ trẻ mừng rỡ nhưng không dám tin nên phải mua đến 6 que về thử cho chắc. Sau đó, Brenda đặt lịch hẹn với bác sĩ để khám thai, lúc đó chị mới thở phào nhẹ nhõm khi biết em bé đã có tim thai.

Brenda may mắn có một thai kỳ khỏe mạnh khi không bị ốm nghén mà ngược lại còn ăn uống tốt và có thể đi làm đến sát ngày sinh. Trước ngày dự kiến sinh 1 tuần, Brenda đi khám và được bác sĩ thông báo khả năng sẽ khó sinh thường do em bé to còn xương hông của chị thì nhỏ. Tuy nhiên vì muốn được sinh thường nên bác sĩ đã thực hiện thủ thuật bấm nút nhầy cổ tử cung để giúp Brenda chuyển dạ sớm.

Ngay đêm đó Brenda đau bụng chuyển dạ theo cơn khoảng 7-8 phút/cơn. Khi vào viện bác sĩ kiểm tra tử cung của chị đã mở 2cm và được tiêm thuốc kích sinh. Và vì đã tiêm thêm thuốc gây tê ngoài màng cứng nên hành trình chuyển dạ của Brenda cũng không quá đau đớn như những gì chị xem trước đó trên mạng, mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau khi được bấm ối thì Brenda lên bàn sinh nằm chờ đẻ.

Tiểu công chúa xinh xắn của chị Brenda.

“6h chiều thì tử cung mở được 10cm nhưng không thấy bác sĩ, mình cảm thấy rất lo lắng, sợ con bị ngạt và liên tục giục y tá gọi bác sĩ nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Một lát sau thì y tá nói: “Bây giờ tôi hướng dẫn cô tập rặn”. Mình khá bất ngờ về việc này nhưng cũng làm theo, tập rặn như thật, rặn rất mạnh khoảng mấy chục lần. Chính việc này đã khiến mình bị mất sức và khi bác sĩ tới thì không thể rặn được nữa, suýt phải chuyển qua mổ. Nhưng sau khi nằm nghỉ một lát thì mình cũng có thể sinh thường, em bé chào đời khỏe mạnh, nặng gần 4kg” - Brenda nhớ lại khoảnh khắc vượt cạn thành công.

Tưởng chừng mọi khó khăn đã qua nhưng sau khi sinh được ít phút, Brenda bất ngờ bị tụt huyết áp, người lịm đi không còn biết gì nữa, nguyên nhân có thể do bà mẹ trẻ bị mất sức nhiều trong lúc vượt cạn. Nếu không được bác sĩ cấp cứu kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sinh xong biến thành con người khác, dễ bực bội và hay "quạu" chồng

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, sau khi xuất viện về nhà, Brenda còn bị đau xương cụt đến mức không thể ngồi dậy được. Chị đi khám và được chẩn đoán bị gãy xương cụt do rặn quá nhiều trong lúc sinh, thêm vào đó, xương chậu của Brenda nhỏ còn em bé lại khá lớn nên đã dẫn đến hậu quả này.

Xương cụt thì không thể bó bột được mà chỉ có thể nghỉ ngơi đợi tự liền. Điều này đã khiến Brenda gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc em bé. “Nằm không được, ngồi không được, đứng cũng không xong nên mình chỉ cố gắng cho con bú được khoảng 3 tuần đầu là dừng. Sau sinh vừa lo con ốm, vừa mệt mỏi lại vừa sợ xấu nên mình stress khá nhiều.

Thời gian đầu chăm con, Brenda rất mệt mỏi, sợ hãi nhưng rồi mọi thứ cũng dần qua đi.

Vốn là người vui vẻ, hoạt bát, ít khi tức giận điều gì nhưng sau khi sinh xong, mình như biến thành một người khác, gặp ai cũng cảm thấy bực bội, khó chịu, nhiều khi chuyện có một chút xíu nhưng cũng phải cố khui ra cho nó rùm beng lên rồi khóc. Mỗi lần con khóc là mình run hết chân tay lên và không biết phải làm gì rồi lại quay ra “quạu” chồng.

Mọi thứ chỉ dần chấm dứt sau một lần ông xã hầm gà cho mình nhưng anh không may bị bỏng hết người. Từ sau đó, mỗi lần định nổi nóng thì mình lại nhớ đến chuyện anh bị bỏng rồi kìm lại, mọi thứ từ từ cũng đỡ hơn” - Brenda kể.

Qua câu chuyện của mình, Brenda nhắn nhủ những bà mẹ bỉm sữa nếu như gặp phải hoàn cảnh bị stress, mệt mỏi sau sinh giống mình thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp mà ông xã và người thân đã làm cho mình để kiềm chế và tạo cho bản thân những suy nghĩ tích cực.

“Nếu có lỡ không kiềm chế được mà làm ầm ĩ lên với chồng thì sau đó hãy gửi lời xin lỗi anh ấy, không thì có con xong là dễ đổ vỡ hôn nhân mất. Hiện con gái mình cũng đã được hơn 5 tháng rồi, đã qua giai đoạn khó khăn. Làm mẹ là một điều rất thiêng liêng, chưa làm thì có thể không muốn nhưng đã làm mẹ rồi thì chắc chắn sẽ muốn sinh thêm" - Brenda chia sẻ.