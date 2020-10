Mẹ than thở con xấu xí giống "tiểu yêu quái", người xem tức giận chỉ ra nguyên nhân khiến em bé không đẹp

Chắc chắn bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sinh ra sẽ xinh xắn, dễ thương, được mọi người xuýt xoa khen ngợi. Nhưng không phải em bé nào cũng đáp ứng được mong muốn đó của cha mẹ. Có không ít những đứa trẻ sở hữu ngoại hình ở mức bình thường, thậm chí có phần hơi kém sắc.

Mới đây một bà mẹ trẻ đã lên mạng than thở về ngoại hình của cậu con trai mấy tháng tuổi của mình. Bà mẹ này đăng tải những hình ảnh của em bé rồi nhận xét rằng trông bé chẳng khác gì nhân vật tiểu yêu quái Huba trong bộ phim Monster Hunt. Thậm chí cô còn "kêu cứu", nhờ cộng đồng mạng có cách gì khiến con trai cô trở nên xinh xắn hơn hay không.

Bà mẹ than thở nhìn con trai nhỏ giống nhân vật tiểu yêu quái Huba.

Người xem đa số đồng tình về sự so sánh của người mẹ trẻ, con trai cô có nét tương tự nhân vật tiểu yêu quái trong phim. Với khuôn mặt to, đôi tai nhọn, cặp mắt ti hí, cậu bé quả thật có phần lép vế khi so sánh với những đứa trẻ dễ thương khác.

Nhưng chính thái độ chê bai, thậm chí có phần ghét bỏ ngoại hình con trai của người mẹ đã khiến cư dân mạng không khỏi bất bình. "Con tôi còn xấu hơn nhiều khi mới sinh nhưng bây giờ thằng bé rất đẹp trai", "Miễn là bé khỏe mạnh, đừng quá đề cao ngoại hình"... - một vài người khuyên nhủ bà mẹ.

Bà mẹ chê bai chính ngoại hình của con trai mình.

Nhiều ý kiến cho rằng, trẻ nhỏ mới được vài tháng tuổi chưa thể khẳng định được bé có ngoại hình đẹp hay không. Vì vẻ ngoài của trẻ nhỏ thay đổi rất nhiều khi bé lớn lên, thậm chí còn "lột xác" hoàn toàn.

Bên cạnh đó, nhiều người xem cũng đanh thép khẳng định một điều, ngoại hình của trẻ nhỏ không phải do chính chúng quyết định được, cũng không bởi mong ước, khát khao của cha mẹ mà đổi khác. Vẻ ngoài của con là do gene di truyền quyết định, cha mẹ xinh đẹp sẽ sinh con xinh đẹp, cha mẹ có nhan sắc trung bình thì con cũng có nhan sắc ở mức tương tự.

Do vậy thay vì ghét bỏ con thì bà mẹ này nên nhìn lại bản thân và chồng mình xem đứa trẻ có giống họ hay không. Nếu giống thì đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, bà mẹ này hãy lấy làm tự hào vì con giống cha mẹ mới đúng. Sau khi nghe những ý kiến đó, bà mẹ hốt hoảng nhận ra thái độ của mình thật sự chưa đúng. Ngoại hình của bé là do vợ chồng cô ban tặng, sao cô có thể chê bai con được chứ!

Ngoại hình của trẻ được di truyền từ cha mẹ.

Những đặc điểm ngoại hình của bố mẹ sẽ di truyền sang con

Màu da

Thông thường, em bé không có sự lựa chọn về màu da. Màu da của bé sẽ hoặc là giống bố, hoặc là giống mẹ. Nếu bố mẹ cùng có làn da ngăm đen, con sinh ra phần lớn cũng như vậy mà không thể sở hữu làn da trắng như các mẹ vẫn ao ước. Tuy nhiên, nếu bố da đen, mẹ da trắng thì da của em bé chắc chắn giống một trong hai người chứ không thể có làn da màu trung lập.

Chiều cao

Gene là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chiều cao của một người, chiếm 60 đến 80%, phần còn lại là kết quả của chế độ ăn uống, lối sống và sức khỏe. Thông thường, người cha tác động đến chiều cao của con cái nhiều hơn các mẹ. Những đứa trẻ trong cùng một gia đình chưa chắc đã có chiều cao như nhau.

Dáng mũi

Nếu một trong hai vợ chồng (hoặc cả 2) có đặc điểm mũi to, cao, cánh mũi dày… thì đặc điểm này luôn di truyền rõ rệt đến thế hệ sau. Tuy nhiên, hình dáng mũi của một đứa trẻ có thể thay đổi theo thời gian, nếu lúc nhỏ bạn thấy mũi bé tẹt thì về sau có thể chúng sẽ cao dần lên đấy!

Mí mắt

Đây là yếu tố được di truyền tuyệt đối từ phía bố. Mí mắt của người bố sẽ được di truyền cho con cái của họ, thậm chí nhiều em bé khi mới sinh ra chưa có những điểm giống hoàn toàn với mí mắt bố nhưng theo thời gian sẽ thay đổi và được di truyền yếu tố này.

Hói

Nếu người cha bị hói thì nguy cơ con trai bị hói lên tới 50% và thậm chí nếu người cha không bị nhưng ông nội bị hói thì nguy cơ này vẫn chiếm 25%. Thú vị nhất là hói đầu di truyền nhưng dường như các bé gái không bị ảnh hưởng mà chỉ có các bé trai mới hay bị hói đầu mà thôi.

Béo phì

Con cái sẽ có 53% khả năng bị thừa cân nếu bố hoặc mẹ bị béo phì. Tuy nhiên, xác suất đó ngày nay đã giảm xuống còn 40% do ý thức của nhiều bố mẹ trẻ. Điều này cho thấy con béo hay không béo hoàn toàn có thể thay đổi được và bố mẹ chỉ cần cho trẻ ăn uống hợp lý, vận động đầy đủ để hạn chế tối đa nguy cơ béo phì.

Mụn trứng cá

Rất ít người biết rằng mụn trứng cá có tính di truyền cao (ở cả bé trai và bé gái). Nếu cả bố và mẹ đều bị mụn trứng cá thì nguy cơ em bé sau này sinh ra sẽ bị mụn cao gấp 20 lần so với những gia đình không có tiền sử mắc triệu chứng này.

Lúm đồng tiền

Nếu ít nhất một trong hai người bố hoặc mẹ có lúm đồng tiền, thì đứa trẻ cũng sẽ có lúm đồng tiền.

Tóc xoăn

Nếu cả bố và mẹ đều có tóc xoăn, trẻ cũng sẽ có tóc xoăn. Bố và mẹ tóc thẳng, con sẽ có tóc thẳng. Một trong cha mẹ tóc xoăn và người còn lại tóc thẳng, đứa trẻ sinh ra có mái tóc gợn sóng. Nếu cả hai cha mẹ đều tóc xoăn và ai đó trong gia đình tóc thẳng, đứa trẻ có thể có mái tóc thẳng.