Thời gian gần đây, bộ phim “Khởi Nghiệp” do Suzy và Nam Joo Hyuk đóng chính đang “làm mưa làm gió” khi nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ nội dung hấp dẫn. Phim xoay quanh những người trẻ trên con đường tạo dựng sự nghiệp của riêng mình.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, khán giả cũng chú ý tới người mẹ quý phái và vô cùng xinh đẹp của nữ chính Seo Dal Mi (Suzy). Đảm nhận vai diễn này chính là nữ diễn viên kỳ cựu Song Seon Mi.

Trong phim Song Seon Mi vào vai Cha Ah Hyun - mẹ của nữ chính Seo Dal Mi (Suzy). Cha Ah Hyun ly hôn cùng bố của nữ chính rồi kết hôn với một đại gia và sống trong nhung lụa.

Song Seon Mi là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn, tên tuổi cô được khán giả biết đến qua nhiều phim như: Người mẫu, Pháo hoa, Cuộc chiến hoa hồng, Gia đình quý giá, Alice phố Cheongdamdong...

Gây tranh cãi với những màn hở bạo

Sinh năm 1974, Song Seon Mi sớm bén duyên với ngành giải trí Hàn Quốc qua một cuộc thi người mẫu vào năm 1996. Theo đó, cô đã giành giải hai trong cuộc thi này. Tới năm 1997, cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai nữ phụ trong bộ phim đình đám Người Mẫu bên cạnh Kim Nam Joo và Jang Dong Gun.

Song Seon Mi trong một cuộc thi về người mẫu.

Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim Người Mẫu đình đám năm 1997.

Nhiều năm sau đó, nữ diễn viên gây tranh cãi với cảnh lộ bầu ngực trong một cảnh của bộ phim Cruel palace: war of the flowers. Trong cảnh này, Kang Min Hee Bin (Song Seon Mi đóng) đang cho con bú sữa lần cuối trước khi phải ra đi. Máy quay đã chiếu sát cận cảnh đứa trẻ đang bú mẹ khiến nhiều người cho rằng hình ảnh này quá khiêu gợi so với một bộ phim cổ trang.

Tiếp đó, nữ diễn viên lại gây tranh cãi với màn diện đồ quá mức gợi cảm và có phần phản cảm tại thảm đỏ giải thưởng Rồng Xanh năm 2006. Cụ thể, trong thảm đỏ lễ trao giải đó, Song Seon Mi đã mặt một chiếc vài dài ren xuyên thấu màu đen. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nữ diễn viên không để lộ cả vòng 3 gợi cảm với chiếc đầm xuyên thấu.

Thực tế, kể từ khi vào nghề, Song Seon Mi đã gây ấn tượng nhờ sở hữu thân hình chuẩn người mẫu với số đo 3 vòng nóng bỏng. Người đẹp cũng không ít lần chụp hình hoặc mặc đồ siêu gợi cảm giúp khoe các đường cong gợi cảm của mình.

Chồng đại gia bị giết hại vì tranh tài sản

Song Seon Mi kết hôn với doanh nhân Go Woo Seok - người hơn nữ diễn viên 3 tuổi vào năm 2007. Hai vợ chồng quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Tháng 4/2015, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng.

Tháng 8/2017, giới giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin về vụ việc doanh nhân Go Woo Seok - chồng Song Seon Mi bị giết hại. Giới chức điều tra cho biết chồng Song Seon Mi bị đâm cho đến chết. Hung thủ của vụ án chính là người đàn ông tên Cho.

Chồng Song Seon Mi bị giết hại vì vụ tranh khối tài sản hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận hung tin, nữ diễn viên Song Seon Mi đã sốc tới mức không đứng vững. Sau thời gian điều tra, phía công tố viên khẳng định người đứng đằng sau vụ án này chính là ông Kwak, đồng thời cũng là anh họ của nạn nhân.

Phía công tố viên tiết lộ với truyền thông rằng, họ đã bắt giữ ông Kwak vì hành vi kích động người khác giết người. Theo đó, người này đã lên kế hoạch giết hại chồng nữ diễn viên Song Seon Mi từ lâu trước khi thuê hung thủ và hứa sẽ trả cho hắn một khoản tiền thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giới chức điều tra ra kẻ chủ mưu là nhờ vào bản hợp đồng thỏa thuận giữa ông Kwak và thủ phạm.

Song Seon Mi xuất hiện thất thần trong đám tang của chồng.

Ông ngoại của chồng Song Seon Mi sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng nhiều nhà hàng, khách sạn hạng sang tại Nhật Bản. Thời điểm đó, ông Kwak đã lợi dụng làm giả tài liệu quyền thừa kế để chiếm đoạt khối tài sản trị giá khoảng 68 tỷ Won (khoảng 1.360 tỷ đồng). Trước khi bị giết hại, chồng Song Seon Mi giúp đỡ ông ngoại đệ đơn lên tòa án về hành vi di chuyển tài sản bất hợp pháp của ông Kwak.

Thủ phạm lại chính là anh họ của chồng Song Seon Mi. Người này bị kết án chung thân.

Trong hai phiên tòa riêng biệt được tổ chức vào tháng 4 và tháng 9/2018, cả Tòa án quận trung tâm Seoul và Tòa án tối cao Seoul đều kết án ông Kwak mức tù chung thân. Dù ông Kwak tiếp tục kiện vụ án lên Tòa án Tối cao để xét xử lần thứ ba, nhưng cuối cùng đối tượng vẫn phải chịu bản án cuối cùng vào ngày 13/12/2018. Trong khi đó, người đàn ông họ Cho ký hợp đồng thực hiện vụ giết người trước đó đã bị kết án 18 năm tù giam.

Nghi liên quan tới vụ mỹ nhân “Vườn Sao Băng” bị ép làm “công cụ tình dục”

Vào năm 2018, trang tin Dispatch đưa tin rằng, nữ diễn viên Lee Mi Suk và Song Seon Mi có liên quan đến vụ án của mỹ nhân "Vườn Sao Băng" Jang Ja Yeon. Theo tài liệu mà Jang Ja Yeon, Lee Mi Suk và Song Seon Mi cũng góp phần vào vụ mỹ nhân "Vườn Sao Băng" bị ép làm "nô lệ tình dục". Bởi lẽ, cả Lee Mi Suk và Song Seon Mi đều từng là "gà" của quản lý Yoo Jang Ho - người bị nghi lừa Jang Ja Yeon viết tài liệu mật liên quan đến 31 nhân vật cấp cao.

Về chuyện này, Song Seon Mi đã lên tiếng phản bác khi cho hay cô cùng Jang Ja Yeon không hề có mối quan hệ mật thiết với nhau. "Nếu sự ra đi của cô ấy thực sự là một điều uẩn khúc thì tôi nghĩ là nhất định phải làm rõ chân tướng sự việc. Tuy nhiên, tôi và cô ấy thực sự không có một chút quan hệ gì với nhau. Bản thân tôi cũng không hề biết gì về nội tình sự việc", Song Seon Mi nói trong một buổi phỏng vấn.

Song Seon Mi khẳng định, bản thân cũng không biết việc Jang Ja Yeon cùng chung công ty với cô. "Tất cả những gì tôi biết là quản lý nói rằng 'đó là một người dưới trướng của chủ tịch Kim'. Tuy nhiên việc tên tôi được đề cập đến cũng khiến bản thân cảm thấy rất căng thẳng", Song Seon Mi nói.

Nữ diễn viên còn tiết lộ chuyện bị chủ tịch Kim ăn chặn tiền cát xê. Tiếp đó, chủ tịch Kim còn kiện Song Seon Mi vì tội vi phạm hợp đồng nhưng sau cùng lại thua kiện và phải bồi thường cho nữ diễn viên.