Mẹ ruột của các quý tử, thiên kim nhà Ronaldo là ai?

Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha - không chỉ gây ấn tượng với tài năng trên sân cỏ mà còn khiến người hâm mộ tò mò về đời sống gia đình. Hiện tại, CR7 có tổng cộng 5 người con: Ronaldo Jr (2010), cặp song sinh Mateo và Eva (2017), Alana (2017) và Bella (2022). Trong số đó, Alana và Bella là con ruột của CR7 với bạn gái Georgina Rodríguez, còn danh tính mẹ của ba người con đầu tiên vẫn là một ẩn số khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Ronaldo có 5 người con, danh tính của mẹ 3 đứa trẻ trong đó vẫn là ẩn số

Ronaldo Jr - Con trai đầu lòng

Ronaldo Jr. ra đời năm 2010 và ngay từ khi chào đời, cậu bé đã được bảo vệ khỏi mọi ồn ào truyền thông. Cristiano từng tiết lộ rằng anh đã thỏa thuận với mẹ của cậu để giữ kín danh tính của cô, đồng thời đảm bảo sẽ trực tiếp nuôi dưỡng con trai. Một số nguồn tin cho rằng mẹ của Ronaldo Jr. là một nữ nhân viên phục vụ người Mỹ, và CR7 đã chi trả một khoản tiền lớn để cô giữ kín thông tin. Dù vậy, Ronaldo chưa từng xác nhận hay phủ nhận thông tin này, cho thấy anh muốn giữ sự riêng tư tuyệt đối cho con trai.

Ronaldo Jr. được kì vọng tiếp bước sự nghiệp bóng đá của CR7

Mateo và Eva - Cặp song sinh bí ẩn

Năm 2017, cặp song sinh Mateo và Eva chào đời, tiếp tục khiến người hâm mộ tò mò về danh tính mẹ ruột. Giống như Ronaldo Jr., danh tính mẹ của hai bé này chưa được công khai và Ronaldo vẫn giữ kín mọi thông tin. Điều này cho thấy siêu sao Bồ Đào Nha luôn tôn trọng quyền riêng tư, đồng thời ưu tiên việc chăm sóc và bảo vệ các con khỏi ánh mắt công chúng.

5 người con của Ronaldo gắn kết bên nhau

Alana và Bella - Con gái với Georgina Rodríguez

Khác với các con đầu lòng, Alana Martina và Bella Esmeralda là con ruột của Ronaldo với bạn gái Georgina Rodríguez. Georgina không chỉ đồng hành cùng Ronaldo trong sự nghiệp mà còn trở thành người mẹ tuyệt vời của các con. Cô chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng những thiên thần nhỏ từ khi mới lọt lòng, được các con gọi thân mật là "mẹ". Sự xuất hiện của Georgina giúp gia đình Ronaldo trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn, là minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết bền chặt.

Georgina - vị hôn thê mới được Ronaldo cầu hôn gần đây - ngoài việc sinh cho Ronaldo 2 người con, còn là mẹ kế chăm sóc cho 3 người con khác của Ronaldo

Gia đình - Trọng tâm của CR7

Dù danh tính mẹ ruột của các con đầu lòng vẫn là bí ẩn, nhưng có thể thấy rõ rằng Ronaldo luôn dành sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc đặc biệt cho tất cả các con. Gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất đối với siêu sao này, giúp anh cân bằng giữa áp lực sự nghiệp và đời sống cá nhân. Từ Ronaldo Jr, Mateo, Eva cho tới Alana và Bella, mỗi đứa trẻ đều được yêu thương trọn vẹn, và đó chính là điều khiến hình ảnh CR7 ngoài sân cỏ trở nên đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.