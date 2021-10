Me rừng Tây Bắc vừa chua vừa chát vẫn khiến hội chị em Hà Thành chốt đơn mua ầm ầm

Trước đây me rừng là thứ quả tuổi thơ của người dân miền ngược, chỉ những ai từng gắn bó với núi rừng mới biết về loại quả này. Hiện nay, me rừng đã trở thành món quà ăn vặt của hội chị em trên khắp các miền đất nước. Đặc biệt là chị em Hà Thành đang phát cuồng với thứ quả núi rừng này.



Chị Thanh Nga, một tiểu thương chuyên buôn bán hoa quả, đặc sản miền ngược cho biết, mùa me rừng thường bắt đầu vào đầu tháng 9 hàng năm, người dân đi nương rẫy gặp rất nhiều quả này mọc ven đồi rừng.

Vài năm trở lại đây, khách hàng hỏi mua me rừng của nhà chị rất nhiều: "Cách đây vài năm, khoảng 2017 - 2018 quả me rừng có giá khá đắt, thường rao động ở mức 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg quả tươi. Me rừng dầm sẵn có giá 150.000 đến 170.000 đồng/kg. Sở dĩ khi ấy giá me đắt vì ít người hái, vận chuyển xuống xuôi khó. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây, khách hàng hỏi mua me rừng nhiều, nguồn cung cũng lớn hơn nên giá me rừng đã giảm xuống khá nhiều.

Đầu mùa giá quả này từ 30.000 – 35.000 đồng/kg quả tươi, vào mùa mình bán 25.000 đồng/kg, khách mua 2 kg sẽ có giá 45.000 đồng. Từ 3 kg trở lên mình để giá chung là 12.000 đồng/kg. Me dầm mình bán 50.000 đồng/kg", chị Nga kể.

Đầu mùa giá me rừng tươi rao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, vào mùa giá me giảm xuống còn 25.000 đồng/kg

Chị Nga cho biết, quả me rừng ngoài dùng để chị em ăn vặt thì còn được dùng để chữa khá nhiều loại bệnh, nhất là với người hay bị đau bụng kinh, người bị đái tháo đường, tốt cho mắt, cho tim, hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn gan, khó tiêu, thiếu máu, hô hấp khó khăn, chống lão hoá da,... nên có những khách hàng đặt mua từ cửa hàng nhà chị cả chục cân để về ướp đường làm siro chữa cho con dùng cả năm.

Me rừng ướp vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn khiến hội chị em phát cuồng

Cũng là địa chỉ quen bán me rừng, chị Quỳnh ở Đội Cấn chia sẻ: "Mọi năm không có dịch, trung bình mình bán 25 – 30 kg me tươi/ngày với giá 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Để có hàng bán cho khách, mình phải gom từ rất nhiều nguồn khác nhau bởi thứ quả này là hoàn toàn tự nhiên. Bà con miền núi đi nương rẫy hái chuyển xuống, số lượng cũng có hạn.

Quả này, chị em công sở văn phòng đặt mua rất nhiều. Năm nay dịch, khách công sở mua ăn vặt ít hơn, chị em chủ yếu mua về ngâm đường làm siro, ngâm rượu hoa quả để Tết uống là vừa ngon. Từ đầu mùa, trung bình mỗi ngày mình bán được khoảng 15 đến 20 kg me, đầu mùa mình bán 100.000 đồng/3 kg, vào mùa mình bán 25.000 đồng/kg".

Chị Quỳnh rao bán công khai giá me rừng với giá 100.000/3 kg

Ngoài ra, chị Quỳnh còn kể, cùng bắt trend với mốt cắm hồng, táo mèo cả cành, nhiều khách còn đặt mua chị cả cành me tươi để về cắm bình chơi nhìn cũng rất thú vị. Me tươi cành chị bán 99.000 đồng/set 5 cành.

Chị Thu Ngọc, một "phan cuồng" của quả me rừng chia sẻ rằng năm ngoái chị được 1 người bạn quê ở Sơn La xuống chơi mang cho ít me rừng ăn thử. Lúc đầu ăn chị bị ghê răng vì me có vị chua chát nhưng sau chấm với muối ớt chị lại thấy vị ngọt đọng lại ở cổ, cảm giác dễ chịu. Ăn vài lần chị nghiện liền.

"Năm nay thấy trên chợ mạng rao bán me rừng mình lại đặt mua 5 kg giá 30.000 đồng để về chấm muối Tây Ninh ăn dần. Cùng với đó mình bớt lại 1 ít làm ô mai me ăn cũng rất tuyệt", chị Ngọc chia sẻ.

Me rừng phơi khô hãm trà uống chữa các bệnh về gan, tiểu đường, đẹp da nên chị em mua về phơi, sấy rất nhiều

Chị Phương ở Hoàng Mai lại chia sẻ: "Mình rất thích vị của me rừng, ban đầu ăn thì chua chát nhưng nhai kỹ một chút lại ngọt thơm trong họng. Năm nào tới mùa mình cũng mua về dầm mặn ngọt để mình với con gái ăn. Ngoài ra mình còn mua cả chục cân về phơi khô hãm trà cả nhà uống cho mát gan, đẹp da… theo như kiến thức đông y mà mình đọc được về công dụng của thứ quả này".