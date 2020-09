Mẹ nuôi con nhỏ không thể không biết đến Kem em bé new khắc phục triệu chứng hăm tã, rôm sảy và côn trùng cắn này

Có mặt trên thị trường từ năm 2015 đến nay, Kem em bé đã trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng hàng triệu bà mẹ Việt trong hành trình chăm sóc và bảo vệ làn da cho con. Với nỗ lực không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm, tháng 9/2020 Kem Em Bé New - phiên bản cao cấp của Kem em bé đã ra đời. Kem em bé new với nhiều ưu điểm vượt trội sẽ giúp các mẹ có thêm lựa chọn hoàn hảo cho các vấn đề về da ở trẻ.

Kem Em Bé New được bổ sung chiết xuất rau má và dầu quả bơ

Kem em bé new - Bộ tứ thảo dược tạo nên hiệu quả vượt trội

Kem em bé new được bổ sung thêm 2 thành phần mới tạo nên bộ tứ thảo dược: Tinh chất nghệ trắng (Nano THC), chiết xuất cúc la mã, chiết xuất rau má và dầu quả bơ. Sản phẩm đem lại hiệu quả toàn diện lên làn da bé với 3 tác động:

- Làm mát da, dịu nhanh triệu chứng sưng đỏ, mẩn ngứa cho bé cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi bôi kem.

- Góp phần tái tạo da mới giúp phục hồi tổn thương nhanh chóng và ngăn ngừa thâm sẹo.

- Cung cấp dưỡng chất giúp dưỡng ẩm, làm mềm da cho da bé luôn mềm mại, mịn màng.

Với sự kết hợp của bộ tứ thảo dược, Kem em bé new là giải pháp hiệu quả giúp giảm nhanh các triệu chứng sưng đỏ, mẩn ngứa do rôm sảy, hăm da, côn trùng cắn... đồng thời kích thích tái tạo tế bào da, phục hồi vùng da bị tổn thương và ngăn ngừa sẹo thâm trên da bé.

Kem em bé new an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Kem Em Bé New thành phần thảo dược an toàn cho da bé

Theo như công ty dược mỹ phẩm CVI - đơn vị sản xuất Kem em bé cho biết, Kem Em Bé New có thành phần từ các thảo dược tự nhiên, không chứa corticoid và paraben nên không gây tác dụng phụ, không gây kích ứng da, an toàn cho làn da của trẻ nhỏ kể cả cả trẻ sơ sinh.

Chị Bảo Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Bé nhà mình sinh ra đợt mùa đông nên việc vệ sinh bé khá vất vả. Hồi mới được hơn 1 tháng, bé bị hăm tã đỏ hết mông. Nhìn con khó chịu, quấy khóc cả đêm mà xót ruột. May mà một lần lên mạng vô tình thấy có mẹ giới thiệu Kem em bé new hiệu quả tốt, thành phần thảo dược an toàn nên mình mua về dùng thử. Trộm vía, chỉ sau đúng 3 ngày dùng kiên trì con hết hẳn hăm tã. Bây giờ, nhà mình luôn có sẵn vài tuýp Kem Em Bé New vì ngoài hăm tã, kem này bôi rôm sảy, muỗi đốt cũng hiệu quả lắm"

Hãy để Kem em bé new giúp mẹ chăm sóc và bảo vệ làn da bé. Mát dịu vùng da ngứa, bé thỏa sức vui đùa khám phá thế giới xung quanh. Kem em bé new 3 trong 1 chỉ một là đủ

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn thêm về cách chăm sóc da cho bé, các mẹ có thể liên hệ tổng đài 1800.8179 (miễn cước) hoặc truy cập website kemembe.com

Chịu trách nhiệm về sản phẩm, Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI, Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội