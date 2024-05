Mẹ Nghệ An trải qua 2 lần sinh nở vẫn được khen "trông mòn con mắt" nhờ tuân thủ nguyên tắc này

Chị Thanh Lam (sinh năm 1989, sống tại TP Vinh, Nghệ An). Sở hữu chiều cao 1m57 cùng cân nặng 48kg, bà mẹ trẻ được khen vẫn "trông mòn con mắt" dù đã có 2 con. Để giữ được vóc dáng này, chị Lam đã tuân thủ một số nguyên tắc trong việc ăn uống và luyện tập thể dục, thể thao.

"Mình giảm 5kg so với lúc sinh vì lúc bầu không tăng quá nhiều. Hiện tại, mình khá hài lòng về cân nặng của mình, muốn giữ vững mức cân này. Ngoài ra, mình cũng đang tập để giảm body fat xuống và tăng tỉ lệ cơ hơn.

Không biết các mẹ khác giữ vóc dáng ra sao còn mình khá lưu ý đến việc tập gym và chế độ ăn uống. Khẩu phần ăn hàng ngày đủ protein, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ. Hạn chế chứ không phải là kiêng khem quá mức bởi mình vẫn ăn những món yêu thích", chị Lam tâm sự.

Nhiều người cho rằng giữ dáng quá mệt mỏi, ăn uống sung sướng mới là nhất. Về quan điểm này, chị Lam nhận định: "Điều này cũng đúng, tuy nhiên song song với việc được ăn uống thoả thích thì nên đi kèm với việc tập luyện để giải phóng calo nạp vào dư thừa tránh cho việc tăng cân không kiểm soát. Như vậy vừa được ăn những món mình thích mà vẫn giữ được dáng.

Việc ăn nhiều luôn tỉ lệ thuận với tập luyện. Ban đầu mình không pải là người yêu thích thể thao, mặc dù tạng người béo không quá béo nhưng tỉ lệ cơ thể chưa được đẹp. Sau khi bạn bè rủ rê đi tập, ban đầu cũng lười nhưng may có nhóm bạn tập hay rủ nhau đi, giúp mình đi tập đều đặn hơn.

Trải qua quá trình 3 tháng tập luyện có thuê PT hướng dẫn, mình dần thích tập và cảm nhận có sự thay đổi rõ ràng: người săn hơn, vòng 2 nhỏ hơn, vòng 3 tăng lên khiến mình có động lực tập hơn. Và hiện tại mình vẫn duy trì tập luyện tuần ít nhất 4 buổi tập. Ngoài việc tập gym, mình còn tham gia bơi lội, nhảy zumba để giữ gìn sức khỏe và duy trì vóc dáng".

Tất cả các bà mẹ sau khi sinh đều mong muốn nhanh chóng khôi phục lại hình thể như trước. Việc duy trì vẻ đẹp hình thể không chỉ quan trọng về mặt hình ảnh mà còn liên quan đến sức khỏe của người mẹ, người vợ. Hơn nữa, việc giữ cân giúp họ cảm thấy tự tin và trở nên xinh đẹp hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với nhiều phụ nữ, việc lấy lại hình thể sau khi sinh không phải là việc dễ dàng, có thể do những lý do như hi sinh quá nhiều cho gia đình và con cái đến mức không còn thời gian chăm sóc bản thân; áp dụng chế độ ăn không hợp lý hoặc không kiểm soát được bản thân trước những món ăn ngon, giàu calo.

Thật vậy, nhờ vào chế độ ăn uống hợp lý và lịch trình tập luyện khoa học, bà mẹ hai con đã có được thân hình thon thả mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, để duy trì hình thể săn chắc cần có sự rèn luyện đều đặn, điều này yêu cầu sự nỗ lực và kiên nhẫn từ phía các bà mẹ.

Giữ dáng sau tuổi 35 cần phải chú ý những điều gì?

Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và cân đối, việc cân nhắc lượng calo tiêu thụ và calo tiêu hao là rất quan trọng. Cần ăn cơm đúng giờ, đủ bữa, đảm bảo mỗi ngày uống ít nhất 2 lít nước, giảm lượng dầu mỡ cùng các loại thức ăn chứa nhiều tinh bột và đường, cũng như thực phẩm gây tăng đường huyết nhanh. Nên giảm lượng muối và gia vị trong ăn uống để giữ làn da mịn màng và dáng vóc thon gọn.

Muốn các vòng cơ thể săn chắc, cần đảm bảo đủ lượng protein và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh chiếm 80%, kết hợp với việc luyện tập thể dục thường xuyên chiếm 20% để có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Nên tìm hiểu ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng hoặc những người có kinh nghiệm về cách ăn uống và tập luyện khoa học.

Về thực phẩm khuyến khích sử dụng, nên ưu tiên những loại giàu protein như protein từ động vật ít mỡ, protein từ thực vật, cùng với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt như khoai lang, gạo lứt, yến mạch, và nên chế biến thức ăn theo cách hấp hoặc luộc để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Cuối cùng, nên:

- Duy trì sự cân bằng năng lượng trong cơ thể.



- Đảm bảo cân bằng tỷ lệ dinh dưỡng.



- Lựa chọn thực phẩm đa dạng, chế biến một cách đơn giản, hạn chế các phương pháp chiên xào.



- Ăn uống đúng thời điểm, không bỏ bữa hoặc nhịn đói.



- Sử dụng các loại thực phẩm bổ sung khi cần thiết.



- Ngủ đủ giấc để cơ thể hồi phục, và uống đủ nước mỗi ngày.