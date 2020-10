"Mẹ mìn" bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Vô trách nhiệm đến mức không nhớ nổi tên con đẻ và giọt nước mắt muộn màng khi nghe tòa tuyên án

Bị cáo là "mẹ mìn" đã gây ra vụ án bắt cóc bé trai ở công viên trên địa bàn TP Bắc Ninh, sự việc khiến dư luận xôn xao vào hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Tại phiên tòa bị cáo Thu liên tục "nói nhầm" lời khai

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu đã có chồng và một con nhưng chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng, quê ở tỉnh Tuyên Quang từ tháng 3/2017, đến giữa năm 2018 thì Thu có thai với anh Bằng.

Bị anh bằng phát hiện việc Thu đã có chồng, con nên Thu đã bỏ đi và nói với anh Bằng là về Cao Bằng để giải quyết ly hôn với chồng. Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau.

Do muốn níu kéo tình cảm của anh Bằng, nên Thu đã nói dối anh Bằng là có một con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng.

Vì vậy, Thu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai có độ tuổi khoảng 2 tuổi.

Cái gì cũng không nhớ

Tại phiên tòa, khi được chủ tọa xét hỏi về nhân thân, Thu tỏ ra khá bình tĩnh, tuy nhiên về những câu hỏi liên quan đến gia đình và bản thân thì người phụ nữ này trả lời không thống nhất.

Về đứa con với người chồng ở quê, chủ tọa hỏi bị cáo cáo nhớ sinh con khi nào, đặt tên là gì, Thu trả lời rằng; cô ta không nhớ tên, cũng không nhớ năm sinh.

Khi chủ tọa hỏi đến nhân thân, bị cáo khai là dân tộc Tày nhưng chủ tọa đọc lại là dân tộc Kinh thì cô ta im lặng vài giây rồi gật đầu...

Bị cáo luôn nói rằng đầu óc có vấn đề nên không nhớ nhân thân

Người phụ nữ này nói thêm; do hoàn cảnh nên không được ăn học nhưng cũng biết viết, đọc là do người bố dạy cho. Dù đã từng bị xử phạt hành chính về tội trộm cắp và phải đi cải tạo, nhưng bị cáo này cũng không nhớ.

Về việc chung sống với anh Bằng, nữ bị cáo cho biết thông qua mạng xã hội hai người làm quen và chung sống như vợ chồng một thời gian rồi tổ chức đám cưới ở nhà anh Bằng.

Trong quá trình mang thai được vài tháng thì anh Bằng phát hiện Thu đã có chồng nên yêu cầu "vợ" về quê giải quyết dứt điểm. Kể từ thời điểm này Thu không quay lại sống với anh Bằng nhưng vẫn giữ mối quan hệ, anh Bằng luôn tin tưởng cái thai Thu mang là đứa con của mình đang lớn lên từng ngày.

Vì chưa giải quyết được việc ly hôn với chồng ở quê, nhưng để giữ được "chồng", thi thoảng Thu vẫn điện thoại trao đổi, liên tục đưa ra các lý do bận việc, mang thai đi lại khó khăn…

Gia đình bị hại muốn xử theo pháp luật

Thu khai khoảng tháng 02/2019, vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn sinh được 1 con trai đặt tên trong giấy chứng sinh là Hà. Cháu bé này được 5 ngày thì bị chết trong bệnh viện do sinh non, do không có tiền trả viện phí nên Thu đã mang con về Cao Bằng chôn cất (xác minh tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn không có sự việc như Thu đã khai).

Thu có nói cho anh Bằng biết việc sinh con khi còn non ở Lạng Sơn nhưng không nói cho anh này biết việc con chết.

Sau đó, cứ một đến hai tháng Thu mới liên lạc với anh Bằng. Anh Bằng có hỏi Thu về con ai nuôi thì Thu nói dối anh Bằng là gửi con ở nhà cho anh chị nuôi giúp.

Mục đích bắt cóc chỉ để giả làm con

Để giữ được tình cảm với anh Bằng, Thu nảy sinh trong đầu phải đi tìm đứa trẻ nào là con trai, cùng độ tuổi như đứa con mình vẫn đang nói với "chồng".

Tại phiên tòa, Thu một mực khẳng định mình chỉ có mục đích bắt cóc bé trai về để giả làm con đẻ. Sau khi bắt cóc được cháu G.B ở TP Bắc Ninh, người phụ nữ này đem về phòng trọ rồi liên hệ với anh Bằng để đưa cháu về quê ra mắt với mọi người.

Từ lời khai của Thu và các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu đã phạm tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 153 Bộ luật Hình sự.

HĐXX phạt bị cáo 5 năm tù, tịch thu tang vật là chiếc điện thoại của bị cáo, tiêu hủy bộ hồ sơ giả, quần áo của bị hại không còn giá trị.

Nghe xong tuyên án, bị cáo cúi gằm mặt gần 1 phút rồi bật khóc, sau đó cô được các cảnh sát nhanh chóng đưa ra xe thùng đi về trại giam.

Nữ bị cáo bị phạt 5 năm tù giam

Khung cảnh phiên tòa

Anh Bằng cho biết, trước đó Thu luôn giấu việc chưa có chồng

Trước đó, khoảng 17h,10 phút, ngày 21/8/2020, Thu điều khiển xe mô tô BKS: 22B2-307.21 đến Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thu quan sát thấy cháu Nguyễn Cao G.B, sinh ngày 05/4/2018 đang chơi một mình trong công viên, không có người lớn trông giữ. Thu đã vẫy tay ra hiệu cho cháu G. B đi theo sau đó bế cháu lên xe mô tô rồi đem về khu nhà trọ ở cháu (phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, Thu điều khiển xe mô tô chở cháu Gia Bảo ra Hà Nội đón anh Bằng về nhà anh Bằng ở Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Khoảng 21h 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đến giải cứu cháu G. B và bắt giữ Nguyễn Thị Thu tại nhà anh Bằng, thu giữ các vật chứng khác có liên quan.