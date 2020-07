Mẹ Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đặt bóng giúp chuyển dạ nhanh khi sinh ở Bệnh viện Thanh Nhàn

Khởi phát chuyển dạ là một quá trình mà bác sĩ sẽ kích thích các cơn gò tử cung giúp sản phụ sinh con qua đường âm đạo. Có nhiều lý do để bác sĩ thực hiện khởi phát chuyển dạ, một vài lý do phổ biến là do thai quá ngày, bác sĩ cho rằng việc sinh con lúc này sẽ tốt hơn việc chờ chuyển dạ tự nhiên hoặc vỡ ối. Một số tình trạng y khoa như cao huyết áp, tiểu đường, các vấn đề về tim hoặc phổi của sản phụ cũng có thể là nguyên nhân để bác sĩ thực hiện khởi phát chuyển dạ.