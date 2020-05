"Mẹ ghẻ": Vì cứu con ghẻ, Diệu (Văn Phượng) khóc nghẹn khi con ruột bị cuốn trôi mất xác

Tập 17 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng với hàng loạt tình tiết gây sốc cho khán giả. Càng ngày xung đột giữa con trai Diệu (Văn Phượng) là bé An và những đứa con của Phong càng nhiều, nhưng lần nào Diệu cũng khiến khán giả bất bình vì tổn thương chính con ruột của mình. Đỉnh điểm là việc Diệu chọn cứu Thư và để An bị nước cuốn trôi.

Khi thấy Kiệt về trễ mà lại nói dối với mẹ mình chiếc xe đã bị mất, An tức giận nói cho mẹ biết sự thật Kiệt đã bán xe ở cửa tiệm gần trường. Bị An vạch trần, Kiệt vô cùng tức giận, thế là 2 đứa trẻ lao vào đánh nhau túi bụi, làm rơi bể cả TV.

Bé An giận hờn, trách móc Diệu vì cô lo lắng cho con ghẻ hơn.

Vì quá tức giận, Diệu đã toan phạt Kiệt, lúc này đứa trẻ ngỗ nghịch mới hét thẳng vào mặt Diệu rằng: "Bà đâu phải mẹ tôi". Diệu chưa biết giải quyết hai đứa trẻ ra sao thì Nga lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và cho rằng khi Diệu chiếm được ngôi nhà này sẽ đuổi Kiệt và Thư ra đường. Dù mạnh mẽ nhưng trước bao nỗi uất ức đã khiến Diệu phải bật khóc.

Vì Kiệt đã không còn xe đi học nên khi thấy An dắt xe đã ra chặn cửa và đòi lại vì cho rằng đây là xe do ba mình mua cho An nên mình có quyền sử dụng. Nga cũng bước ra bênh cháu và đòi lại xe cho Kiệt. Diệu đành để con chịu thiệt, trả xe cho Kiệt trong nỗi ấm ức.

Dù đã lấy được xe của An, Kiệt vẫn cố tình gạt chân An khi cả ba cùng đi học về. Sẵn cơn tức giận, An lao vào đánh Kiệt. Thư vì bênh anh nên giằng co với An khiến cả An và Thư đều rơi xuống sông. Khi Diệu đến nơi, cả hai đã trôi ra giữa dòng. Vì cứu Thư trước nên Diệu không kịp cứu An khiến cậu bé bị nước cuốn trôi. Trước khi mất xác, An còn cố gắng nói với Diệu: "Mẹ ơi cứu con. Con giận mẹ".

Bé An bị nước cuốn trôi.

Cái chết của đứa con trai duy nhất - người thân yêu nhất đối với Diệu trên cõi đời này - đã khiến Diệu đau đớn ngã quỵ. Nỗi nhớ con lẫn nỗi dằn vặt khiến Diệu nhiều lần tìm đến cái chết.

May mắn thay, Phúc đã về kịp và cứu Diệu thoát khỏi tay tử thần. Không có Diệu, nhà cửa và những đứa trẻ không ai chăm sóc khiến Phúc phải bồng bế bé Phương vào bệnh viện. Tiếng khóc của bé Phương đã khơi gợi lại tình mẫu tử trong lòng Diệu, cô ôm Phương vào lòng vỗ về mà.

Phúc cứu sống Diệu khi cô cố gắng tự sát.

Dù mạnh mẽ là thế nhưng mất con là chết cả cuộc đời, Diệu làm sao vượt qua những ngày tháng không còn An bên cạnh? Đón xem diễn biến tiếp theo của tập 18, phát sóng lúc 20g00 ngày 28/5/2020.