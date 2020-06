"Mẹ ghẻ": Lộ cảnh ngọt ngào của Thanh Trúc - Lương Thế Thành, yêu nhau trước mặt Thúy Diễm?

Phim truyền hình Mẹ ghẻ do Thanh Trúc - Lương Thế Thành - Thúy Diễm - Tuyết Thu - Thanh Trúc đóng chính hiện đang phát sóng trên khung giờ Vàng của đài THVL1. Hiện tại, nhân vật Quân do Lương Thế Thành đóng đã chính thức xuất hiện, con người này lộ rõ là có thân thế bí ẩn, đồng thời hành động cũng khó đoán biết được mục đích.

Trong đoạn clip hé lộ nội dung vừa được ekip sản xuất tung ra, Quân đã thành công trong việc đưa Thư (Thanh Trúc) về làm việc ở công ty của mình. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà Quân liên tục gây khó dễ cho Thư.

Trước mặt Thư, Quân thản nhiên yêu cầu cô lau giày cho mình. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ra lệnh cho Thư phải giải quyết những công việc gấp trong thời gian vô cùng khắc nghiệt.

Quân yêu cầu Thư phải lau giày cho mình.

Tuy nhiên, sau những giây phút cãi nhau, Thư - Quân lại có khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ. Quân lặng lẽ choàng áo của mình lên người Thư rồi còn cùng cô ăn trưa vui vẻ. Chẳng hiểu có phải Quân đang thật lòng tán tỉnh Thư hay không nhưng chỉ biết 1 điều duy nhất, đó là Quân cố tình tiếp cận cô gái này.

Thư gần như đã xiêu lòng với Quân.

Ngoài ra, Quân còn tìm cơ hội ở gần bên em gái của Thư là Phương (Thúy Diễm). Chính Quân đã ra tay cứu giúp khi Phương bị 1 gã đàn ông trung niên tấn công ở khách sạn. Quân cứ liên tục đứng giữa chị em Thư và Phương, tìm mọi cách để khiến các cô gái yêu mình.

Nhiều khả năng đây là âm mưu trả thù thâm độc của Quân, ấy là khiến Thư - Phương phải rơi vào cảnh chị em tương tàn vì tình ái.

Thư còn về nhà kể với dì Diệu rằng Quân là chàng trai tốt.

Quân chính là cậu bé An năm xưa bị nước cuốn trôi. 20 năm trước, khi An và Thư cùng bị rơi xuống nước, bà Diệu đã cứu bé Thư trước. Đến lúc quay lại cứu An thì bà Diệu bàng hoàng vì con đã bị nước cuốn đi. 20 năm sau, An trở về cùng tên gọi khác là Quân. Bí mật thân thế của nhân vật này vẫn là điều vô cùng kỳ lạ mà phim truyền hình Mẹ ghẻ mang tới.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.