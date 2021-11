Mê đắm tình trẻ bên ngoài, chồng đối xử tệ với vợ con và "quả báo" đến sớm sau thảm họa, cách ra đòn của tiểu tam mới đáng sợ!

Ngoại tình bên ngoài, bỏ bê vợ con, đó là những điều tồi tệ một người đàn ông đã làm. Đến cuối cùng, bản thân anh ta tự tỉnh ngộ sau khi ẵm trọn "quả báo" đau tột cùng từ chính người phụ nữ bên ngoài. Chuyện của anh ta được kể lại như sau:

"Mấy năm nay tuy tôi và vợ không còn tình cảm mặn nồng như trước nhưng hai người vẫn sống chung với nhau rất hài hòa. Vợ tôi rất giỏi, ban ngày đi làm, chiều về đón con, đến tối thì nấu cơm, dọn nhà. Khi nào mệt quá hoặc có việc bận vợ sẽ nói tôi làm hộ một vài việc.

Có lẽ là do tôi bị vợ chiều nhiều quá, hoặc cũng có thể tôi là một thằng khốn nạn nên mới muốn đi tìm kích thích sau bao ngày êm ả. Nhưng mà, chờ đợi một thằng khốn nạn chỉ có quả báo mà thôi….

Đợt đó tôi vừa mới được thăng làm quản lý, phải đi tiếp rượu chung với sếp lớn. Lúc chơi trò chơi bị thua, tôi bị phạt phải mời một cô gái nào đó trong quán để uống rượu giao bôi với mình. Không biết là do say, hay là do hành động “uống rượu giao bôi” chỉ được làm giữa các cặp vợ chồng mà tôi cảm thấy cô ta rất đặc biệt.

Xin số, kết bạn xong, cô ta không nhiệt tình mà cũng chả vồn vã trả lời tôi. Còn tên đàn ông đã có vợ như tôi đây lại chẳng khác gì thanh niên chưa vợ đang theo đuổi người yêu.

Những tin nhắn ban đầu gửi nhân tình.

Tiền lương hàng tháng tôi vẫn theo lệ cũ đưa cho vợ, nhưng bây giờ lên chức thì có rất nhiều loại tiền ngoài luồng, như thưởng nóng, hoa hồng,…Vợ không thể kiểm soát hết được, tôi đã lấy số tiền đó để theo đuổi cô ta.

Không tiếc tay mua quà hàng chục triệu.

Đôi khi cảm giác tội lỗi sẽ dâng lên trong lòng, nên tôi cũng tiện tay mua tặng vợ một chiếc Iphone. Nhưng lúc nào vợ ở nhà cũng chỉ biết trách móc tôi tiêu xài hoang phí!

Thái độ của vợ khi chồng tặng điện thoại.

Lúc đó tôi như bị quỷ mê nhập tâm hồn vậy, đến hôm kỉ niệm ngày cưới cũng không ở bên vợ mình…

Rồi cả lúc cô ta đến tháng thì tôi lại lo lắng đến mức muốn ở bên cạnh chăm nom, trong khi vợ mình làm việc nhiều quá bị sốt mà tôi còn trách vợ không nấu cơm tối được…

Đau đớn vì bồ bị đau...

... nhưng vô tâm tột độ với vợ.

Sau khi tôi làm bao nhiêu chuyện xấu xa với vợ mình như thế thì rốt cuộc quả báo cũng tới rồi….

Hôm đó sếp gọi tôi ra ngoài nói chuyện, nguyên nhân là vì có đồng nghiệp tố cáo tôi lén thu tiền khách hàng. Thật ra, loại chuyện này ai cũng sẽ có thôi, không ít thì nhiều, chắc chắn là có người ghen ghét tôi ăn nhiều nên mới tố cáo. Hậu quả thì bạn biết rồi đó, đuổi việc.

Khi tôi kể chuyện này cho vợ và tình nhân thì thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau.

Người vợ vẫn mãi yêu chồng.

Cô bồ thẳng tay block.

Bây giờ tôi rất hối hận, nhìn vợ ngày ngày vẫn chăm con, chăm chồng tôi càng thương vợ và càng tự trách bản thân hơn. Nếu ngay từ đầu tôi không vì cô tình nhân mà bất chấp nhận tiền ngoài luồng để theo đuổi người ta thì bây giờ tôi đâu có đến nỗi này?

Đến cuối cùng, người bên cạnh tôi vẫn là vợ.

Tình nhân giống như rượu, đang uống thì say, nhưng khi tỉnh lại thì chỉ còn đau đầu và nhức mỏi.

Vợ giống như nước lọc, không khiến ta say, nhưng lại là điều không thể thiếu trong cuộc sống của ta.

Ngay sau đó, tôi đã tìm cách liên lạc để nói lời chia tay thẳng thừng với người phụ nữ đó. Tôi thất nghiệp, sắp tới không có tiền, đương nhiên cô ta rất thoải mái đồng ý chia tay. Thậm chí còn nói rằng tôi không làm thì cô ta cũng sẽ làm điều đó. Tôi bẽ bàng đến tột độ, đau đớn mà chẳng biết tỏ cùng ai.

Từ đầu đến cuối, vợ tôi không biết chuyện này. Nhưng việc ngoại tình, coi bồ hơn tất cả, không tiếc tiền bạc cho cô ta khiến tôi mỗi lần nghĩ đến vẫn thấy vừa trách mình ngu dốt, vừa tức giận đến tột cùng. Cái cảm giác khó chịu này nó như quả báo mà tôi phải nhận sau hàng loạt việc làm vừa xảy ra vậy.

Từ đó về sau, tôi chuyên tâm hơn vào gia đình mình. Kiếm được một công việc khác thu nhập không như cũ nhưng cũng đủ để lo toan cho vợ con. Hơn nữa, sau một cuộc ngoại tình ngu dốt, tôi nhận ra chẳng đâu quan trọng hơn gia đình. Tôi tự hỏi nếu trong giây phút phát hiện mình thất nghiệp, vợ cũng nặng lời hoặc bỏ rơi thì cuộc đời tôi chắc chẳng còn gì ngoài vũng sâu tuyệt vọng".

Theo Zhihu