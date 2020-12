Mê đắm nữ sinh có gia đình, thầy giáo đến tận nơi đề nghị người chồng nhường vợ cho mình, ngày kết hôn, chồng cũ gửi đến một món quà ngoài sức tưởng tượng

Thời Trung Hoa Dân Quốc, có hàng loạt những vụ việc nổi tiếng về vấn đề gia đình. Nổi tiếng có Từ Chí Ma yêu cầu người vợ đang mang thai phải phá thai rồi ly hôn. Từ Bi Hồng bỏ trốn vì tình yêu, gây chấn động thế giới. Trong đó còn có một nhân vật khác với cách yêu khác người gây chú ý đó là nhà thơ Cù Thu Bạch.



Người đàn ông đề nghị được nhường vợ

Cù Thu Bạch sinh năm 1899 ở Giang Tô trong một gia đình không mấy khá giả. Ông phải đến ở nhờ nhà của một người chú. Thế nhưng với thành tích học tập xuất sắc cùng đầu óc hơn người, ông đã sớm có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp văn chương.

Năm 1923, Cù Thu Bạch gặp người vợ đầu tiên của mình và kết hôn. Tuy vậy, chỉ 7 tháng sau, cô vợ ấy qua đời vì bệnh lao. Thu Bạch lại tiếp tục trở về với cuộc sống độc thân. Sau này, Cù Thu Bạch được mời đến Đại học Thượng Hải làm trưởng khoa và quen với nữ sinh viên xinh đẹp tên Dương Chi Hoa.

Dương Chi Hoa sinh ra trong một gia đình giàu có ở Chiết Giang vào năm 1900. Bà là một mĩ nhân nổi tiếng ở địa phương. Sau khi lớn lên, bà được gia đình hứa hôn cho Thẩm Kiến Long - con trai của người giàu có bậc nhất Chiết Giang thời bấy giờ.

Hai người kết hôn với nhau nhưng vì hôn nhân sắp đặt nên cũng không thực sự hạnh phúc. Họ có với nhau một cô con gái. Thẩm Kiến Long đam mê thơ ca và âm nhạc, thế nhưng khi cùng bạn bè đến Thượng Hải, ông đã không chịu đựng được cám dỗ của tiệc tùng và sa ngã. Sự trăng hoa tiếp đó của chồng khiến cho Chi Hoa chán nản.

Vì cuộc sống hôn nhân không được viên mãn nên Dương Chi Hoa luôn cảm thấy bức bí. Bà cũng có những hoài bão muốn được thực hiện dù lúc đó đã có chồng và con gái. Năm 1923, Dương Chi Hoa đến Thượng Hải và được nhận vào Khoa Xã Hội học của Đại học Thượng Hải.

Cù Thu Bạch là trưởng khoa Xã Hội học vào thời điểm đó. Ông là người nổi tiếng, dễ mến và vô cùng thông thái. Sau khi dự lớp của thầy Cù, Dương Chi Hoa đã có nhiều ấn tượng.

Cù Thu Bạch.

Bà cũng là một nữ sinh rất nhiệt tình nên dần dần, hai thầy trò đã quen hơn với nhau. Những tiếp xúc của cả hai bên đã khiến cho tình yêu nảy sinh. Dương Chi Hoa nhận thức được rằng mình đã có chồng nên vô cùng hoảng hốt, bà đã trốn tránh bằng cách chạy về nhà mẹ đẻ.

Lúc ấy, Cù Thu Bạch có những tâm tư riêng, ông cho rằng Thẩm Kiến Long đã phản bội Dương Chi Hoa thì tại sao mình lại không đến để mang cho bà hạnh phúc. Ông yêu bà tại sao lại không dám nói ra. Vì suy nghĩ đó, nhân cơ hội nghỉ hè, ông đã đến nhà họ Dương.

Thẩm Kiến Long cũng ở nhà bố mẹ vợ vào thời điểm đó. Cù Thu Bạch nhân cơ hội đề nghị có một cuộc nói chuyện riêng với mục đích chính là được thay họ Thẩm chăm sóc cho Chi Hoa. Ông cứ ngỡ rằng cuộc nói chuyện này sẽ vô cùng gay cấn, thậm chí gây ra ẩu đả lớn nhưng không hề. Thật bất ngờ, họ Thẩm vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ Cù Thu Bạch và chịu khó lắng nghe.

Sau này, em gái của Dương Chi Hoa có kể lại về cuộc nói chuyện 3 bên hôm đó:

“Ba người nhốt trong phòng và nói chuyện gần như cả đêm. Lúc chia tay, tôi thấy họ rất bình tĩnh và điềm đạm. Tôi đoán là việc ly hôn của chị gái tôi và Thẩm Kiến Long cùng cuộc hôn nhân với Cù Thu Bạch đã được thống nhất".

Cù Thu Bạch và Dương Chi Hoa.

Cuối cùng, kết quả của màn đàm phán hôm đó là Thẩm Kiến Long chủ động nhường vợ. Ông cũng trở thành một người bạn, người anh với Cù Thu Bạch. Để giúp cho hai người không gặp phải những chỉ trích nặng nề, cả ba quyết định đăng báo tuyên bố về vấn đề này.

Ngày 27/11/1924, trên Nhật báo Trung Hoa Dân Quốc đăng tải bài viết của Thẩm Kiến Long với tuyên bố: “Kể từ ngày 18/11/1924, tôi và Dương Chi Hoa chấm dứt mối quan hệ vợ chồng”.

Ngày 28/11/1924 là: “Thông báo của Dương Chi Hoa và Cù Thu Bạch: ‘Kể từ ngày 18/11/1924, chúng tôi chính thức yêu nhau”.

Ngày 29/11/1924 là: “Thông báo của Thẩm Kiến Long và Cù Thu Bạch: ‘Kể từ ngày 18/11/1924, chúng tôi chính thức kết giao thành bạn bè”.

Ba thông báo trong ba ngày liên tiếp lập tức trở thành tin tức nóng hổi và gây xôn xao trong dư luận Thượng Hải. Thậm chí nửa tháng sau đó, tiếp tục có một bài báo bình luận về vấn đề này. Đây có thể coi là trường hợp xử lý mối quan hệ tam giác hài hòa nhất từ trước đến nay.

Món quà đặc biệt ngày cưới từ chồng cũ

Trước đó, ngày 7/11/1924, Cù Thu Bạch và Dương Chi Hoa đã kết hôn tại Thượng Hải. Thẩm Kiến Long đích thân đến tham dự.

Tại đây, ông đã tặng cho cặp đôi tân hôn một bức ảnh chính mình. Trong hình, họ Thẩm cạo trọc đầu, mặc áo cà sa, tay cầm một bó hoa. Trên bức ảnh có dòng chữ: “Hoa dâng Phật”.

Đây là một món quà đến chính Cù Thu Bạch và cả Dương Chi Hoa không ngờ tới nổi. Lúc đó, chú rể mỉm cười và trân trọng nhận món quà. Lúc đó, có thể hiểu rằng hành động của Thẩm Kiến Long mang ý nghĩa mình không xứng đáng với Dương Chi Hoa. Anh đã gửi vợ (hoa) của mình đến Cù Thu Bạch (Phật) để hoàn thành sự tác hợp hiếm có này.

Sau khi mẹ lấy chồng mới, con gái của Dương Chi Hoa cũng đến sống cùng mẹ và cha dượng ở Thượng Hải. Họ Cù đối xử với con riêng của vợ như con gái mình.

Cặp đôi đã có một cuộc sống hạnh phúc như mơ. Bất cứ khi nào Cù Thu Bạch về nhà, Dương Chi Hoa đều chuẩn bị thức ăn nóng hổi chờ ông. Chiếc áo choàng dài của ông đã cũ và có vết rách, Dương Chi Hoa tỉ mỉ thức đêm khâu lại cho chồng dưới ánh nến. Đó là cuộc sống vợ chồng mà chính Chi Hoa vẫn luôn ước ao.

Ngoài việc là một nhà văn, Cù Thu Bạch còn là một nhà cách mạng. Năm 1935, ông bị bắt và qua đời khi chỉ mới 36 tuổi. Lúc đó Dương Chi Hoa nhận được tin thì ngất xỉu không gượng dậy nổi. Bà đã quyết định sống như thế thờ chồng suốt đời, không muốn tái hôn.

Gia đình Cù Thu Bạch và Dương Chi Hoa cùng con gái.

Nhiều năm sau, cô con gái của Dương Chi Hoa cũng kể lại một câu chuyện về cha dượng của mình:

“Để kỷ niệm ngày kết hôn, cha tôi đã tự tay khắc chữ: ‘Người bạn đời của tôi’ lên một chiếc ghim vàng. Cha còn tự tay khắc ba con dâu là: ‘Thu Bạch Hoa’, ‘Bạch Chi Hoa Kiều’ và ‘Bạch Kiều Hoa’, tên cả hai được ghép thành một và có nghĩa: ‘I am in you and you in me’ (Trong em có anh) để thể hiện tình cảm chân thành giữa cả hai”.

Đúng là một câu chuyện tình yêu thật bất ngờ. Vậy mới nói, đôi khi tình yêu diễn biến theo cách thức chẳng ai tưởng tượng được như thế đấy.

Nguồn: Kknews, Sohu