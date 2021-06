Mẹ đảm dạy con khéo với 7 món ăn lành ngon, đẹp mắt lại dễ làm

Đừng ngần ngại vì cho rằng bé còn quá nhỏ để vào bếp, 7 món đơn giản, ngon lạ ngay bên dưới sẽ giúp mẹ xóa tan ý nghĩ đó và bắt đầu những bài học nấu ăn "vỡ lòng" thú vị cho con.

Với lợi thế am tường nấu nướng, mẹ có thể bắt đầu hướng dẫn con các kiến thức nấu ăn cơ bản như: Cách chọn nguyên liệu, phân biệt các loại rau củ quả, gia vị, một số lưu ý an toàn khi vào bếp… Ở các công đoạn cần chiên xào hoặc làm nóng bếp, để đảm bảo an toàn, mẹ có thể hướng con ra khu vực khác để sơ chế nguyên liệu đơn giản, bày trí món ăn...

Góp sức giúp mẹ tăng trải nghiệm cho các "thiên thần nhỏ", mỗi món ăn lành ngon, lạ miệng được gợi ý bên dưới đều đáp ứng nhiều tiêu chí: Nguyên liệu phổ biến, hợp mùa, dễ dàng tìm mua trên website của G Kitchen, các cửa hàng thịt sạch, siêu thị; thời gian chế biến nhanh và đặc biệt phù hợp cho tất cả thành viên trong gia đình.

Để chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, mẹ chỉ "đi chợ tại gia" thông qua các ứng dụng, website giao hàng để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa đến nơi đông người trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Thời gian chọn mua hàng qua điện thoại, mẹ có thể chia sẻ với con một số mẹo hay khi chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Chắc hẳn đây tiếp tục là dịp mở ra cho bé yêu loạt kiến thức thường thức bổ ích đấy mẹ.

Website của G Kitchen sớm trở thành nơi được nhiều "đầu bếp" gia đình tin tưởng bởi không chỉ tiện lợi, giao hàng nhanh mà còn có nhiều khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, được tạo nên từ nguyên liệu thịt mát từ chuỗi khép kín 3F Plus (FEED - FARM - FOOD) của GREENFEED Việt Nam, các sản phẩm chế biến ngon, lạ của G Kitchen được xem là lựa chọn không thể bỏ qua cho bữa ăn lành ngon và tiện lợi mỗi ngày.

"Bỏ túi" 7 món ăn đơn giản vừa kể, chắc hẳn mẹ đã có thể tự tin biến căn bếp nhà thành nơi đầy ắp tiếng cười, gắn kết và tăng trải nghiệm cho con trẻ trong mùa hè tại gia đáng nhớ. Mùa làm việc tại nhà của mẹ cũng sẽ trở nên "nhàn" hơn hẳn trong khoản nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm ngon lạ cho gia đình.