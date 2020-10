Mẹ “cứu cánh” cho cả nhà khỏi ợ nóng, nổi mụn và nhiệt miệng “ghé thăm”

Những biểu hiện mà mọi người coi là nóng do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó cần để ý đến lý do chế độ ăn uống không hợp lý như ăn quá nhiều thịt và các loại chất đạm khác (do protein cần nhiều năng lượng để tiêu hoá nhất và do vây sẽ sinh ra nhiều nhiệt năng hơn), hoặc uống ít nước… Còn theo y học cổ truyền, nóng trong người là do âm hư bởi các nguyên nhân sau: nội nhân - do chức năng hoạt động của các tạng phủ yếu không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa, gan và thận suy yếu nên các chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc, làm độc chất bị tích tụ lại, và biểu hiện thành các chứng như ợ nóng, mụn nhọt, nhiệt miệng.