Mẹ con Hằng Túi xuất viện về nhà, bé San San 4 ngày tuổi có một điểm đặc biệt giống hệt anh chị Sữa, Sam

Hôm 23/10, sau 4 ngày lưu viện thì hot mom Hằng Túi và con gái út đã được về nhà. Những khoảnh khắc đáng yêu của San San nhà được mẹ chia sẻ lên mạng xã hội khiến mọi người thích thú.

Mới đây, Hằng Túi đăng tải bức ảnh của út San San 4 ngày tuổi đang nằm ngắm trời mây, cây cỏ qua ô cửa sổ view cực xinh của gia đình. Khỏi phải nói, bức ảnh đã lập tức nhận được nhiều sự chú ý của mọi người, ai cũng khen San San đáng yêu và có nhiều nét giống bố.

Bé út San San 4 ngày tuổi.

Cô bé về nhà nằm ngắm trời mây, cây cỏ.

Tuy nhiên bên cạnh đó khi nhìn bức ảnh này, nhiều người nhận ra một điểm đặc biệt của San San. Đó là việc cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, sớm mở mắt to và ánh mắt cũng rất lanh lợi. Đặc điểm này rất giống với anh Sữa và chị Sam trước kia. Trong những bức ảnh mà hot mom Hằng Túi khoe khi vừa sinh con xong, cả Sữa và Sam cũng đều có đôi mắt to và mở mắt cực sớm, đặc biệt là chị đại Sam mở mắt ngay khi vừa ra đời.

Thông thường, sau sinh vài ngày trẻ sơ sinh mới mở mắt. Thị lực của trẻ sơ sinh còn kém, các bé lại dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ nên đa số ánh mắt các bé có chút mơ màng, lờ đờ và thường nhắm nghiền mắt.

Anh Sữa cũng sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh.

Chị đại Sam thì mở mắt ngay khi vừa chào đời luôn.

Không chỉ có đôi mắt và gương mặt của San San cũng rất giống anh Sữa, chị Sam. Nhìn cô bé ai cũng khen mẹ Hằng: "Khéo đẻ quá".

Nhìn sự thông minh, lém lỉnh, đáng yêu của Su, Sóc, Sữa, Sam, mọi người tin rằng cô út của gia đình 5S khi lớn lên cũng sẽ dễ thương không kém các anh các chị của mình.