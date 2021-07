Mẹ chồng nữ MC khiến nhiều người tâm đắc vì quan điểm chọn đàn ông cực chuẩn hút gần 90 nghìn lượt xem

Không phải ngẫu nhiên mà các câu chuyện hôn nhân, quan điểm tình yêu của các bậc phụ huynh, ông bà thường rầm rộ MXH.

Mới đây, trên kênh Tik Tok của nữ MC Lệ Chi đăng 1 video khá thú vị. Trong clip là mẹ chồng cô với trang phục đời thường, chia sẻ quan điểm về cách chọn đàn ông cực chuẩn cho các cô gái.

Cụ thể, bác gái đưa ra nhận định: "Tuổi trẻ nó còn đang háo hức, yêu đương cảm tính. Yêu cảm tính là chết, sợ lắm con ơi. Ai mà chả thích đạo đức tốt, ai mà chả thích cao to đẹp trai nhưng mà nó không được thì đành phải chịu thôi. Cao to, đẹp mà đạo đức nữa thì tuyệt diệu. Ý muốn mình bao giờ cũng thế, thế nhưng mà, gặp 1 người vừa vừa, thấp nhỏ thôi nhưng đạo đức tốt thì ok, nhận lời ngay, nhận lời là đúng, tốt".

Quan điểm chọn chồng cực hay của phụ huynh

Không văn hoa cầu kì, lời bậc phụ huynh này nói rất thực tế và hữu ích. Có thể chia làm 4 loại đàn ông như sau:

1. Xấu người xấu cả nết

- Dấu hiệu nhận biết: 1 loại thể hiện rõ ra bên ngoài nên không khó để tránh xa, 1 loại thì cái nết xấu ấy lại tiềm ẩn vào bên trong. Tuýp đàn ông này chỉ khi có tình huống bất ngờ hoặc những sự việc ngoài ý muốn xảy đến mới vô tình bộc lộ.

- Cách "né": Đừng nghĩ lấy chồng xấu hơn mình chút cho an toàn. Độ chung thủy không phụ thuộc vào nhan sắc đâu các cô gái à. Với những chàng trai giỏi ngụy trang (kiểu tốt gỗ hơn tốt nước sơn) thì vẫn nên từ từ tìm hiểu, bởi chỉ rơi vào hoàn cảnh cụ thể anh ta mới "lộ mặt thật". Còn biết rồi mà bạn vẫn cố chấp tin và yêu thì thôi, vitamin A với bạn cũng vô dụng.

2. Đẹp người nhưng xấu nết

Ai nói trai không hư gái không yêu? Gu của các cô bây giờ đa phần là badboy, biết rõ anh ta chẳng tử tế gì nhưng cứ... đẹp trai thì tất cả đều có thể tha thứ!

- Dấu hiệu nhận biết: bề ngoài bóng bẩy, nam tính, ngọt ngào hay cool ngầu... nói chung đúng gu của các cô ngày thì ngẩn ngơ, tối nằm mơ lấy chủ tịch. Những chàng trai này có thể sở hữu nụ cười "chết người", giọng nói đốn tim hay bất cứ 1 tài lẻ nào khiến các cô xao xuyến. Nhưng chỉ khi rơi vào những tình huống thực tế, các boy mới "lòi mặt" bad.

Ảnh minh họa

- Cách "né": Đừng bao giờ bị cám dỗ theo số đông. Hết thời con gái yêu bằng tai rồi, giờ là yêu bằng não, hãy "nảy số" liên tục và không ngừng tưởng tượng ra 1 tương lai: mặt đẹp thế kia liệu có chịu ở nhà với vợ, bụng 6 múi có sẵn sàng bế con, thay tã bỉm cho con giúp vợ, tóc vuốt keo bóng thế có chịu lăn lộn trong bếp nấu cơm cho vợ... Tỉnh lên nào các cô gái, không phải anh ta đẹp thế nào mà anh ta có "giá trị sử dụng" khi vào vai người đàn ông của gia đình hay không!

3. Vừa đẹp nết vừa đẹp người

Tuýp này thì khỏi phải nói nhiều nữa, duy nhất 1 điều, chỉ cần họ xuất hiện, nắm ngay cơ hội. Bởi muốn đồ tốt mà bạn không chủ động chọn, chờ người ta ship đến tận nhà thì hãy nằm mơ đi!

4. Mọi thứ vừa vừa nhưng đạo đức tốt

Có lẽ đây là mẫu đàn ông khiến phụ nữ phân vân nhiều nhất. Vì những yếu tố để bắt đầu 1 tình yêu, khiến phụ nữ rung động thường là sự lãng mạn, ngọt ngào chứ không phải đối phương có phẩm chất tốt.

- Dấu hiệu nhận biết: 1 chàng trai hình thức tầm trung, có thể lúng túng khi hẹn hò, nhạt nhẽo lúc trò chuyện, hơi ngốc nghếch khi được đặt câu hỏi hoặc đôi lúc vô tâm quên quên nhớ nhớ. Nhưng: Bạn ốm anh ta không chúc nhanh khỏe mà xuất hiện ngay tức khắc, bạn buồn anh ta không khuyên sáo rỗng mà kiên trì nghe bạn nói, cho bạn mượn bờ vai, bạn khó khăn anh ta âm thầm giúp đỡ mà chẳng để bạn biết sự giúp đỡ ấy... 1 người đàn ông nói ít làm nhiều, cho đi mà không cần nhận lại, đối đãi tốt với mọi người, đó là 1 người đàn ông TỬ TẾ.

- Cách "sở hữu": Hạ thấp những cái gọi là tiêu chuẩn, gu chọn đàn ông, hãy để mọi thứ tự nhiên nhất, bạn sẽ cảm nhận được những người đàn ông tử tế luôn hiện hữu xung quanh bạn!