Mẹ chồng nhìn một bộ phận trên khuôn mặt cháu nội liền lu loa con dâu là đứa lăng loàn, hành động sau đó khiến dân mạng nổi đóa gọi "đồ thiếu hiểu biết!"

Có một quan niệm khá phổ biến rằng khi một đứa trẻ chào đời, em bé sẽ được thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ. Mặc dù đó là sự thật nhưng trong một số trường hợp thực tế, gen lặn ở cha hoặc mẹ lại trở thành gen trội ở con cái của họ, chẳng hạn như gen xác định màu mắt và màu tóc.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã đăng tải câu chuyện của mình lên diễn đàn đông thành viên Reddit để trải lòng về nỗi buồn, oan ức "trời không thấu" của bản thân cô khi bị chính mẹ chồng buộc tội là người đàn bà lăng loàn, chỉ vì đứa con của cô được sinh ra với... đôi mắt xanh.

Người phụ nữ giải thích rằng cô và chồng đều có đôi mắt màu hạt dẻ, nhưng cha ruột của cô có đôi mắt màu xanh dương và nó có thể là gen lặn trong cơ thể cô.

Ảnh minh họa.

Khi đứa trẻ vừa chào đời, mẹ chồng cô đã gọi con trai đến "nói chuyện riêng" để cảnh báo anh ta về việc vợ mình ngoại tình với gã đàn ông khác. Bà kiên quyết khẳng định con dâu đi lang chạ và sinh ra đứa trẻ mà dường như không hiểu rằng đôi mắt màu xanh dương của cháu gái mình là hoàn toàn bình thường và chắc chắn không phải là dấu hiệu đánh giá đạo đức của con dâu.

Người phụ nữ cho biết trong bài đăng của mình: "Mẹ chồng vài lần lấy hết lý do này đến lý do khác để chồng tôi một mình đến nhà bà mà không có tôi đi cùng. Sau đó, cuối cùng anh ấy cũng hiểu được lý do tại sao anh ấy cần đến một mình. Đó là vì con gái chúng tôi có đôi mắt xanh dương. Tôi và chồng đều có đôi mắt màu hạt dẻ. Bố đẻ tôi có đôi mắt xanh dương nên tôi mang gen này nhưng dường như, không ai trong gia đình chồng tôi có đôi mắt xanh dương nên mẹ chồng chắc chắn tôi đã ngoại tình và để chồng tôi phải 'đổ vỏ' cho người khác".

Người phụ nữ tuyên bố rằng thay vì tự mình tìm hiểu về màu mắt, mẹ chồng cô đã yêu cầu thực hiện xét nghiệm ADN cho chồng cô và con bé để xác minh sự thật.

Cô nói thêm: "Trên thực tế, màu mắt của một đứa trẻ có thể thay đổi sau vài năm (con gái tôi giờ còn chưa được 1 tuổi) , mẹ chồng tôi đã đặt một bộ xét nghiệm huyết thống và bắt chồng tôi phải làm".

Ảnh minh họa.

Không rõ, sau đó người chồng có thực hiện theo "lệnh" của mẹ đẻ không nhưng bài đăng này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều thành viên diễn đàn Reddit đã tỏ ra bối rối trước tình huống này, có người còn thẳng thắn chỉ trích bà mẹ chồng là "ảo tưởng" và "đồ ngốc" vì những lời buộc tội mà bà đưa ra.

Một người viết: "Bà ta là đồ ngốc. Tôi có đôi mắt màu xanh lá cây và chồng tôi có màu hạt dẻ. Con trai của chúng tôi có đôi mắt màu nâu sẫm nhất từ trước đến nay trong gia đình tôi. Thật đáng buồn cho bạn vì bạn đã gặp phải kẻ ngu muội thế này".

Trong khi một người khác nói thêm: "Bà ấy thật là thiếu hiểu biết, chắc chắn không có chút kiến thức di truyền nào và có lẽ bà ấy sống trên đời để gây bất hòa. Xét nghiệm quan hệ cha con ư? Tôi mà là bạn thì không cho bà ấy gặp cháu nữa!!".

Một người phân tích: "Phần lớn những đứa trẻ da sáng được sinh ra với đôi mắt xanh dương bất kể màu mắt của cha mẹ là gì. Tôi có mắt nâu, chồng tôi có mắt xanh lục; con gái chúng tôi sinh ra với đôi mắt xanh dương. Mẹ chồng bạn đang ảo tưởng. Mặc dù có vẻ như bà ta đang viện vào bất kỳ lý do tưởng tượng nào để giành lại đứa con trai của mình".

Nguồn: Mirror

https://afamily.vn/me-chong-nhin-mot-bo-phan-tren-khuon-mat-chau-noi-lien-lu-loa-con-dau-la-dua-lang-loan-hanh-dong-sau-do-khien-dan-mang-noi-doa-goi-do-thieu-hieu-biet-20220409161920519.chn