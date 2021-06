Mẹ chồng mất chưa được 3 tháng mà bố định cưới cô hàng xóm, chúng tôi phản đối gay gắt, bất ngờ ông nói ra sự thật phũ phàng

Suốt 6 năm chung sống với bố mẹ chồng, tôi cảm thấy thật thoải mái. Hàng tháng không phải mất tiền ăn, bà còn cho các cháu một triệu đồng mua sữa. Bà chăm sóc cháu nội cháu ngoại rất chu đáo khiến tôi rất nể, luôn lấy đó làm gương để học tập.



Đáp lại công ơn mẹ chồng, suốt một năm cuối đời bà ốm, chúng tôi đã chăm sóc thuốc thang rất tận tình. Những ngày mẹ nằm viện, bố chồng cũng luôn ở bên túc trực, động viên an ủi bà vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Thế nhưng khi mẹ mất chưa đầy 3 tháng, bố chồng đã đòi cưới cô hàng xóm tên My mới chuyển đến khiến chúng tôi vô cùng sốc và phản đối gay gắt. Mọi người lần lượt khuyên can bố, chồng tôi cũng bức xúc nói: "Mẹ đối xử tốt với gia đình này, tình cảm của bố dành cho mẹ làm chúng con luôn ngưỡng mộ. Vậy mà mẹ mới mất, bố đã cạn tình nhanh thế, nếu bố mà lấy cô ấy con sẽ hận hai người".

Đến lúc này bố chồng buộc phải nói sự thật để thuyết phục chúng tôi tác thành cho hai người. Bố nói, ngày trước cô My là mối tình đầu của bố. Sau khi ra trường hai người muốn cưới nhau nhưng gia đình cô My chê nhà bố nghèo, cấm cản lấy nhau. Thậm chí khi cô ấy đã có bầu, mẹ cô My vẫn không chấp nhận. Đến khi cô ấy sinh con ra, nhà họ đã mang đứa trẻ trả lại cho bố.

Đúng lúc khó khăn nhất, mẹ chồng đã đến với bố và chấp nhận nuôi con cho bố. Người con đó chính là chồng tôi. Chỉ nghe đến đây chồng tôi đã choáng váng, không ngờ người mẹ đáng kính bao lâu nay lại không phải là mẹ đẻ.

Bố bảo không có tình cảm với mẹ nhưng bà đối xử tốt với con riêng nên ông cố giấu giếm tình cảm vào trong, để sống trọn đời với bà. Bây giờ mẹ mất rồi, cô My cũng đã ly dị chồng, bố có thể đi theo tiếng gọi tình yêu và mong chúng tôi đừng can ngăn.

Tôi thấy thương mẹ chồng quá, cả đời hi sinh vì gia đình nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối của bố chồng. Nhưng người hàng xóm kia lại là mẹ đẻ của chồng tôi, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

