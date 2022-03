Mẹ chồng không sống cùng nhà nhưng khi đến thăm lại đòi làm một việc trên giường con trai khiến nàng dâu "phát buồn nôn" và kết cục gây sốc lúc nửa đêm

Theo tờ The Sun, gần đây, một phụ nữ đã truy cập vào mục AITA (Am I the A**hole) trên diễn đàn đông thành viên Reddit để chia sẻ câu chuyện quái gở của bản thân đồng thời tìm kiếm lời khuyên từ cư dân mạng bởi cô đã quá rối trí và chẳng thể tìm ra cách giải quyết nào cho khỏi mất lòng.

Người viết ẩn danh, với tên tài khoản là u/Xoxo76757, giải thích rằng cô và chồng mới vừa kết hôn được 9 tháng. Sau khi cưới, 2 vợ chồng sống ở một thị trấn khác để thuận tiện cho công việc, đồng nghĩa với việc cô không sống chung với bố mẹ chồng.

Một ngày thứ Sáu, mẹ chồng cô xuất hiện đột ngột trước cửa nhà mà chẳng báo trước cho 2 vợ chồng, con trai và con dâu.

Nhưng chuyến thăm bất ngờ này không khiến người phụ nữ choáng váng bằng sự việc diễn ra sau đó.

Theo lời kể của người phụ nữ, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn chỉ trong chốc lát - Ảnh minh họa.

Khi đến giờ đi ngủ, mẹ chồng của cô, người mà chủ thớt mô tả là người KHÔNG HỀ BIẾT TÔN TRỌNG quyền riêng tư của bất kỳ ai, đã yêu cầu được ngủ với con trai của bà. Không chỉ vậy mà còn đòi khóa cửa luôn ''vì bà ấy giải thích rằng bà ấy không thể cảm thấy thoải mái khi ngủ nếu không khóa cửa''.

Người phụ nữ viết: "Tôi đã thấy việc này rất kỳ quặc rồi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra lịch sự từ chối và gợi ý các lựa chọn khác như phòng khách, đi văng và nệm hơi nhưng bà ấy không đồng ý và bảo tôi chọn mấy chỗ đó mà nằm".

Trong khi người chồng tỏ ra sẵn sàng làm hài lòng yêu cầu của mẹ mình nhưng người phụ nữ lại tỏ ra cương quyết và không muốn mẹ chồng nằm trên giường của mình.

Cô tường thuật lại sự việc: "Thế là tôi và bà ấy nảy ra tranh cãi. Trong lúc đó, tôi chỉ nói rằng tôi không muốn ra khỏi phòng của mình và cũng đã 'quen hơi' những đồ đạc trong căn phòng ấy nhưng mẹ chồng quay sang quát chồng tôi rằng 'Con đừng có đứng đó như thế! Nói gì đi chứ!'. Bà ấy đổ lỗi cho tôi cố ý đuổi bà ấy ra ngoài và bắt đầu khóc khiến chồng tôi khó chịu".

Ảnh minh họa.

Đến nửa đêm, người phụ nữ kể rằng mẹ chồng cô đã bỏ về - nhưng đêm rắc rối đó vẫn chưa kết thúc khi chồng cô nổi đóa cho rằng cô đã không tôn trọng mẹ anh ta bởi bà đang là KHÁCH và rằng cô đối xử quá đáng với bà.

Sau đó, anh ta khẳng định rằng đó không phải là phòng ngủ của riêng cô và vùng vằng bỏ đi tìm mẹ. Người mẹ chồng đã đặt một phòng khách sạn để ở và đương nhiên cậu con trai cũng đến đó ở cùng.

Ngày hôm sau, người phụ nữ trở về nhà mẹ đẻ và kể với gia đình. Không ngờ cô đã bị cả nhà mắng mỏ rằng cách cư xử của cô như vậy là "ghê tởm và đáng ghét".

Cô viết: "Bây giờ, chồng tôi đang phàn nàn về việc tôi tiếp tục cố gắng hủy hoại mối quan hệ của anh ta với gia đình anh ta và đẩy họ ra xa".

Bị gia đình phản đối nhưng người phụ nữ lại nhận được sự thương cảm của cư dân mạng. Một người viết: "Rõ ràng anh là coi mẹ mình là KHÁCH. KHÁCH thì phải ngủ ở phòng KHÁCH chứ sao nữa?!".

''Nếu bạn không tỏ ra dứt khoát ngay từ bây giờ, những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra, tôi có thể chắc chắn với bạn điều đó'', một người khác cảnh báo.

"Cô gái ơi, ly dị càng sớm càng tốt, những mối quan hệ kiểu này không bao giờ tồn tại được lâu đâu", người khác đưa ra lời khuyên cho người phụ nữ.

Nguồn: The Sun

https://afamily.vn/me-chong-khong-song-cung-nha-nhung-khi-den-tham-lai-doi-lam-mot-viec-tren-giuong-con-trai-khien-nang-dau-phat-buon-non-va-ket-cuc-gay-soc-luc-nua-dem-20220319161033281.chn