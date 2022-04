Mẹ bỏ đi lấy chồng mới, ông bố trẻ một mình nuôi con gái mắc hội chứng Down: Chăm con ân cần từ bữa ăn tới giấc ngủ, bật khóc khi thấy con cười hạnh phúc

Chăm sóc một đứa trẻ là một chuyện không hề dễ dàng, và còn khó khăn gấp bội khi đứa trẻ không may mắc bệnh bẩm sinh. Bé gái Lê Hoàng Diệp Thảo (gần 3 tuổi) lúc mới chào đời đã mắc phải hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh. Điều này khiến gia đình anh Lê Khương (40 tuổi) vô cùng đau lòng. Thế nhưng, vì con mà anh quyết tâm cố gắng nuôi dạy bé, để con không phải chịu thiệt thòi và có cuộc sống tốt đẹp như bao bạn khác.

Khi bé Diệp Thảo được 2 tháng tuổi, vợ chồng anh Khương chia tay do không hợp nhau. Anh trở thành ông bố đơn thân nuôi 2 cô con gái nhỏ. Bé đầu là Lê Hoàng Hà My đã 11 tuổi, lớn hơn chút nên có thể tự chăm lo cho bản thân, chỉ có cô bé nhỏ nhắn Diệp Thảo là cần sự trợ giúp của bố. Tháng 9/2021, mẹ của Hà My và Diệp Thảo đã đi bước nữa.

Cô bé mắc hội chứng Down vui vẻ, yêu đời

Bố và con gái hội chứng Down siêu tình cảm khiến ai nấy tan chảy

Từ lúc đó cho đến nay khi con gái thứ 2 đã gần 3 tuổi, anh Khương vẫn cần mẫn làm lụng, tích góp để cho 2 con một cuộc sống thật tốt. Vì bé bị cả bệnh tim bẩm sinh lẫn hội chứng Down nên sinh hoạt hàng ngày không thể làm một mình mà cần sự trợ giúp từ một số bạn bè và anh chị em tại công ty của anh Khương.

Khoảnh khắc đầy yêu thương.

''Cuộc sống làm bố đơn thân thực sự rất cực khổ. Vừa đóng vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ đôi khi khiến bản thân mình cảm thấy vô cùng áp lực và stress. Nhưng vì các con mình biết mình không thể ngừng cố gắng. Nếu trụ cột của gia đình không kiếm đủ kinh tế thì làm sao 2 con có cuộc sống tốt được. Dẫu bé có bị bệnh thì vẫn là con của mình, và mình muốn làm hết sức cho các con vì mình yêu các bé rất nhiều'', anh Khương tâm sự.

Hai chị em Hà My và Diệp Thảo rất thương yêu nhau.

Chăm sóc 2 con là niềm vui và tự hào của anh Khương. Chỉ cần các bé khỏe mạnh là anh nguyện làm mọi việc để cho các con cuộc sống tốt nhất.

Dù là đàn ông nhưng ông bố 40 tuổi vẫn phụ trách hết việc chăm sóc, dọn dẹp, cơm nước, xúc từng thìa cơm cho con gái. Vừa ăn 2 bố con vừa trò chuyện, cười đùa. Nhìn những hình ảnh trong các đoạn clip anh Khương đăng tải về con khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cô bé Diệp Thảo dù mắc bệnh nhưng rất hồn nhiên, yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi.

Rất nhiều lời nhắn gửi xúc động đã được gửi đến ông bố trẻ: ''Cảm ơn anh vì đã cố gắng nuôi dạy bé thật tốt, con gái càng lớn càng đáng yêu, nhận được tình yêu thương nên con ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm'', ''Mình ngưỡng mộ các ông bố đơn thân lắm, chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã quá khó khăn rồi, đằng này con còn mắc bệnh, cố gắng lên nhé 3 bố con'', ''xem từng đoạn clip mà mình rơi nước mắt, cuộc sống có thế nào thì bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương và ở bên con vô điều kiện''...

Cô bé Diệp Thảo tuy mắc bệnh nhưng lại rất lém lỉnh, đáng yêu và may mắn có một người bố tốt, yêu thương em hết mực.

Không ít người rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con như anh Khương cũng vô cùng ngưỡng mộ nghị lực của ông bố trẻ. Đối với những người bố đơn thân, anh Khương nhắn gửi: ''Mình cũng muốn gửi lời đến những ông bố, bà mẹ đơn thân rằng dù hoàn cảnh cuộc sống có thế nào thì hãy yêu thương con mình thật nhiều, vì các bé là duy nhất và là động lực khiến bản thân cố gắng nhiều hơn''.

