"Mẹ bỉm sữa" Tăng Thanh Hà chúc mừng sinh nhật ông xã, tiết lộ luôn cách Louis Nguyễn xây dựng 1 cuộc hôn nhân bền chặt

Mới đây, "mẹ bỉm sữa" Tăng Thanh Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc nắm tay nhau kèm lời chúc mừng sinh nhật đến ông xã của mình.

"Chúc mừng sinh nhật Người đàn ông luôn đặt niềm vui và mong muốn của vợ con lên trên hết và là người cha kiên nhẫn yêu con vô cùng! Thank you for always making sure we are happy and comfortable. We are so blessed to have you! Love you", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Dù bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ nhưng Tăng Thanh Hà không quên gửi cho chồng yêu những lời có cánh vô cùng ấm áp.

Trong chia sẻ của Tăng Thanh Hà, người ta cũng hiểu đây chính là lý do mà cuộc hôn nhân của cô và ông xã lại ấm êm đến vậy. Theo Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn là người luôn nghĩ tới các thành viên của gia đình lên trên trước mong muốn và nhu cầu của bản thân. Không chỉ vậy, chàng thiếu gia giàu có còn luôn kiên nhẫn trong tình yêu hay sự dạy dỗ các thiên thần nhỏ của mình.

Chính sự trách nhiệm và tình yêu lớn lao của Louis Nguyễn là lý do cho cuộc hôn nhân của cả hai luôn bền chặt theo năm tháng.













https://afamily.vn/me-bim-sua-tang-thanh-ha-chuc-mung-sinh-nhat-ong-xa-tiet-lo-luon-cach-louis-nguyen-xay-dung-1-cuoc-hon-nhan-ben-chat-20220117135723696.chn