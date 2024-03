Mẹ bỉm phấn khích vì phát hiện ra một loại bỉm ''hàng nội địa'' mới, bao thấm hút, khô thoáng giá lại cực mềm

Hẳn các mẹ đều đã biết qua về khái niệm bỉm nội địa, đây là những sản phẩm được các nhà sản xuất nơi đây sản xuất dành cho người tiêu dùng nước mình. Ở Việt Nam, các loại bỉm nội địa như bỉm nội địa Hàn, Nhật, Thái... hay được gọi là bỉm ngoại, được hội mẹ bỉm mê mẩn, ưa chuộng bởi tính năng vượt trội, tiện dụng và an toàn với người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Mẹ bỉm đi chơi ở Thái Lan tìm được "chân ái"

Chị Hà Loan (30 tuổi, sống tại Hà Nội) vừa có chuyến du lịch Thái cùng gia đình. Chuyến đi khá đặc biệt vì có sự tham gia của em bé út trong nhà mới 6 tháng tuổi. Vì mang theo thiếu bỉm nên chị Loan chọn mua tạm 1 bịch bỉm tại Thái và khá bất ngờ vì giá thành phải chăng mà chất lượng cũng rất tốt.

"Bé nhà mình bị hăm nên cũng khá lo lắng khoản mua bỉm cho con, tuy nhiên do mang thiếu nên đành mua thử bỉm khác mà thấy bất ngờ lắm. Em bé đóng cả đêm mà không trào, không bị hăm, mình bảo đúng "chân ái" đây rồi. Nhưng bỉm nặng và to nên mình không tiện mua nhiều, về tới Việt Nam thì thích quá nên đi tìm hiểu. Ban đầu nghĩ khéo phải xách tay về nhưng may quá lại có đại lý phân phối tại Việt Nam rồi", chị Loan chia sẻ.

Không chỉ chị Loan, hội chị em trong các group bỉm sữa cũng rất yêu thích có tên là Bangbyki. Các mẹ cùng tìm hiểu và tham khảo thông tin dưới đây xem loại bỉm này là gì mà nhiều chị em cùng mua sử dụng cho con mình nhé.

Bỉm nội địa Thái có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Sản phẩm bỉm Bangbyki đã có mặt trên 2000 của hàng Mẹ và bé ở xứ sở Chùa Vàng, được TBW độc quyền phân phối tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm này có tính năng và ưu điểm gì nổi trội?

Sử dụng công nghệ hạt siêu thấm hút SAP hiện đại nhất trên thị trường giúp Bangbyki là chiếc tã được các mẹ Thái săn đón:

- Mỏng hơn: Tã chỉ dày chưa đến 2mm, đảm bảo mỏng nhẹ, không cản trở hoạt động của bé yêu.

-Thoáng hơn: Hơn 3000 lỗ thoáng khí kép, Bangbyki giúp chất lỏng đi xuống nhanh chóng, mông con luôn khô thoáng, mịn màng.

- Mềm mại hơn: Bề mặt vải không dệt đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối cho làn da non của bé, lưng thun mềm mại không hằn da con.

Hiện tại, bỉm Bangbyki đã có mặt trên nhiều hệ thống của Việt Nam

-Thấm hút nhanh hơn: Sử dụng hạt thấm hút SAP từ Châu Âu và Nhật Bản, đảm bảo khả năng thấm hút tối đa, giữ mông con luôn khô ráo.

- Không trào ngược: Công nghệ hạt thấm hút SAP giữ chất lỏng trong các hạt, đảm bảo chất lỏng không trào ngược lên bề mặt.

- Không vón cục: Công nghệ mới giúp các hạt thấm hút trải đều khắp bề mặt tã, đảm bảo tã không vón cục, mẹ an tâm hơn khi dùng tã cho con.

Bề mặt tã có chất AHA chiết suất từ thiên nhiên

- AHA được biết đến là Acid Alpha-Hydroxy - một nhóm acid có nguồn gốc từ trái cây, thực vật hoặc đường sữa.

- Có tác dụng khử mùi cho tã, giữ ẩm và làm mềm mịn cho da bé.

Nhiều ông bố, bà mẹ Việt mua về dùng cho con.

Sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng từ Châu Âu và Nhật Bản

-Vải không dệt đạt tiêu chuẩn an toàn cho làn da mỏng manh của bé.

- Hạt thấm hút SAP từ Châu Âu và Nhật Bản, đảm bảo an toàn tối đa cho con yêu.

Hệ vách chống tràn hiệu quả tối đa

- Vách chống tràn thiết kế thông minh, giúp chất lỏng không tràn ra ngoài, đảm bảo vận động của bé yêu.

- Hệ lưng chun mềm mại, an toàn, không hằn mông và đùi bé.

Form tã hiện đại

- Form tã chữ Q, ôm sát mông con, không lụng thụng, giúp bé yêu thoải mái vận động hơn.

Vạch báo đầy: vạch chỉ thị thay tã thông minh, mẹ an tâm, con thoải mái.

Miếng cuộn tã: tiện lợi và đảm bảo vệ sinh sau khi dùng.