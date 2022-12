Mẹ bỉm nhận nhiều phần quà thú vị cùng thương hiệu Unidry tại Hội chợ Mùa sinh TP.HCM 2022

Hội chợ Mùa sinh có nhiều hoạt động miễn phí như spa bà bầu, đo vi chất, chụp ảnh lưu niệm,...

Hưởng ứng thông điệp "Mặt trời trong tiếng ầu ơ" của hội chợ Mùa Sinh Hồ Chí Minh 2022, thương hiệu tã UniDry với vai trò là nhà tài trợ vàng không chỉ mang đến những sản phẩm tã em bé với chất lượng cao mà còn có thêm những ưu đãi, quà tặng không thể nào bỏ lỡ nhằm giúp mẹ có thêm cơ hội bảo vệ "mặt trời bé con" thoải mái nhất trong những năm tháng đầu đời.

Thời gian ngày hội Mùa sinh 2022: 16-18/12/2022, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ gian hàng UniDry: B10-13 (Xứ sở chim cánh cụt gần sân khấu chính).

Ưu đãi không thể bỏ lỡ khi ghé đến gian hàng UniDry

Ba mẹ tham gia hội chợ hãy ghé thăm xứ sở chim cánh cụt UniDry và may ngay cho mình chiếc túi ba gang để mang theo đựng quà bởi chỉ cần ghé đến gian hàng UniDry, đảm bảo ba mẹ đã có đến 99% cơ hội nhận quà tặng miễn phí!

- Không chỉ vậy, ba mẹ sẽ có cơ hội chạm và trải nghiệm toàn bộ sản phẩm của UniDry - Thương hiệu tã em bé với uy tín hơn 20 năm với độ phủ hơn 63 tình thành và các nước trên thế giới.

- Giảm giá đồng loạt các sản phẩm, tiết kiệm lên đến 80K so với giá thông thường khi mua sản phẩm tại hội chợ.

- Hóa đơn trên 300K sẽ tặng ngay gói khăn giấy ướt UniDry 80 miếng

- Hóa đơn trên 500K sẽ tặng ngay gấu bông dễ thương

- Hóa đơn trên 1,200K sẽ tặng ngay 1 xe scooter cho bé

Và rất nhiều quà tặng miễn phí khác đang chờ ba mẹ ghé qua gian hàng UniDry tại số B10-13 hội chợ Mùa Sinh 2022, Nhà văn hóa Thanh niên Quận 1, TP.HCM.

Thông tin các sản phẩm các sản phẩm được bày bán tại gian hàng UniDry

Tã dán UniDry sơ sinh: Cam kết ba không (không thuốc nhuộm, không hương liệu, không chất tẩy trắng quang học) giúp mẹ có được sự bảo vệ thuần khiết nhất cho làn da non mỏng. Ngoài ra tã dán siêu mềm mại với thiết kế siêu mỏng 2,6mm cho bé sự thoải mái tối đa, tăng cường thấm hút hơn 10 lần

Tã dán UniDry chống tràn và hằn đỏ da: Bề mặt mềm mại 3D giúp da thoáng khí cùng vạch báo tã đầy tiện lợi. Ngoài ra với vách chống tràn kép với hệ thun Flex-Soft mềm mại và co giãn linh hoạt giúp chống hằn da bé, chống tràn hiệu quả.

Tã quần UniDry siêu khô thoáng với tăng cường hạt thấm hút hơn 20% ở lõi thấm hút giúp thấm hút được nhiều hơn, chống tràn tốt hơn. Ngoài ra tã quần UniDry siêu khô thoáng còn được cải tiến mỏng nhẹ hơn, thoáng khí hơn với màng đáy thoát khí dạng vải.

Tã em bé UniDry với hơn 20 năm kinh nghiệm chăm sóc hàng triệu bờ mông xinh Việt Nam

Gian hàng cũng có sự góp mặt của thương hiệu tã người lớn SunMate - Một trong những thương hiệu tã người lớn hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm có giá ưu đãi: tấm lót sau sinh dành cho mẹ bầu, tã dán và tã quần người lớn giúp hỗ trợ thấm sản dịch, hỗ trợ tình trạng tiểu són sau sinh.



Thông tin chi tiết về Mùa Sinh Fair Hồ Chí Minh 2022: https://bit.ly/MSFHCM2022

Mùa Sinh Fair Hồ Chí Minh 2022 – Mặt trời trong tiếng ầu ơ.

Thời gian: từ 8h00 – 21h00 ngày 16 – 18/12/2022.

Địa điểm: Nhà văn hóa Thanh niên Hồ Chí Minh, 4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mùa Sinh Fair Hồ Chí Minh 2022 do chuỗi siêu thị mẹ&bé TutiCare (Spring Group) tổ chức. Sự kiện với sự đồng hành của các nhà tài trợ: Bon Spa, VPMilk, Nunest, Pur, Nutricare, Bosomi, Moonia, Merries, Glico, HiPP, Grahams, SKINO2, Unidry. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, mua sắm.