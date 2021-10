Mẹ bé trai mất tích bí ẩn ở Bình Dương tiếp tục cầu cứu cộng đồng mạng sau 3 ngày không thấy con

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương, trao đổi với báo chí, mẹ cháu bé cho biết, hiện gia đình đang rất mệt mỏi và bất lực.

"Tôi chỉ loay hoay làm việc có 20 phút là không thấy con đâu nữa rồi"

Trước khi mất tích, bé H. mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; quần short màu xanh; chân không mang dép.

Theo lời chị N., H. là một em bé rất ngoan. Em đã biết bập bẹ nói được vài tiếng, đi vệ sinh biết kêu bố mẹ. Suốt 4 ngày qua, gia đình chị N. cùng lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Con tên Tanu (Lâm G.H.), mới 2 tuổi, hiện tại gia đình không xác nhận được bé đi lạc hay bị bắt cóc. Con đi từ sáng 15/10 đến giờ người nhà vẫn đang tìm kiếm mà không thấy. Khi đi con mặc áo thun đen có cổ, quần jeans qua đầu gối, xanh bạc có viền bên hông, lưng thun, đi chân trần.

Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại, tội con lắm rồi, đói khát hay sống chết ra sao... Em chỉ mong gặp con thôi", người mẹ chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Được biết, nhà bé H. nằm gần lô cao su, ít người qua lại, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Thông tin đã tìm thấy bé trai là sai sự thật

Liên quan đến vụ việc, mới đây trên MXH lại xuất hiện nhiều thông tin cho rằng phía gia đình đã tìm thấy bé khiến nhiều người xôn xao.

Thông tin đăng tải lên MXH cho rằng đã tìm thấy bé trai dù chưa được kiểm chứng.

Một số bài đăng và bình luận còn cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai đã bị giữ. Thậm chí, có người còn đăng tải clip hình ảnh cập nhật diễn biến việc tìm kiếm và khẳng định bé H. đã an toàn.

Đáng nói, có người còn công khai dòng tin nhắn cho rằng nghi phạm "xin đầu thú và nhận đã bắt cóc bé H.".

Tin nhắn được cho là của kẻ đã bắt cóc bé trai 2 tuổi để xin ra đầu thú, nhận tội được chia sẻ lên MXH

Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại với anh Lâm Gia Đ. (bố cháu bé), anh khẳng định hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy con. Vì gia đình đang bối rối nên anh xin phép không chia sẻ được nhiều điều.

Trong lúc vụ việc đang được dư luận quan tâm, việc các đối tượng xấu lợi dụng sự vụ để đăng tải các thông tin chưa kiểm chứng hòng câu view, câu like ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm bé trai của gia đình và lực lượng chức năng.

Vụ việc này đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Ai biết tin về bé Hưng thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.