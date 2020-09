Mẹ bầu Hải Dương mang thai 30 tuần mặt đẹp như Hoa hậu, vóc dáng quyến rũ khiến gái còn son cũng cảm thấy “áp lực”

Nhìn những hình ảnh mà bà bầu Trần Vũ Diễm My (23 tuổi, ở Hải Dương) đăng tải trên trang cá nhân, ai cũng phải "ố á" ngạc nhiên vì nhan sắc, vóc dáng của cô. Trước đó khi mang thai được 4-5 tháng, Diễm My rất thon thả, cô thoải mái diện nhưng bộ đồ bó sát khoe 3 vòng lý tưởng. Thậm chí trong chuyến đi biển với ông xã, Diễm My còn tự tin mặc bikini khoe eo con kiến khiến bạn bè phải lập tức vào hỏi: "Bụng bầu đâu rồi?".

Còn đến hiện tại dù đã mang thai được 30 tuần, ngoài bụng bầu xinh xắn lớn lên từng ngày thì mặt mũi, chân tay của Diễm My cũng vẫn y nguyên như lúc chưa bầu, không hề có những dấu hiệu sồ sề, phá nét. Không chỉ vậy, nhìn mẹ bầu này còn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không nặng nề, mệt mỏi như tình trạng chị em thường gặp phải ở những tháng cuối thai kỳ.

Mang thai 30 tuần tăng 7kg nhờ ăn uống lành mạnh và tập yoga đều đặn

Diễm My cho biết, thời con gái cô vốn đã sở hữu vóc dáng khá lý tưởng với chiều cao 1m65 và cân nặng duy trì ở mức 49kg. Khi mang thai được 30 tuần, Diễm My tăng 7kg và em bé được 1,5kg.

Nhan sắc, vóc dáng của mẹ bầu Diễm My khiến nhiều người xuýt xoa.

Hiện Diễm My đang mang thai được 30 tuần, ngoài bụng bầu lớn thì mặt mũi, chân tay của cô không thay đổi. Thậm chí đường cong cơ thể vẫn còn rất quyến rũ.

Giống như nhiều mẹ bầu khác, 2 tháng đầu thai kỳ Diễm My bị ốm nghén, rất sợ mùi thức ăn và hay buồn nôn. Thay vì cố gắng ép bản thân phải ăn những món mình thấy sợ thì Diễm My chọn những thứ dễ ăn, tăng cường hoa quả, uống thêm sữa bầu để đảm bảo nạp đủ chất dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Qua 2 tháng, việc ăn uống của Diễm My cũng tốt hơn nhưng cô cũng không ăn quá nhiều mà chỉ ăn đủ. Bà mẹ sinh năm 1997 hạn chế chất tinh bột, đường, ăn nhiều trái cây, sữa bầu, sữa hạt và bổ sung đầy đủ các loại vitamin cần thiết cho mẹ bầu.

Bên cạnh cách ăn uống lành mạnh, Diễm My còn dành thời gian tập yoga bầu với thời lượng 30 phút mỗi ngày. Theo cảm nhận của 9x Hải Dương, việc tập yoga giúp cô cảm thấy khỏe khoắn hơn, không bị đau lưng hay bị đau do thai chèn ép vào dây thần kinh. Đồng thời, việc tập luyện còn giúp cô cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn.

Diễm My cùng chồng đi du lịch khi mang thai được 4 tháng.

Bà mẹ trẻ tự tin diện bikini khoe dáng nuột nà.

Khi chụp thẳng người, vòng eo của Diễm My thon thả đến mức bạn bè phải vào hỏi: "Bụng bầu đâu rồi?".

Chăm sóc da mỗi ngày, không mua đồ bầu mà ưu tiên những bộ đồ trẻ trung, co giãn giúp tôn dáng

Nếu như nhiều mẹ bầu kiêng sử dụng mỹ phẩm khi mang thai vì cho rằng điều này sẽ gây hại cho em bé, từ đó dẫn đến bỏ quên việc chăm sóc da thì Diễm My vẫn làm việc này đều đặn mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo an toàn cho thai nhi, mẹ bầu hot girl thường lựa chọn những sản phẩm thiên nhiên lành tính.

Xem album ảnh bầu của Diễm My, không ít mẹ bầu còn ngưỡng mộ cô nàng bởi phong cách thời trang rất trẻ trung và sành điệu, bất chấp bụng bầu. Theo Diễm My, bí quyết để cô vẫn duy trì được phong độ khi mang thai chính là việc cô không mua sắm những bộ đồ dành cho bà bầu. Thay vào đó, Diễm My lựa chọn những bộ đồ bình thường, trẻ trung, thời trang nhưng có chất liệu co giãn, dáng suông, dễ mặc... Như vậy mẹ bầu vừa thoải mái lại vẫn được mặc đẹp.

Nhìn vẻ đẹp rạng rời của Diễm My, những bạn gái còn son cũng cảm thấy áp lực.

Diễm My chăm chỉ luyện tập yoga bầu khi mang thai.

Diễm My may mắn có được người chồng tâm lý và yêu thương vợ nên anh luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho cô từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Khi Diễm My mang thai được 4 tháng, qua giai đoạn nghén thì anh đã dành cho vợ một chuyến đi Đà Nẵng để cô có thời gian được nghỉ ngơi. Đồng thời suốt cả thai kỳ, ông xã của Diễm My luôn tạo sự vui vẻ, tinh thần lạc quan cho bà xã, mẹ vui vẻ thì chắc chắn cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho em bé.

Chia sẻ quan điểm phụ nữ nên làm đẹp ngay cả khi mang thai hay con mọn, Diễm My hoàn toàn đồng ý. Cô cho biết từ nhỏ bản thân đã đề cao cái đẹp, luôn theo đuổi việc làm đẹp nên không chỉ lúc bầu bí mà lúc nào Diễm My cũng muốn bản thân chỉn chu, xinh đẹp, mọi lúc mọi nơi.

Diễm My đều đặn chăm sóc da mỗi ngày.

Cô thường xuyên lựa chọn phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu, tôn lên vẻ đẹp của cơ thể.