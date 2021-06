Mẹ bầu đã biết tới quần lót bầu từ chất liệu cotton USA?

Giai đoạn thai kỳ có nhiều thay đổi nhạy cảm cả bên trong lẫn hình thức cơ thể bên ngoài, cả mẹ và bé đều cần được chăm sóc trong cảm giác dễ chịu và thoải mái thực sự từ những động cựa khẽ khàng nhất. Quần lót bầu chất liệu cotton USA đáp ứng cả hai tiêu chí mang lại cảm giác thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày và đảm bảo tính an toàn vượt trội về chất liệu cotton USA tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm định khắt khe bởi Hiệp hội bông Mỹ.



Hoàn thiện tính năng của chất liệu cotton phổ biến thông thường, cotton USA được dệt từ sợi bông tự nhiên tinh khiết và an toàn, với quy trình sản xuất hoàn toàn không tẩy trắng hóa học, là loại cotton được ưa chuộng và tin dùng hàng đầu thế thới. Ưu điểm nổi bật của quần lót bầu từ chất liệu cotton USA là mềm mịn hơn, hạn chế bị nhăn hay co rút, kết hợp với thành phần sợi tơ chun spandex giúp ôm chạm vừa vặn mà không bị thít, co giãn đàn hồi rất tốt, hơn gấp 1,5 - 2 lần so với chất liệu thông thường tạo nên chiếc quần lót bầu mang tính năng thoải mái vô cùng trong tất cả hoạt động hàng ngày, ngay cả khi mẹ bầu ngồi hay nằm, không lo hằn hay cấn bụng.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực đồ lót, ONOFF đã ứng dụng chất liệu cotton USA để làm nên những chiếc quần lót chuyên biệt cho mẹ bầu. Quần lót bầu ONOFF được thiết kế phom bikini, tối ưu đến từng chi tiết với cạp chéo phía trước, lưng cạp thấp, đáp V phần ống dễ mặc vào và cởi ra trong suốt thời gian thai kỳ và sau khi sinh em bé.

Cạp chéo giảm áp lực lên phần bụng, giúp quần không bị cuộn ra ngoài khi bụng mẹ to lên, do đó mẹ bầu có thể thoải mái cử động mà không sợ tuột. Đáp V phần ống khác biệt so với sản phẩm thông thường giúp mẹ bầu dễ chịu hơn và dễ dàng thích ứng với sự thay đổi phần đùi. Và quần lót bầu được thiết kế chuyên biệt với vải phối đáp đũng quần màu trắng giúp mẹ bầu dễ dàng nhận biết dấu hiệu màu sắc và theo dõi mọi thay đổi nội tiết tố, mang lại cảm giác an tâm hơn.

Quần lót bầu ONOFF tuyên bố thành phần chất liệu cotton USA như một cam kết về tính minh bạch xuất xứ nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và tiêu chí kiểm định khắt khe của Hiệp hội bông Mỹ, rõ ràng nguồn gốc chuỗi cung ứng từ sợi bông cotton USA nguyên bản cho tới thành phẩm quần lót bầu của ONOFF.

Quần lót bầu ONOFF được đánh giá ở mức an toàn cao cho sức khỏe và thân viện với mẹ bầu, đi kèm đó chất liệu cotton USA luôn luôn thoáng khí, thấm hút vượt trội trong giai đoạn thai kỳ có nhiều thay đổi về thân nhiệt, mang lại cho mẹ bầu cảm giác thoải mái mỗi ngày.

Phát triển thời trang ứng dụng lấy cốt lõi là ba yếu tố chính: chất liệu, công nghệ và form fit, ONOFF gửi đi thông điệp "Feeling good"-"Thật thoải mái" bằng chính trải nghiệm thực trên mỗi sản phẩm đồ lót ONOFF.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm quần bầu Cotton USA tại: https://onoff.vn/page/quan-lot-bau.html