Mẹ bầu bị đa ối có uống được sữa tươi không đường không? Nên ăn gì để an toàn cho mẹ và con?

Đa ối hay dư ối là một trường hợp khá hiếm, xảy ra ở 1% phụ nữ mang thai. Nước ối được cho là bình thường khi đạt 250 – 600ml lúc thai nhi từ 16 – 32 tuần tuổi. Lượng nước ối tăng dần theo tuổi thai và đến khoảng tuần thứ 34 của thai kỳ, nước ối sẽ lên 800ml và duy trì cho đến khi thai nhi 36 tuần tuổi sẽ đạt mức cao nhất 1000ml. Sau đó, nó sẽ giảm dần còn khoảng 600 – 800ml vào khoảng thời gian trước khi sinh. Tuy nhiên khi một số bất thường trong cơ thể xảy ra sẽ khiến cho mực nước ối nhiều hơn mức bình thường, có thể gấp hai hay ba lần và làm cho mẹ bầu rơi vào tình trạng dư nước ối.



Mẹ bầu bị dư ối có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ sản - phụ khoa Lê Văn Thuận (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bệnh viện Đồng Nai 2), hầu hết phụ nữ mắc chứng đa ối sẽ không gặp vấn đề gì đáng kể trong thời kỳ mang thai và sẽ sinh con khỏe mạnh. Nhưng nếu tình trạng đa ối xảy ra trong thai kỳ càng sớm và lượng nước ối dư thừa càng lớn thì nguy cơ biến chứng càng cao.

Mẹ bầu có thể gặp các triệu chứng như: Khó thở, vỡ ối sớm, nhau bong non, sa dây rốn, thai chết lưu, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng, Hội chứng Macrosomia bào thai, Rối loạn tăng huyết áp thai kỳ...

Nguyên nhân mẹ bầu mắc đa ối, có thể là:

- Do khuyết tật bẩm sinh: Khi ở trong tử cung, trẻ sẽ nuốt nước ối rồi tiểu ra, giúp cho lượng nước ối luôn duy trì ở mức cân bằng. Nếu thai nhi không thể nuốt nước ối do khiếm khuyết di truyền, lượng nước ối sẽ tích tụ. Điều này cha mẹ nên nghĩ đến việc con bị khuyết tật bẩm sinh.

- Mẹ bị tiểu đường: Lượng glucose tăng cao trong máu có thể dẫn đến sự tích tụ dịch ối.

- Hội chứng truyền máu song thai: Nếu mang thai đôi, mẹ có thể xuất hiện biến chứng trong đó một thai nhi sẽ lấy quá nhiều máu, và thai nhi còn lại thì nhận được quá ít máu.

- Nhóm máu không khớp: Nếu mẹ có nhóm máu Rh+, thì nhiều khả năng bé sẽ mắc bệnh Rh (bệnh Rhesus), một dạng thiếu máu. Căn bệnh này ở thai nhi có thể khiến mẹ bị đa ối.

- Nhịp tim của thai nhi không ổn định : Nguyên nhân có thể do loạn nhịp tim thai, tim đập yếu do nước ối quá dư hoặc do khuyết tật tim bẩm sinh.

Đa ối có sử dụng sữa tươi không đường được không?

Mẹ bầu bị đa ối có thể là do nguyên nhân đái tháo đường. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo mẹ nên hạn chế các loại thực phẩm làm tăng đường huyết nhanh. Tuy nhiên mẹ bầu hoàn toàn có thể uống sữa tươi không đường khi đa ối, lượng sữa sẽ tùy vào tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng mỗi cá nhân. Sữa tươi không đường là nguồn bổ sung dinh dưỡng, canxi và khoáng chất rất tốt cho thai kỳ. Mẹ bầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ lượng uống mỗi ngày cho phù hợp.

Mẹ bầu đa ối nên ăn gì?

- Mỗi ngày mẹ chỉ nên uống 1,5 lít nước. Có thể thay thế một ly nước lọc bằng một ly nước râu ngô. Râu ngô không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu mà còn chứa chất xơ, các loại vitamin tốt cho mẹ bầu.

- Mẹ bầu nên hạn chế các loại rau mọng nước như rau cải, rau diếp, cần tây, củ cải, dưa chuột, bí, cải xoong, cà chua, ớt chuông, măng tây, đậu bắp… Hạn chế nấu thành canh mà nên luộc, hấp hoặc xào. Bà bầu dư ối nên ăn gì? Mẹ vẫn nên ăn nhiều rau để hạn chế nguy cơ táo bón, bệnh trĩ, đồng thời cơ thể không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng.

- Ngoài rau mọng nước, mẹ bầu bị đa ối cũng nên hạn chế ăn các loại quả như dưa hấu, cam quýt, đào, bưởi, thanh long, dâu tây, nho, táo, dứa (thơm), lê… Thay vào đó, bạn nên chọn trái cây nhiều chất xơ và ít nước, chẳng hạn các loại quả khô không muối.

- Phụ nữ mang thai cần ăn thêm thịt nạc để cung cấp protein cho cơ thể. Chớ quên bổ sung canxi, omega-3 từ tôm, cua, cá… nấu chín.

Đặc biệt, khi mẹ bầu bị đa ối thì không nên quá lo lắng. Chị em nên nghỉ ngơi nhiều và có thể cân nhắc bắt đầu nghỉ thai sản sớm nếu đang đi làm kèm với cảm giác mệt mỏi nhiều. Trao đổi với bác sĩ về những việc phải làm nếu bạn vỡ ối hoặc chuyển dạ sớm hơn dự kiến. Ngoài ra khi có triệu chứng khác lạ, mẹ bầu cũng nên đến ngay cơ sở y tế uy tín khám, chữa.

